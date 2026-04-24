Phố đi bộ nghìn tỷ ở Bắc Ninh đìu hiu, biệt thự bỏ hoang cho cỏ mọc

Được khởi động từ năm 2021, phố đi bộ ban đêm TP Bắc Giang cũ (nay là phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) mang theo kỳ vọng trở thành không gian vui chơi, mua sắm và trải nghiệm đẳng cấp, thúc đẩy kinh tế đêm của tỉnh. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoàn thiện hạ tầng, khu vực này lại đang trở thành "nốt trầm" của phường.

Hàng trăm biệt thự, shophouse đìu hiu, vắng vẻ tại phố đi bộ ban đêm.

Dọc tuyến phố là tổ hợp dự án HP Intermix Bắc Giang do Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát triển khai, quy mô khoảng 2,4ha, với 117 căn liền kề xây thô, hoàn thiện mặt ngoài cao 5 tầng. Bên cạnh đó là 4 tòa nhà hỗn hợp cao 10 tầng vẫn đang được xây dựng.

Ngay phía sau là dự án The Terra Bắc Giang của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú với hơn 100 căn biệt thự, shophouse và 2 tòa tháp cao tầng.

Dù được đầu tư bài bản và phần lớn các căn shophouse, biệt thự đã hoàn thiện nhưng ở đây lại hoàn toàn không có người ở và kinh doanh. Đáng chú ý, nhiều căn bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, cảnh quan xuống cấp.

Cỏ dại mọc kín nhiều biệt thự trong dãy phố nghìn tỷ.

Thực trạng này khiến nhiều người tiếc nuối, vì theo khảo sát, giá shophouse tại đây dao động từ 14 - 25 tỷ đồng/căn, biệt thự khoảng 40 tỷ đồng/căn. Giá thuê mặt bằng lên tới hàng trăm triệu đồng/tháng, ngay cả căn chưa hoàn thiện cũng từ 60 - 80 triệu đồng/tháng mức giá được cho là cao so với nhu cầu thực tế.

Nói về tình trạng hàng trăm căn nhà, shophouse ở phố đi bộ bị bỏ hoang gây mất mỹ quan đô thị, ông Trần Văn Thanh - Chủ tịch UBND phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh nói: “Chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư và các chủ sở hữu phải dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh. Dù tài sản đã chuyển nhượng nhưng trách nhiệm với môi trường đô thị là trách nhiệm chung, không thể để nhếch nhác kéo dài” .

Dãy biệt thự sang trọng, nhưng hiện đang lâm cảnh "vườn không nhà trống", cỏ dại mọc um tùm tại khu đô thị nghìn tỷ ở phường Bắc Giang.

Cũng theo ông Thanh, nguyên nhân chính là phần lớn bất động sản tại đây được mua để đầu tư, chưa đưa vào sử dụng. Trong khi đó, khu vực lại thiếu cư dân sinh sống nên không hình thành được hệ sinh thái dịch vụ.

"Căn bản vẫn là thiếu người ở. Phần lớn các căn nhà được mua với mục đích đầu tư, chưa đưa vào sử dụng thực tế. Khi không có cư dân, không có nhu cầu tiêu dùng thì các dịch vụ không thể phát triển. Đây là vòng luẩn quẩn khiến khu vực này dù được đầu tư bài bản nhưng vẫn vắng vẻ", ông Thanh nhận định.

Dãy shophouse cũng không có người đến sinh sống dù công trình hoàn thiện vài năm.

Để khắc phục tình trạng trên, địa phương đang đề xuất thu hút đầu tư, đặc biệt là phát triển các khu chung cư nhằm tăng dân số khu vực. “Nếu có cư dân về ở, chắc chắn các hoạt động dịch vụ sẽ phát triển theo. Khi đó, phố đi bộ mới có thể sôi động trở lại”, ông Thanh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Thanh, việc điều chỉnh quy hoạch dân số là bài toán phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành nên cần thời gian để tháo gỡ. Bên cạnh đó, mô hình kinh tế đêm cũng được đánh giá không thể áp dụng đại trà.

“Kinh tế ban đêm chỉ hiệu quả ở nơi có du lịch phát triển hoặc mật độ dân cư lớn. Với Bắc Giang, muốn làm được phải có thời gian và nhu cầu thực tế”, ông Thanh cho hay. Thực tế, địa phương từng tổ chức một số hội chợ, sự kiện tại khu phố đi bộ nhưng hiệu quả chưa cao do thiếu người tham gia.

Cỏ dại mọc um tùm tại các biệt thự, shophouse trong khu phố nghìn tỷ.

Cũng theo vị lãnh đạo phường, tuyến phố đi bộ hiện do địa phương quản lý hạ tầng, còn các căn nhà thuộc sở hữu tư nhân nên không thể áp đặt việc kinh doanh. “Khi có người ở, có nhu cầu thật, tự khắc dịch vụ sẽ hình thành. Đây là hướng đi căn cơ để ‘đánh thức’ khu phố đi bộ trong thời gian tới”, ông Thanh nhấn mạnh.