Tin vui tại dự án cao tốc 124 km do liên danh Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Ngày 23/4, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) đã chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, với sự tham gia của lãnh đạo 10 xã, phường có tuyến đi qua.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Lâm Đồng) - Chơn Thành (Đồng Nai), có chiều dài gần 101 km đi qua địa bàn tỉnh. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 1.028 ha, ảnh hưởng đến 2.152 hộ gia đình và tổ chức.

Đến nay, công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại các địa phương đã đạt 100% diện tích (riêng xã Thọ Sơn đạt 95%). Việc bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đạt từ 69% đến 100%. Một số địa phương đã bàn giao mặt bằng sạch toàn tuyến cho nhà đầu tư với tỷ lệ cao, như xã Nha Bích đạt 9,9 km, xã Phước Sơn đạt 10 km.

Tại cuộc họp, đại diện các xã, phường báo cáo nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, các vướng mắc chủ yếu liên quan đến cơ chế, chính sách đất đai; một số hộ dân chưa đồng thuận, tiến độ tái định cư còn chậm.

Kết luận cuộc họp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước nhấn mạnh, dù còn nhiều khó khăn, các địa phương cần quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng đạt 100% trước kế hoạch. Đồng thời, yêu cầu tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường đối thoại với các hộ dân chưa đồng thuận; phát huy vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, theo dõi tiến độ, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 124 km (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 23 km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 101 km). Tổng mức đầu tư của dự án hơn 25.800 tỷ đồng.

Trong đó, dự án thành phần 1 (xây dựng đường cao tốc) do liên danh Vingroup - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Techtra là nhà đầu tư thực hiện, với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Tuyến đường có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe, với bề rộng nền đường hơn 32 m, vận tốc thiết kế 120 km/h. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, dự án được triển khai với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, bề rộng mặt đường 24,75 m.

Thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2027. Khi hoàn thành, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có ý nghĩa quan trọng không chỉ với Đồng Nai và Lâm Đồng mà còn đối với toàn vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Tuyến đường được xác định là trục kết nối chiến lược, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư.