Gần 100 hộ dân tự nguyện giao đất làm siêu công viên Tuần Châu 5.000 tỷ đồng do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Tâm Nguyên | 24-04-2026 - 06:48 AM | Bất động sản

97 hộ dân đã tự nguyện giao sớm mặt bằng với tổng diện tích lên tới 263 ha, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ triển khai dự án Công viên công cộng Tuần Châu - tổ hợp không gian xanh có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

UBND phường Việt Hưng (Quảng Ninh) đang tích cực đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm triển khai đồng bộ dự án Công viên công cộng Tuần Châu - tổ hợp không gian xanh có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

Theo đó, 97 hộ dân đã tự nguyện giao sớm mặt bằng với tổng diện tích lên tới 263 ha, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ triển khai dự án.

Dự án công viên công cộng Tuần Châu có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, do Vingroup khởi công từ cuối tháng 12/2025.

Với quy mô khoảng 620 ha trải rộng trên địa bàn phường Tuần Châu và phường Việt Hưng, công viên được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn cảnh quan và du lịch khi đi vào vận hành từ năm 2028.

Theo quy hoạch, toàn bộ khu vực được chia thành 4 phân khu chức năng rõ rệt, bao gồm công viên chủ đề gia đình, công viên thể thao, khu bảo tồn sinh thái kết hợp trải nghiệm và công viên rừng công cộng gắn với các hoạt động dưỡng sinh. Mỗi phân khu đều được thiết kế đa dạng tiện ích như quảng trường, khu ẩm thực, khu cắm trại, không gian thể thao và nghỉ dưỡng, hướng tới hình thành một hệ sinh thái công viên hiện đại, phục vụ nhiều nhóm đối tượng.

Riêng phần diện tích thuộc phường Việt Hưng chiếm tới 458,4 ha, liên quan đến 170 hộ dân và 4 tổ chức phải thực hiện giải phóng mặt bằng. Việc gần 100 hộ dân chủ động bàn giao đất sớm không chỉ giúp rút ngắn thời gian thực hiện mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng, giảm áp lực cho quá trình thu hồi đất.

UBND phường Việt Hưng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, góp phần sớm bàn giao mặt bằng sạch, bảo đảm tiến độ triển khai Dự án Công viên công cộng Tuần Châu theo kế hoạch.

Đồng thời, phương án tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng cũng đang được triển khai, dự kiến bố trí cho 6 hộ đủ điều kiện, đảm bảo ổn định đời sống sau thu hồi đất.

Tâm Nguyên

Nhịp Sống Thị Trường

Tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư hạ tầng, cảng, thành phố thông minh và đường sắt đô thị tại tỉnh nhỏ nhất Việt Nam

Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng bộ đường sắt Bến Thành – Cần Giờ

Thanh Oai chi trả hơn 500 tỷ tiền đền bù tại siêu dự án 34 tỷ USD lớn nhất lịch sử Tập đoàn Vingroup

