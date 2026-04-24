Đô thị truyền thống bộc lộ giới hạn - Xu hướng “tài sản 3 trong 1” lên ngôi

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, đến năm 2038, tỷ lệ người trên 60 tuổi sẽ chiếm hơn 20% dân số. Điều đó không chỉ thay đổi cơ cấu dân số mà còn thay đổi cách chúng ta định nghĩa về một "tổ ấm" đích thực. Không chỉ đơn thuần là có nhà để ở, người dân ngày càng chú trọng đến chất lượng và không gian sống.

Khi đô thị truyền thống đối diện với thách thức

Tại các đô thị lớn, những vấn đề về hạ tầng, ô nhiễm môi trường và thiếu hụt không gian xanh ngày càng trở nên rõ rệt. Với người cao tuổi, môi trường sống đông đúc, áp lực không còn phù hợp cho nhu cầu an cư dài hạn. Trong khi đó, thế hệ trẻ cũng đang đối diện với nhịp sống căng thẳng, dẫn đến nhu cầu cân bằng giữa công việc - nghỉ ngơi - chăm sóc sức khỏe trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Hàng loạt khu đô thị tại Hà Nội, TP.HCM liên tục đối mặt với tình trạng ngập úng, quá tải hạ tầng làm giảm đáng kể chất lượng sống của người dân. Mô hình nhà ở thuần túy không còn là tiêu chuẩn của người dân đô thị. Một nhu cầu mới đang định hình, mạnh mẽ và rõ rệt: Một nơi vừa để an cư, vừa để nghỉ dưỡng đồng thời là tài sản gia tăng giá trị bền vững.

Xu hướng quốc tế: An cư - Nghỉ dưỡng - Chăm sóc sức khỏe và Đầu tư trong một hệ sinh thái

Trên thế giới, mô hình đô thị tích hợp đã phát triển mạnh tại các quốc gia như Nhật Bản, Thụy Sỹ hay nhiều nước châu Âu. Đây không đơn thuần là khu du lịch thuần túy, cũng không phải khu dân cư truyền thống mà là những cộng đồng tinh hoa, nơi nhà ở gắn liền với trị liệu. Nghỉ dưỡng trở thành một phần của đời sống thường nhật và bất động sản được vận hành chuyên nghiệp và gia tăng giá trị thực theo thời gian.

Trong đó, chăm sóc sức khỏe từ khoáng nóng đóng vai trò cốt lõi, kiến tạo nên những "đô thị onsen" danh tiếng như Hakone (Nhật Bản) hay các thị trấn nghỉ dưỡng tại Châu Âu.

Thanh Thủy - Cơ hội vàng hình thành trung tâm khoáng nóng ven đô phía Bắc

Tại Việt Nam, không nhiều nơi hội tụ đủ điều kiện để phát triển mô hình đẳng cấp này. Thanh Thủy (Phú Thọ) đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng bậc nhất khi sở hữu kết nối thuận tiện với Hà Nội (chỉ hơn 1 giờ di chuyển). Cảnh quan đồi núi, sông hồ tự nhiên hữu tình và đặc biệt có nguồn khoáng nóng quý hiếm, giàu giá trị trị liệu.

Đây chính là những yếu tố nền tảng tương đồng với onsen Nhật Bản trong giai đoạn đầu phát triển. Tuy nhiên, để kiến tạo một trung tâm khoáng nóng thực thụ, tài nguyên thiên nhiên là chưa đủ. Yếu tố quyết định nằm ở những dự án có quy hoạch bài bản, tầm nhìn dài hạn và năng lực tạo lập cộng đồng.

Swiss Eden - Mô hình "Tài sản 3 trong 1" tiên phong tại Thanh Thủy

Trong bối cảnh đó, Làng Thụy Sỹ khoáng nóng Swiss Eden do AMDI Group phát triển chính là dự án tiên phong kiến tạo mô hình bất động sản tích hợp khoáng nóng trị liệu chuẩn quốc tế ngay tại Thanh Thủy.

Triết lý cốt lõi của dự án: "Một tài sản - Ba giá trị: An cư bền vững, Nghỉ dưỡng bốn mùa và Đầu tư sinh lời trong cùng một không gian."

Swiss Eden - Một tài sản, ba giá trị: an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư

Khác biệt hoàn toàn so với nghỉ dưỡng truyền thống, Swiss Eden đưa khoáng nóng vào đời sống sinh hoạt hằng ngày, không chỉ là trải nghiệm ngắn hạn mà là một phần văn hóa sống. Với các sản phẩm đa dạng như: Biệt thự đảo, nhà phố - liền kề, căn hộ du lịch - dịch vụ.

Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị để ở, khai thác cho thuê mà còn là tài sản tích luỹ bền vững. Đặc biệt, dự án được quy hoạch theo phong cách Thụy Sỹ thu nhỏ, với hồ trung tâm và hệ hơn 30 tiện ích đạt chuẩn quốc tế tạo nên một không gian sống mang đậm nghỉ dưỡng quanh năm.

Phối cảnh tổng thể dự án Swiss Eden

Khi người mua tìm kiếm nhiều hơn một chức năng

Giới chuyên gia nhận định: trong giai đoạn thị trường chọn lọc khắt khe, những sản phẩm chỉ đáp ứng một nhu cầu đơn lẻ sẽ mất dần lợi thế cạnh tranh và thay vào đó, các tài sản hội tụ đủ ba yếu tố: để ở, trải nghiệm nghỉ dưỡng liên tục và gia tăng giá trị đầu tư rõ rệt. Đặc biệt, những dự án tọa lạc tại khu vực sở hữu tài nguyên khoáng nóng độc bản, được quy hoạch bài bản sẽ tạo ra giá trị bền vững và khả năng sinh lời vượt trội trong dài hạn.

Từ xu hướng sống đến cơ hội đầu tư chiến lược

Sự thay đổi trong cách lựa chọn nơi ở phản ánh một cuộc cách mạng trong tư duy đầu tư. Nếu trước đây, bất động sản thường được nhìn nhận như kênh sinh lời ngắn hạn, thì nay, nhà đầu tư thông thái tìm kiếm những tài sản có thể sử dụng ngay hôm nay, mang lại giá trị sống mỗi ngày và tích luỹ bền vững theo thời gian.

Trong bối cảnh đó, mô hình "3 trong 1" như Làng Thuỵ Sỹ khoáng nóng Swiss Eden không chỉ đơn thuần là một sản phẩm bất động sản. Đó là một lựa chọn chiến lược, nơi hội tụ đầy đủ của an cư - nghỉ dưỡng - đầu tư. Thanh Thủy không chỉ dừng lại ở một điểm đến nghỉ dưỡng. Với những nền tảng đang được kiến tạo, nơi đây đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm khoáng nóng ven đô phía Bắc, sánh ngang tầm các đô thị onsen tại Nhật Bản.