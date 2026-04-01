Dự án 7.000 tỷ do Sun Group đầu tư tại nơi được mệnh danh “Đà Lạt thứ 2” của Tây Nguyên tăng tốc triển khai khâu quan trọng

Ngày 24/4, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhằm triển khai dự án Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen.

Theo tờ trình, tổng diện tích rừng sản xuất cần chuyển đổi là 82,88 ha. Đây là diện tích rừng trồng thuộc các tiểu khu 487 và 488, hiện do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông và UBND xã Măng Đen quản lý.

Theo hồ sơ, dự án Khu đô thị số 1 có quy mô khoảng 264 ha, tổng mức đầu tư trên 6.640 tỷ đồng. Khu vực dự kiến triển khai có địa hình tương đối bằng phẳng, nằm dọc tuyến Quốc lộ 24, thuận lợi cho kết nối hạ tầng.

Trước đó, vào ngày 17/4, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị trên địa bàn xã Măng Đen.

Trong đó, Khu đô thị số 1 có diện tích bị ảnh hưởng khoảng 264 ha, liên quan đến 270 thửa đất. Đến nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thành công tác điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp (phần ngoại nghiệp), đồng thời hoàn tất khâu nội nghiệp, gồm lập bản đồ và báo cáo thuyết minh.

Công tác đo đạc, kiểm kê tài sản trên đất đã thực hiện được 153 thửa. UBND xã Măng Đen cũng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho dự án, đồng thời tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định.

Trước đó, đầu tháng 2/2026, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã ký hợp đồng với các nhà đầu tư thực hiện 3 dự án khu đô thị tại Măng Đen, trong đó có Khu đô thị số 1.

Cụ thể, Công ty TNHH Tập đoàn Sun World là nhà đầu tư dự án này, với tổng mức đầu tư khoảng 6.700 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến 105 tháng. Dự án được định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng, gắn với không gian sinh thái và cảnh quan đặc trưng của Măng Đen.

Hai dự án còn lại gồm Khu đô thị số 4 và Khu đô thị số 5. Trong đó, Khu đô thị số 4 do liên danh Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt và Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Ngôi sao Phú Quốc thực hiện, có quy mô hơn 247 ha, tổng mức đầu tư khoảng 10.400 tỷ đồng, thời gian triển khai dự kiến 117 tháng. Đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất trong 3 khu đô thị, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các khu chức năng đô thị hiện đại, đa dạng loại hình bất động sản.

Đối với Khu đô thị số 5, Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt là nhà đầu tư, với quy mô gần 277 ha, tổng mức đầu tư hơn 9.777 tỷ đồng, thời gian thực hiện khoảng 105 tháng. Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện không gian đô thị, tạo sự liên kết đồng bộ giữa các khu chức năng tại Măng Đen.