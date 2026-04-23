Tập đoàn xây dựng Trung Quốc thuộc Top 500 thế giới muốn làm loạt dự án hạ tầng tại tỉnh có siêu sân bay 5 sao Top 10 thế giới

Sáng 22/4, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh làm việc với Tập đoàn Xây dựng Tô Thương (Trung Quốc) do ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập Tập đoàn làm Trưởng đoàn đến tìm hiểu khả năng hợp tác một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tập đoàn Xây dựng Tô Thương hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng, hiện đứng Top 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới.

Thời gian qua, Tập đoàn có nhiều buổi tiếp xúc, làm việc với tỉnh Bắc Ninh về hợp tác đầu tư cơ sở hạ tầng tại tỉnh. Mới đây, ngày 10/03/2026, Sở Xây dựng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Tô Thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn trao đổi với ông Nghiêm Giới Hòa, Người sáng lập Tập đoàn Tô Thương.

Ngay sau đó, 2 bên đã trao đổi về thông tin quy hoạch một số công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị; quy hoạch chung đô thị của tỉnh Bắc Ninh được duyệt. Đồng thời chia sẻ thông tin các dự án lớn, trọng điểm như: Cầu Hà Bắc 1 qua sông Cầu và tuyến đường dẫn ĐT295C đến nút giao đường Lạc Long Quân; Đường dẫn và Cầu Kim Chân (từ ĐT.398 đi ĐT.285B); Đường tỉnh 285B (đoạn từ QL1A đến cầu Bình Than, quốc lộ 17); Cầu vượt đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (Km127+500) và đường nối Khu công nghiệp Quang Châu với đường tỉnh 298B,…

Từ kinh nghiệm triển khai nhiều dự án tại Việt Nam và quốc tế, ông Nghiêm Giới Hòa đã chia sẻ, tư vấn một số định hướng lớn trong phát triển mạng lưới giao thông phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu phát triển của Bắc Ninh.

Trong đó, nhấn mạnh việc quy hoạch đồng bộ giữa đường cao tốc, đường dân sinh, đường sắt và các phương thức vận tải khác; nghiên cứu hình thức triển khai dự án phù hợp, bảo đảm vai trò chủ đạo của Nhà nước.

Đại diện Tập đoàn khẳng định sẵn sàng mang nguồn lực, trí tuệ, kinh nghiệm và vốn đầu tư để đồng hành, hỗ trợ Bắc Ninh trong quá trình xây dựng, phát triển hạ tầng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao đổi thêm về định hướng đầu tư sân bay Gia Bình và các tuyến kết nối; mong muốn Tập đoàn Xây dựng Tô Thương tiếp tục quan tâm, tư vấn, hỗ trợ tỉnh trong việc tận dụng, cải tạo các tuyến đường sắt hiện hữu; đồng thời quan tâm phát triển giao thông đường thủy, cải tạo tĩnh không các cầu, tạo thuận lợi cho tàu, thuyền lưu thông trên các tuyến sông Thương, Đuống, Lục Nam, Thái Bình.

Cùng với đó, Bắc Ninh mong muốn thúc đẩy nhanh hơn các nội dung kết nối liên vùng, liên quốc gia, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối giữa Trung Quốc và Việt Nam đi qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị Tập đoàn Xây dựng Tô Thương phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thêm giải pháp kỹ thuật phục vụ triển khai các dự án hạ tầng của tỉnh. Đối với một số dự án đã có kế hoạch đầu tư công, giao Sở Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp việc tổ chức đấu thầu quốc tế bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch và hiệu quả.