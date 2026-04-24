Nhiều dự án của Nam Cường bị 'điểm danh' vì chậm tiến độ

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 396/TB-UBND ngày 13/4/2026 về việc tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP.

Theo Thông báo, trên địa bàn TP.Hà Nội, có 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Chủ tịch UBND TP yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương có báo cáo bằng văn bản về việc triển khai thực hiện dự án theo đề cương, báo cáo UBND TP trước ngày 30/4/2026.

Cụ thể, nhà đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực tế của dự án đến thời điểm báo cáo (tiến độ đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính...); các thủ tục pháp lý đã thực hiện và còn tồn tại; khó khăn, vướng mắc (phân định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan); đánh giá năng lực thực hiện dự án của nhà đầu tư (năng lực tài chính, khả năng huy động vốn, tổ chức thực hiện...);

UBND TP cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư đối với việc chậm triển khai và đề xuất phương án xử lý và cam kết tiến độ cụ thể với mốc thời gian rõ ràng, khả thi.

Sau ngày 30/4/2026, các nhà đầu tư không gửi báo cáo hoặc gửi không đúng thời hạn hoặc báo cáo không đáp ứng yêu cầu, không thể hiện rõ ràng năng lực và cam kết thực hiện, UBND TP sẽ áp dụng biện pháp thu hồi, dừng thực hiện dự án.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan gửi thông báo đến từng Nhà đầu tư trước ngày 19/4/2026 và theo dõi, đôn đốc các Nhà đầu tư gửi báo cáo bảo đảm thời hạn và yêu cầu.

Theo Danh sách kèm theo Thông báo 396/TB-UBND của UBND TP.Hà Nội, không ít doanh nghiệp bất động sản đình đám bị "điểm tên" như: Công ty Liên doanh Cao ốc quốc tế Hồ Tây; Công ty CP quan hệ quốc tế- đầu tư sản xuất (CIRI); Công ty CP sản xuất- dịch vụ - xuất nhập khẩu Từ Liêm; Công ty TNHH đầu tư Central Capital; Công ty CP Bất động sản Hoa Anh Đào;...

Đáng chú ý, Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường (nay là Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội) cũng "có tên" trong danh sách này khi chậm tiến độ Dự án tại Khu B thuộc Dự án Khu đô thị mới Dương Nội (quận Hà Đông cũ).

Phối cảnh tổng thể Dự án Khu đô thị mới Dương Nội. Ảnh: Tập đoàn Nam Cường

Dự án Khu đô thị mới Dương Nội có diện tích quy hoạch là 197ha; được chia làm 3 phân khu A, B, C; gồm các khu chức năng chính gồm: Khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng, biệt thự và căn hộ cao cấp. Dự án được xây dựng và định hướng trở thành Zero – Energy Township – Khu đô thị không tiêu tốn năng lượng đầu tiên ở Việt Nam.

Dự án Khu đô thị mới Dương Nội là tổ hợp Khu chung cư cao cấp, Khu biệt thự cao cấp (35ha); Khu biệt thự song lập (32ha); Trung tâm thương mại và phố chợ Đô Nghĩa (22,86ha) và Bệnh viện đa khoa quốc tế (2,9ha).

Theo giới thiệu trên website của Tập đoàn Nam Cường, phân khu B của Dự án Khu đô thị Dương Nội gồm: Khu chung cư The Sparks (gồm 14 tòa nhà chia thành 2 cụm CT7 có diện tích 36.195 m2 với 10 đơn nguyên và CT8 có diện tích 16.484m2 với 4 đơn nguyên, tổng mức đầu tư lên đến gần 2.000 tỷ đồng, được bàn giao đưa vào sử dụng năm 2013) và Khu Biệt thự Will State.

Không chỉ có Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường, Công ty CP Bệnh viện quốc tế Nam Cường (Bệnh viện quốc tế Nam Cường) cũng bị "điểm danh" với Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Nam Cường (quận Hà Đông cũ).

Bệnh viện quốc tế Nam Cường được thành lập vào tháng 2/2013, trụ sở chính tại Tòa nhà Nam Cường, Khu đô thị mới Dương Nội. Hiện, bà Trần Kim Thanh (SN 1966) là Giám đốc, người đại diện pháp luật; bà Lê Thị Thúy Ngà (SN 1966) là Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này.

