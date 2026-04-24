Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tung thông báo đặc biệt: Miễn phí vé vào cổng trong 4 ngày, mang giấy khen học sinh giỏi nhận "bom tấn"

Theo thông tin từ trang fanpage chính thức của Khu du lịch Đại Nam, để chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Khu du lịch Đại Nam triển khai nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và chào đón mùa hè 2026.

Theo đó, du khách được miễn phí vé vào cổng trong suốt dịp lễ từ ngày 30/4 đến 3/5. Một số hạng mục tham quan như Kim Điện và tòa Bảo Tháp 9 tầng sẽ mở cửa từ ngày 25/4 đến 4/5.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động giải trí được tổ chức tập trung vào các ngày cao điểm từ 30/4 đến 3/5, gồm biểu diễn ca nhạc, xiếc, ảo thuật và các chương trình hoạt náo tại khu trò chơi, đua chó Greyhound, trình diễn flyboard ở biển nhân tạo...

Ngoài các hoạt động ngắn ngày, khu du lịch cũng triển khai một số chương trình ưu đãi lưu trú, trong đó khách nghỉ tại khách sạn được tặng kèm vé tham quan.

Đặc biệt, khu du lịch Đại Nam áp dụng chương trình khuyến mãi hè từ ngày 1/6. Theo đó, học sinh có giấy khen học sinh giỏi sẽ được nhận vé trải nghiệm trượt tuyết và lựa chọn thêm một dịch vụ miễn phí giữa khu biển hoặc vườn thú. Một số gói dịch vụ kết hợp cũng được giới thiệu, như combo biển và vườn thú kèm quà tặng trải nghiệm, hoặc các gói trò chơi với mức giá điều chỉnh theo số lượng trò và đối tượng sử dụng.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Chính thức mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn hùng vĩ. Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng du khách khác nhau…

Đặc biệt, một hạng mục đáng chú ý khác là trường đua Đại Nam, được khởi công xây dựng vào ngày 26/7/2016 và hoàn thành vào ngày 29/1/2017. Với diện tích khoảng 60ha, đây là công trình thể thao tốc độ phức hợp đầu tiên tại Việt Nam, gồm nhiều loại hình thể thao như: đua ngựa, đua chó, đua mô tô…