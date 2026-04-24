Sắp xuất hiện công trình cao kỷ lục miền Tây, đặt tại thành phố trực thuộc Trung ương

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa vừa ký ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với CTCP Thiên Quân Center triển khai Dự án Thiên Quân Center.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại Khu dân cư lô số 49, phường Cái Răng, với quy mô diện tích hơn 5.260 m2. Công trình được thiết kế cao 39 tầng nổi, 2 tầng hầm và tum thang, diện tích xây dựng khoảng hơn 2.100 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng đạt khoảng hơn 74.600 m2 (chưa bao gồm phần ngầm hơn 64.655 m2), quy mô dân số dự kiến khoảng gần 1.500 người.

Nếu hoàn thành, Tổ hợp Trung tâm thương mại – căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center sẽ là tòa nhà cao nhất TP. Cần Thơ cũng như toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vượt qua tòa Vincom Xuân Khánh (phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hiện cao 30 tầng.

Về công năng, dự án được phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng. Khối đế từ tầng 1 đến tầng 5 bố trí khu thương mại – dịch vụ với diện tích sàn khoảng hơn 8.500 m2, trong đó diện tích kinh doanh thuần khoảng gần 7.500 m2, phục vụ các hoạt động mua sắm, siêu thị, giải trí và rạp chiếu phim.

Khối tháp từ tầng 6 đến tầng 39 (không bao gồm tầng 27 và tầng lánh nạn) là khu căn hộ với tổng diện tích sàn gần 43.700 m2, cung cấp khoảng 648 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ.

Bên cạnh đó, dự án tích hợp các hạng mục hạ tầng xã hội phục vụ cư dân, bao gồm nhà trẻ quy mô khoảng 73 trẻ (diện tích gần 900 m2) bố trí tại tầng 1–2, cùng khu sinh hoạt cộng đồng rộng khoảng 525 m2 tại tầng 27. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình được đầu tư đồng bộ, hướng tới đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng hơn 1.400 tỷ đồng, trong đó giá trị quyền sử dụng đất chiếm 288 tỷ đồng và chi phí xây dựng khoảng 1.119 tỷ đồng. Nguồn vốn được xác định từ 100% vốn của nhà đầu tư. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo kế hoạch, công trình sẽ được triển khai xây dựng từ quý II/2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành vào cuối quý II/2032.

Về định hướng phát triển, dự án nhằm hình thành tổ hợp thương mại – dịch vụ kết hợp không gian ở theo mô hình chung cư cao cấp và trung cấp, phục vụ nhóm khách hàng có thu nhập khá và nhu cầu về môi trường sống hiện đại. Đồng thời, công trình được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, thực hiện các mục tiêu trong chiến lược phát triển nhà ở của TP. Cần Thơ, cũng như tạo điểm nhấn kiến trúc tại khu vực cửa ngõ đô thị.