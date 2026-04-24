Quốc hội giám sát dự án sân bay Long Thành, đường sắt tốc độ cao trong năm 2027

Sáng 24/4, với 490/490 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết Về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng 24/4.

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, tại Kỳ họp thứ 3 (dự kiến diễn ra giữa năm 2027), Quốc hội khóa XVI xem xét các báo cáo của Chính phủ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2026 (bao gồm nội dung về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2026); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2027.

Quốc hội cũng sẽ giám sát việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026. Cùng đó là tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2026; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2026; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật (bao gồm cả nội dung về công tác dẫn độ); công tác thi hành án năm 2026; công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2026; công tác bảo vệ môi trường năm 2026; công tác phòng, chống ma túy năm 2026.

Đáng chú ý, Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội, TP.HCM; dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành .

Cũng tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2; xem xét báo cáo của Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, VKSND Tối cao về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Quốc hội khi sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước; xem xét các báo cáo công tác năm 2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Quốc hội cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2027 (bao gồm nội dung về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2027) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2028; phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2028.

Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội đối với dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM; dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM... cũng được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 4.

Quốc hội cũng sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính" tại Kỳ họp thứ 4.