Bất động sản liên quan tới hơn 40 ngành nghề

Tại Đại hội đồng cổ đông mới đây, ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VPBank - thừa nhận, lãi suất tăng đã tạo áp lực lớn lên thị trường bất động sản trong thời gian qua, song nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng vẫn còn rất lớn nhờ quá trình đô thị hóa.

Theo ông Dũng, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam hiện mới dưới 40%, thấp hơn nhiều so với mức khoảng 77% của Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu nhà ở trong 10-20 năm tới sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, điểm mấu chốt không nằm ở việc có đầu tư vào bất động sản hay không, mà là lựa chọn đúng phân khúc.

Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc VPBank - cho biết, ngân hàng không “đóng cửa” với lĩnh vực bất động sản, mà điều chỉnh theo hướng chọn lọc hơn. Dòng vốn sẽ ưu tiên các dự án phục vụ nhu cầu ở thực như nhà ở xã hội và phân khúc trung cấp, trong khi các dự án mang tính đầu cơ, nghỉ dưỡng hoặc cao cấp sẽ bị hạn chế.

Các ngân hàng thận trọng nhưng không đứng ngoài cuộc cho vay bất động sản.

Đáng chú ý, VPBank cũng thừa nhận những bài học từ quá khứ khi tài trợ cho các dự án thiếu pháp lý, dẫn đến tình trạng tồn đọng vốn kéo dài. Điều này buộc ngân hàng phải siết chặt quy trình quản trị rủi ro, đặc biệt trong khâu thẩm định dự án và năng lực chủ đầu tư.

Trong khi đó, tại đại hội đồng cổ đông SHB, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch SHB - nhấn mạnh vai trò lan tỏa của bất động sản đối với nền kinh tế. Theo ông Hiển, lĩnh vực này có liên quan tới 41 ngành nghề khác nhau, từ xây dựng, vật liệu đến dịch vụ, qua đó tạo động lực tăng trưởng và nguồn thu đáng kể.

SHB hiện duy trì tỷ trọng cho vay bất động sản ở mức tương đối lớn, song vẫn đảm bảo các chỉ tiêu an toàn theo quy định. Ngân hàng tập trung tài trợ cho các dự án hạ tầng trọng điểm, dự án phát triển đô thị tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM - những khu vực có nhu cầu thực và khả năng thanh khoản cao. Các phân khúc như nhà ở xã hội, nhà ở cho người trẻ và bất động sản công nghiệp cũng được ưu tiên.

Theo lãnh đạo SHB, việc các bộ, ngành và địa phương đang tích cực tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho nhiều dự án sẽ góp phần giải phóng nguồn lực, giảm lãng phí và hỗ trợ thị trường phục hồi. Đây là yếu tố quan trọng giúp ngân hàng kỳ vọng vào tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Tại đại hội cổ đông của VietinBank ngày 24/4, ông Lê Thanh Tùng - thành viên HĐQT VietinBank - cho biết, phần lớn tài sản bảo đảm cho các khoản vay hiện nay là bất động sản, khiến quá trình xử lý nợ gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Đây không phải là câu chuyện riêng của một ngân hàng mà là áp lực chung của toàn hệ thống.

Trong điều kiện lãi suất cho vay và huy động cùng tăng, room tín dụng bị giới hạn, việc xử lý nợ xấu càng trở nên cấp thiết, VietinBank triển khai các giải pháp linh hoạt, trong đó có việc xây dựng các gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng mua lại tài sản bảo đảm. Cách làm này vừa giúp kích cầu thị trường, vừa đẩy nhanh quá trình thu hồi nợ, giảm áp lực tồn đọng vốn. Đây có thể xem là một hướng đi thực dụng trong bối cảnh thanh khoản thị trường chưa thực sự hồi phục.