Toàn cảnh đại công trường Depot Xuân Đỉnh của tuyến metro số 2 Hà Nội

Trọng Tài | 24-04-2026 - 07:09 AM | Bất động sản

TPO - Sau 6 tháng, Depot Xuân Đỉnh từ bãi đất trống đã trở thành đại công trường quy mô lớn, đóng vai trò then chốt trong tuyến metro số 2 Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư gần 35.680 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và khai thác vào năm 2029.

Toàn cảnh khu Depot Xuân Đỉnh – trục không gian ngầm của tương lai.

Sau hơn 6 tháng kể từ ngày khởi công (9/10/2025), dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo, đã ghi nhận những chuyển động rõ rệt tại khu vực này.

Depot Xuân Đỉnh giữ vai trò quan trọng trong toàn tuyến, không chỉ là nơi bảo dưỡng, sửa chữa và điều hành tàu, mà còn được quy hoạch theo mô hình đô thị định hướng giao thông (TOD).

Với quy mô khoảng 11,3 ha, khu vực này được kỳ vọng trở thành điểm TOD thí điểm đầu tiên của Hà Nội, kết hợp giữa giao thông công cộng với các chức năng thương mại, dịch vụ và nhà ở.

Theo quy hoạch, tuyến metro số 2 có 1,94 km đi trên cao và 8,9 km đi ngầm. Toàn tuyến có 10 nhà ga, bao gồm 2 ga trên cao và 8 ga ngầm, đi qua nhiều khu vực trọng điểm như Hàng Giấy, Đồng Xuân, Hàng Ngang, Hàng Đào.

Hiện tại, nhà thầu đang triển khai công tác đầm nén nền sau khi hoàn tất san lấp mặt bằng, chuẩn bị cho các hạng mục tiếp theo.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) khẳng định, tuyến số 2 đóng vai trò then chốt trong tổng thể mạng lưới 15 tuyến metro theo quy hoạch của Thủ đô.

Về hạ tầng kỹ thuật, dự án sẽ sử dụng 10 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm 4 toa. Tốc độ thiết kế đạt tối đa 110 km/h đối với đoạn trên cao và 80 km/h khi di chuyển trong hầm ngầm. Lộ trình của tuyến đi qua địa phận 7 phường thuộc các quận nội thành gồm: Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Trọng Tài

Tiền Phong