Bà Trần Kim Thanh là thể nhân có mối quan hệ mật thiết với Nam Cường khi đứng tên nhiều doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" của tập đoàn này như: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nam Cường Phú Quốc (Nam Cường Phú Quốc); Công ty CP Nam Cường Hà Giang (Nam Cường Hà Giang);...

Nam Cường Hà Giang được thành lập vào tháng 11/2020, với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng; gồm 3 cổ đông sáng lập: Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội (99%); Thạch Thị Trang (0,5%) và Trần Kim Thanh (0,5%). Bà Kim Thanh đang là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Nam Cường Hà Giang.

Bà Thanh cũng đang đảm nhiệm vị trí này tại Nam Cường Phú Quốc từ tháng 8/2023 thay bà Trần Thị Quỳnh Ngọc (SN 1990). Dù người ngồi "ghế nóng" thay đổi nhưng Chủ doanh nghiệp vẫn là Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

Nói thêm về Tập đoàn Nam Cường, doanh nghiệp này tiền thân là Tổ hợp dịch vụ Vận tải vật tư nông nghiệp và xây dựng Xuân Thủy, được thành lập từ năm 1984.

Năm 1994, doanh nghiệp chuyển đổi thành Công ty TNHH Nam Cường và tiếp tục đổi tên thành Công ty Thương mại và Du lịch Nam Cường vào năm 1998; đồng thời điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 595 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào khai thác khách sạn 4 sao Nam Cường Hải Phòng.

Năm 2008, doanh nghiệp khởi công xây dựng Khu đô thị Dương Nội; đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường và tăng vốn điều lệ lên 16.006 tỷ đồng.

Tên gọi Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội chính thức được sử dụng từ năm 2009.

Sự phát triển của Tập đoàn Nam Cường gắn liền với tên tuổi của cố doanh nhân Trần Văn Cường và vợ là bà Lê Thị Thúy Ngà.

Hiện, bà Ngà được biết đến với vai trò Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường và con gái là Trần Thị Quỳnh Ngọc đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2016, vốn điều lệ của Tập đoàn Nam Cường ở mức 4.500 tỷ đồng; trong đó bà Lê Thị Thúy Ngà nắm 94%, bà Trần Thị Quỳnh Ngọc sở hữu 3%.

Doanh nghiệp sau đó giảm vốn về 4.050 tỷ đồng và quay lại mức 4.500 tỷ đồng vào tháng 11/2021.

Ngoài dự án Khu đô thị mới Dương Nội đã nói ở trên, Tập đoàn Nam Cường còn thực hiện nhiều dự án bất động sản, khách sạn tại nhiều địa phương như: Khu đô thị mới Cổ Nhuế (Hà Nội); Khu đô thị mới Hòa Vượng, Khu đô thị mới Thống Nhất, Khu đô thị mới Mỹ Trung (Nam Định, nay là Ninh Bình); Khu đô thị phía Đông và Phía Tây (Hải Dương, nay là Hải Phòng); Khu Tổ hợp dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Nam Cường Phú Quốc (Kiên Giang, nay là An Giang); Khách sạn Nam Cường Nam Định; Khách sạn Nam Cường Đồ Sơn; Khách sạn Nam Cường Hải Phòng;....

Là doanh nghiệp không niêm yết và cũng đã lâu không tham gia "đường đua" trái phiếu nên những thông tin tài chính của Tập đoàn Nam Cường không được công bố rộng rãi.

Theo tài liệu mà PV có được, tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 7.888 tỷ đồng, tăng 296 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Nửa đầu năm 2023, Tập đoàn Nam Cường ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 195 tỷ đồng; giảm đáng kể so với con số lãi ròng hơn 697 tỷ đồng kỳ trước đó.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 41,16%; tương ứng tổng nợ phải trả của Nam Cường tại thời điểm cuối quý II/2023 vào khoảng 3.247 tỷ đồng, trong đó, dư nợ trái phiếu hơn 338 tỷ đồng.

Nợ trái phiếu này đến từ lô NAMCUONG_BOND2018_1 do tập đoàn này phát hành ngày 28/12/2018, kỳ hạn 5 năm. Ngày 6/12/2023, doanh nghiệp đã tất toán xong lô trái phiếu kể trên.



