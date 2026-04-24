Tuyến đường sắt 85.000 tỷ đồng kết nối TP.HCM tới siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử sẽ khởi công trước ngày 30/6

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường liên quan đến công tác chuẩn bị triển khai các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn.

Theo đó, lãnh đạo thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các sở ngành, đơn vị liên quan và Ban Quản lý Đường sắt đô thị trong việc triển khai đúng tiến độ Tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành – Tham Lương) vào ngày 15/1/2026; động thổ Dự án Bến Thành – Cần Giờ ngày 19/12/2025. Đồng thời, Thành phố cũng đã thống nhất danh mục 6 tuyến đường sắt đô thị ưu tiên đầu tư hoàn thành trước năm 2030.﻿

Đối với các dự án sắp triển khai, lãnh đạo thành phố yêu cầu xác định rõ các mốc tiến độ. Cụ thể, tuyến metro số 2 (đoạn 2, Bến Thành - Thủ Thiêm) phải hoàn tất thủ tục để khởi công trước ngày 30/4; tuyến Thủ Thiêm - sân bay Long Thành phải bảo đảm khởi công trước ngày 30/6 ; còn tuyến Bến Thành - Cần Giờ phải hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trong tháng 11.

Về tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, trước đó, ﻿UBND TP.HCM đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan về đề xuất đầu tư Dự án Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo đó, UBND TP.HCM chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (Công ty Đại Quang Minh) tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu, trong thời hạn 4 tháng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có tổng chiều dài 41,8km, trong đó đoạn qua địa phận TPHCM dài 11,7km và đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 30km. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ đường 1.435mm, tốc độ thiết kế đạt 120km/h. Toàn tuyến dự kiến bố trí 20 nhà ga, bao gồm 16 ga trên cao và 4 ga ngầm. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án ước tính khoảng 84.753 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh do ông Trần Đăng Khoa làm Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này là thành viên của Tập đoàn Trường Hải (THACO). Thời gian qua, doanh nghiệp đã tập trung nghiên cứu dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Đây là hai dự án đặc biệt quan trọng sẽ cùng với metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương (đã khởi công ngày 19/1/2026) mở ra hành lang kết nối liên thông giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.