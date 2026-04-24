Cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến sổ đỏ

Công an xã Vĩnh Thạnh tuyên truyền để người dân nhận diện các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo.

Theo thông tin từ Báo Gia Lai, thời gian gần đây, một số người lạ mặt đã đến các thôn, làng trên địa bàn xã KDang, tự nhận có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho những diện tích đất chưa đủ điều kiện pháp lý, kể cả đất nằm trong quy hoạch hoặc đất rừng do Nhà nước quản lý.

Các đối tượng này đưa ra nhiều lời hứa hẹn như “bao làm được sổ”, “đảm bảo được đền bù cao khi giải phóng mặt bằng”, từ đó yêu cầu người dân nộp tiền trước hoặc cam kết chi trả khoảng 30% giá trị đất sau khi nhận tiền bồi thường.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, các cá nhân nói trên không được bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào giao thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ. Hành vi này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho người dân nếu nhẹ dạ cả tin.

Ngày 20/4, ông Lương Nam Xuất Thế - Chủ tịch UBND xã KDang - cho biết, địa phương đã kịp thời phát đi cảnh báo đến toàn thể nhân dân, đồng thời phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đak Đoa trực tiếp xuống 7 thôn, làng để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Qua đó, đã giải quyết 80 hồ sơ đăng ký cấp sổ hồng; tiếp nhận và hướng dẫn hoàn thiện hơn 90 hồ sơ liên quan đến cấp đổi, chuyển mục đích sử dụng đất, đo đạc và cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Theo ông Thế, việc đưa cán bộ xuống tận cơ sở không chỉ giúp người dân tiếp cận thủ tục hành chính thuận lợi hơn, mà còn góp phần ngăn chặn từ sớm các hành vi dụ dỗ, lừa đảo.

“Chúng tôi chủ động làm rõ thông tin, hỗ trợ người dân đúng quy trình để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, nhất là trong bối cảnh các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn” - ông Thế nhấn mạnh.

Ông Đỗ Minh Phụng - Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND xã KDang - cho biết, dù nhiều diện tích đất thuộc diện quản lý của Nhà nước, không đủ điều kiện cấp sổ, song các đối tượng vẫn tìm cách “vẽ” ra viễn cảnh có thể hợp thức hóa để trục lợi. Đặc biệt, tại khu vực liên quan dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, các đối tượng còn tung tin sai sự thật, tạo tâm lý kỳ vọng được đền bù cao nhằm dụ dỗ người dân.

“May mắn là địa phương phát hiện sớm và thông báo kịp thời nên chưa ghi nhận trường hợp nào bị thiệt hại. Việc xuống tận làng hỗ trợ làm hồ sơ cũng giúp bà con yên tâm, không còn tin vào những lời mời chào thiếu căn cứ” - ông Phụng cho hay.

Trước đó, chiêu trò nhận làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng/hồ sơ, yêu cầu đặt cọc trước khoảng 30 - 50 triệu đồng cũng diễn ra tại xã Bình Khê, xã Vĩnh Thạnh (Gia Lai).

Để đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại tài sản của nhân dân, chính quyền địa phương đề nghị người dân tuyệt đối không tin các đối tượng đến đặt vấn đề làm hồ sơ cấp sổ đỏ ngoài trụ sở UBND xã hoặc không đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đồng thời, không giao tiền, đặt cọc nộp hồ sơ cho bất kỳ cá nhân, nhóm người nào không phải là công chức UBND xã được phân công phụ trách công tác tiếp nhận hồ sơ, thủ tục cấp sổ đỏ.

Khi có nhu cầu làm thủ tục đất đai, người dân liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã; mọi khoản thu đều theo quy định và có biên lai thu tiền của Nhà nước. Nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đề nghị người dân báo ngay cho Công an xã hoặc đến trụ sở để được tiếp nhận, xử lý thông tin trình báo kịp thời.