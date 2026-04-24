Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tung thông báo đặc biệt: Miễn phí vé vào cổng trong 4 ngày, mang giấy khen học sinh giỏi nhận "bom tấn"

Ngọc Lan | 24-04-2026 - 10:50 AM | Bất động sản

Từ 1/6 đến 31/8, khu du lịch Đại Nam áp dụng chương trình vui chơi hè, học sinh mang giấy khen học sinh giỏi sẽ được nhận vé trải nghiệm trượt tuyết và lựa chọn thêm một dịch vụ miễn phí giữa khu biển hoặc vườn thú.

Theo thông tin từ trang fanpage chính thức của Khu du lịch Đại Nam, để chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Khu du lịch Đại Nam triển khai nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và chào đón mùa hè 2026.

Theo đó, du khách được miễn phí vé vào cổng trong suốt dịp lễ từ ngày 30/4 đến 3/5. Một số hạng mục tham quan như Kim Điện và tòa Bảo Tháp 9 tầng sẽ mở cửa từ ngày 25/4 đến 4/5.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động giải trí được tổ chức tập trung vào các ngày cao điểm từ 30/4 đến 3/5, gồm biểu diễn ca nhạc, xiếc, ảo thuật và các chương trình hoạt náo tại khu trò chơi, đua chó Greyhound, trình diễn flyboard ở biển nhân tạo...

Ngoài các hoạt động ngắn ngày, khu du lịch cũng triển khai một số chương trình ưu đãi lưu trú, trong đó khách nghỉ tại khách sạn được tặng kèm vé tham quan.

Đặc biệt, khu du lịch Đại Nam áp dụng chương trình khuyến mãi hè từ ngày 1/6. Theo đó, học sinh có giấy khen học sinh giỏi sẽ được nhận vé trải nghiệm trượt tuyết và lựa chọn thêm một dịch vụ miễn phí giữa khu biển hoặc vườn thú. Một số gói dịch vụ kết hợp cũng được giới thiệu, như combo biển và vườn thú kèm quà tặng trải nghiệm, hoặc các gói trò chơi với mức giá điều chỉnh theo số lượng trò và đối tượng sử dụng.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Chính thức mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn hùng vĩ. Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng du khách khác nhau…

Đặc biệt, một hạng mục đáng chú ý khác là trường đua Đại Nam, được khởi công xây dựng vào ngày 26/7/2016 và hoàn thành vào ngày 29/1/2017. Với diện tích khoảng 60ha, đây là công trình thể thao tốc độ phức hợp đầu tiên tại Việt Nam, gồm nhiều loại hình thể thao như: đua ngựa, đua chó, đua mô tô…

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gần 100 hộ dân tự nguyện giao đất làm siêu công viên Tuần Châu 5.000 tỷ đồng do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Gần 100 hộ dân tự nguyện giao đất làm siêu công viên Tuần Châu 5.000 tỷ đồng do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư Nổi bật

Tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư hạ tầng, cảng, thành phố thông minh và đường sắt đô thị tại tỉnh nhỏ nhất Việt Nam

Tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư hạ tầng, cảng, thành phố thông minh và đường sắt đô thị tại tỉnh nhỏ nhất Việt Nam Nổi bật

Rút ngắn thời gian sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 51 xuống còn 100 ngày

Rút ngắn thời gian sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 51 xuống còn 100 ngày

10:11 , 24/04/2026
Đô thị truyền thống bộc lộ giới hạn - Xu hướng “tài sản 3 trong 1” lên ngôi

Đô thị truyền thống bộc lộ giới hạn - Xu hướng “tài sản 3 trong 1” lên ngôi

10:00 , 24/04/2026
Tập đoàn Nam Mê Kông (VC3) chính thức khởi công Nam Mekong Grand Plaza

Tập đoàn Nam Mê Kông (VC3) chính thức khởi công Nam Mekong Grand Plaza

10:00 , 24/04/2026
Vingroup “bắt tay” ông lớn khách sạn hàng đầu thế giới tại đại đô thị 10 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

Vingroup “bắt tay” ông lớn khách sạn hàng đầu thế giới tại đại đô thị 10 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

09:55 , 24/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên