ĐHCĐ CEO Group: Tăng tốc phát triển quỹ đất bất động sản công nghiệp, nghỉ dưỡng và nhà ở tại nhiều địa phương

Ngày 24/4/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Báo cáo tại đại hội, Ban lãnh đạo cho biết năm 2025, Tập đoàn ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.432 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 206 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch đề ra.

Ở lĩnh vực bất động sản, năm 2025, Tập đoàn mở rộng sang lĩnh vực bất động sản công nghiệp với dự án Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B) tại Khu thương mại tự do Hải Phòng, đồng thời hoàn thiện pháp lý dự án CEOHomes Hana Garden tại Hà Nội.

Các dự án trọng điểm như CEOHomes Diamond Hill tại đặc khu Phú Quốc, Sonasea Vân Đồn Harbor City tại đặc khu Vân Đồn tiếp tục hoàn thiện pháp lý và được triển khai.

Lĩnh vực Dịch vụ ghi nhận sự phục hồi ấn tượng với 710.000 khách lưu trú, trong đó khách quốc tế chiếm gần 76%, doanh thu vận hành khách sạn tăng hơn 40% so với năm 2024.

Việc khởi công dự án Novotel Cam Ranh Resort góp phần mở rộng hệ sinh thái nghỉ dưỡng. Dự án dự kiến được hoàn thành và đưa vào vận hành cuối năm 2026 để mang lại dòng tiền, doanh thu, hình thành thêm tài sản có giá trị.

Năm 2025 cũng ghi dấu bước tiến trong hoàn thiện hệ sinh thái đô thị khi Tập đoàn khánh thành Trường Mầm non và Tiểu học CEO tại CEOHomes Sunny Garden City, đồng thời triển khai Tòa nhà hỗn hợp trung tâm y tế - thương mại dịch vụ và văn phòng, bổ sung thêm hơn 31.000 m² sàn xây dựng vào mảng kinh doanh văn phòng cho thuê.

Năm 2026, Nhà sáng lập và chủ tịch HĐQT Đoàn Văn Bình đánh giá là cơ hội “nghìn năm có một” để CEO Group tăng tốc: “ Năm 2026 không chỉ là năm tăng trưởng về chỉ tiêu tài chính mà còn là năm kích hoạt toàn diện các nguồn lực đã tích lũy, đưa Định hướng 2026-2030 vào thực thi với tốc độ nhanh hơn và quy mô lớn hơn . ”

Đại hội đã thông qua kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 300 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 5%, thể hiện quyết tâm bước vào chu kỳ phát triển mới với quy mô và hiệu quả cao hơn.

Ngay trong tháng 4/2026, Tập đoàn đã chính thức khởi công dự án CEOHomes Hana Garden tại xã Quang Minh, TP Hà Nội - khu đô thị tích hợp quy mô hơn 20ha được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Song song với đó, Tập đoàn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Novotel Cam Ranh Resort, Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B), Khu biệt thự cao cấp CEOHomes Diamond Hill và Trung tâm y tế - thương mại dịch vụ - văn phòng tại CEOHomes Sunny Garden City, đồng thời phát triển quỹ đất tại các địa phương tiềm năng, ưu tiên bất động sản công nghiệp, nghỉ dưỡng và nhà ở đáp ứng nhu cầu thực.

Một nội dung quan trọng được Đại hội thông qua là phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026. Theo đó, Tập đoàn dự kiến phát hành thêm 113.483.214 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 20% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, nâng vốn điều lệ từ 5.674 tỷ đồng lên 6.808 tỷ đồng. Tổng số tiền dự kiến huy động khoảng 1.134,8 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động được sẽ được sử dụng để đầu tư các dự án trọng điểm như Khu biệt thự cao cấp CEOHomes Diamond Hill (Sonasea Residences), Trung tâm y tế - thương mại dịch vụ - văn phòng tại CEOHomes Sunny Garden City, tăng vốn cho Công ty TNHH C.E.O Quốc tế và Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp C.E.O để triển khai các dự án trọng điểm CEOHomes Hana Garden và Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B).