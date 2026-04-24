Tập đoàn Nam Mê Kông (VC3) chính thức khởi công Nam Mekong Grand Plaza

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến chiến lược của VC3 trong phân khúc bất động sản cao cấp mà còn góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hạ tầng đô thị nén hiện đại theo định hướng quy hoạch vĩ mô của Thành Phố.

Tham dự lễ khởi công có sự diện diện của đại diện lãnh đạo UBND …, lãnh đạo sở ban, ngành địa phương; về phía Chủ đầu tư có ông Đặng Minh Huệ - Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Mê Kông, Đại diện các đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công và các đối tác chiến lược cùng sự chứng kiến của nhiều người dân phường Bình Dương.

Động lực tăng trưởng từ mô hình TOD

Phát biểu tại sự kiện, ông Văn Minh Thưởng – Trưởng Ban Kinh doanh Tập đoàn Nam Mê Kông nhận định, thị trường bất động sản Bình Dương đang đứng trước những cơ hội vàng nhờ sự cộng hưởng của hạ tầng và dòng vốn FDI.

Theo ông Thưởng, việc dự án được khởi công vào thời điểm này là một sự tính toán chiến lược: "Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng bứt phá từ việc hoàn thiện các tuyến giao thông liên vùng như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Đặc biệt, tuyến metro số 1 và metro số 2 nối Bình Dương với Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ hình thành các vùng đô thị TOD đóng vai trò trục xương sống liên vùng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 15–20 phút, thúc đẩy mạnh mẽ dòng dịch chuyển dân cư và chuyên gia . Đây là xu hướng phát triển đô thị hiện đại và phổ biến trên thế giới. Điều này mang lại cơ hội lớn cho các dự án Bất động sản nằm dọc theo các tuyến metro."

Bên cạnh đó, dòng vốn FDI đổ về Bình Dương luôn duy trì mức ổn định cao trong những năm gần đây với tổng vốn lũy kế lên tới 42-43 tỷ USD, với khoảng 4.200 - 4.400 dự án đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhờ vậy, dòng chảy lao động, trí thức đổ về Bình Dương ngày càng cao, kéo theo sự phát triển về nhu cầu sở hữu bất động sản và nhà ở. Theo kế hoạch phát triển nhà ở, tính đến năm 2030, Bình Dương cần phát triển thêm 33,7 triệu m2 sàn nhà ở thương mại. Đây là thời điểm vàng của Bình Dương với tốc độ đô thị hóa mạnh hơn giai đoạn trước.

"Mắt xích" quan trọng trong quy hoạch đô thị dịch vụ

Nằm tại vị trí đắc địa trên lô đất A4, ngay vòng xoay A1, Nam Mekong Grand Plaza sở hữu tọa độ được ví như "trái tim" của Phường Bình Dương. Đây là khu vực trọng điểm được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, khoa học công nghệ cao và công nghiệp với dịch vụ mới của Thành phố, hệ thống hạ tầng khung đồng bộ và khả năng kết nối liên vùng vượt trội qua các trục đường huyết mạch và tuyến Metro số 1 tương lai.

Dưới góc độ quy hoạch đô thị, Nam Mekong Grand Plaza là dư án nằm tại vùng lõi TOD, hưởng lợi từ xu thế phát triển của thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển các vùng đô thị dựa trên giao thông công cộng. Đây là mô hình nén các chức năng: Ở - Làm việc - Giải trí vào bán kính đi bộ lý tưởng (500-800m) quanh ga trung tâm, tạo nên một hệ sinh thái bền vững và thặng dư giá trị vượt trội.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện UBND tỉnh khẳng định: "Trong những năm qua, Bình Dương luôn kiên định với định hướng phát triển theo mô hình đô thị công nghiệp – dịch vụ hiện đại, bền vững. Việc triển khai dự án Nam Mekong Grand Plaza hoàn toàn phù hợp với định hướng quy hoạch chung, không chỉ bổ sung nguồn cung dịch vụ và nhà ở chất lượng cao mà còn đóng vai trò là một mắt xích quan trọng trong quy hoạch tổng thể khu vực WTC nâng tầm diện mạo đô thị khu vực".

Lãnh đạo Tỉnh và Chủ đầu tư thực hiện nghi thức động thổ khởi công Dự án

Đầu tư bài bản, tạo dựng giá trị bền vững

Dự án Nam Mekong Grand Plaza (Khu đô thị mới thuộc khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ - đô thị Bình Dương) được phát triển trên quỹ đất rộng hơn 13.000m2 với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới gần 4.000 tỷ đồng. Về mặt kỹ thuật, dự án bao gồm 2 tòa tháp tháp cao 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung ứng ra thị trường khoảng 1.622 căn hộ cao cấp cùng hệ thống shophouse thương mại khối đế sầm uất. Với hơn 50 tiện ích nội khu đặc quyền và tiện ích ngoại khu đa tầng nơi các giá trị riêng tư được kết nối mạch lạc với hệ sinh thái ngoại khu hiện đại của Thành phố mới.

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý của công trình nằm ở thiết kế tối ưu công năng và tính an toàn bền vững. Dự án áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng cấp I với thời hạn sử dụng công trình trên 100 năm. Đặc biệt, hệ thống an toàn PCCC được ưu tiên hàng đầu với việc bố trí gian lánh nạn tại tầng 20 và cầu nối kỹ thuật giữa hai tòa tháp, đảm bảo khả năng ứng phó sự cố tối ưu cho cộng đồng gần 4.800 cư dân.

[Ảnh: Ông Đặng Minh Huệ - Tổng Giám đốc Nam Mekong Group chia sẻ]

Theo ông Đặng Minh Huệ - Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Mê Kông, dự án được định vị là một tổ hợp đa tiện ích "Chúng tôi không đơn thuần xây dựng một công trình nhà ở, mà đang kiến tạo một hệ sinh thái đô thị hiện đại. Dự án được đầu tư bài bản từ khâu quy hoạch đến lựa chọn vật liệu, và được kiến tạo như một điểm giao thoa: giữa nhịp sống năng động và khoảng lặng riêng tư, giữa kết nối rộng mở và trải nghiệm cá nhân. Ở đó, cư dân không bị giới hạn trong một hệ sinh thái nhân tạo, mà được sống giữa hệ sinh thái thật của đô thị – nơi mỗi bước chân là một tiện ích, mỗi chuyển động đều gắn với giá trị sống bền vững."

Chủ đầu tư Nam Mê Kông cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực tài chính và nhân sự chất lượng cao để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất. Sự đồng hành sát sao của chính quyền địa phương cùng năng lực thực thi của Tập đoàn Nam Mê Kông được kỳ vọng sẽ đưa Nam Mekong Grand Plaza trở thành biểu tượng mới của sự thịnh vượng tại thủ phủ công nghiệp phía Nam.

