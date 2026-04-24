Green Family Walk – Điểm nhấn hành trình hiện thực hóa trụ cột “E” Vinhomes Green Paradise

Sự kiện vì thế không đơn thuần là một giải thể thao kết nối gia đình đa thế hệ, mà còn là điểm nhấn đáng chú ý trên hành trình hiện thực hóa trụ cột "E" (Môi trường) của siêu đô thị ESG++ tiên phong tại Việt Nam.

Ngỡ ngàng trước sự lột xác thần tốc của siêu đô thị

Khép lại ngày cuối tuần tại Cần Giờ, ấn tượng với bà Đỗ Thị Sang (65 tuổi, TP.HCM) không dừng lại ở những hoạt động của giải Green Family Walk, mà còn ở địa điểm tổ chức. Cư dân đã gắn bó hàng chục năm với trung tâm TP.HCM nhìn thấy một chuẩn sống khác biệt nơi Vinhomes Green Paradise đang thành hình.

"Quy mô dự án thực sự quá ấn tượng, hiếm có tại Việt Nam. Nhưng giá trị lớn hơn nằm ở không gian sống rộng mở, trong lành và phù hợp với người lớn tuổi như tôi. Chỉ cần bước ra ngoài đón gió biển cũng đủ cảm nhận sự nhẹ nhõm, thư thái, khác hẳn nhịp sống chật chội, ồn ào nơi nội đô", bà Sang chia sẻ.

Chuẩn sống xanh khác biệt đó đang dần trở thành hiện thực, khi chỉ sau 1 năm khởi công, Vinhomes Green Paradise đã dần "khoác áo mới". Khu vực từng chủ yếu là đất ven biển, bãi bồi nay được thay thế bằng những trục đường khang trang, hiện đại, các khu nhà ở và tiện ích bắt đầu lộ diện.

Hạ tầng nội khu được đẩy nhanh tiến độ với nhiều hạng mục dự kiến hoàn thành từ năm 2027, như 2 sân golf 18 hố, bệnh viện Vinmec Cleveland Clinic, tòa văn phòng 15 tầng và Young Paradise Hub. Đến cuối năm 2027, công viên giải trí - lễ hội VinWonders 122 ha cùng chuỗi khách sạn 5-6 sao dự kiến đi vào hoạt động, góp phần đưa Cần Giờ trở thành trung tâm du lịch - lưu trú mới của phía Nam.

Vinhomes Green Paradise sau một năm khởi công, nhiều hạ tầng, tiện ích đã dần thành hình

Đáng chú ý, dù chưa bàn giao và vận hành tiện ích, siêu đô thị biển vẫn tỏa ra sức hút khi liên tiếp đón hàng nghìn du khách tham dự các sự kiện thể thao - du lịch ngay trong nội khu. Hơn 50.000 du khách tham gia Lễ hội Xuân Cần Giờ (tháng 2/2026); 1.000 người tham dự Green Family Walk (19/4) và ngày 1/5 tới đây, hơn 5.000 runner góp mặt tại VnExpress Marathon Green Paradise… đang từng bước đưa Cần Giờ trở thành biểu tượng du lịch, điểm đến thể thao mới của TP.HCM.

Cùng vợ tham gia giải đi bộ Green Family Walk, anh Trương Tấn Đắt, một cư dân Cần Giờ tấm tắc, kể từ khi siêu đô thị được triển khai, Cần Giờ bước vào một chu kỳ phát triển sôi động hơn, thu hút mạnh các nguồn lực và tạo đà cho kinh tế địa phương.

"Lượng khách từ nhiều nơi đổ về tham quan, theo dõi tiến độ dự án ngày càng gia tăng. Rõ ràng, khu vực này đang chuyển biến theo hướng tích cực và năng động hơn so với trước đây", anh Đắt chia sẻ.

Vợ chồng anh Trương Tấn Đắt vui mừng khi siêu đô thị của Vinhomes đã làm thay đổi bộ mặt địa phương

Song song với đó, Cần Giờ đang đón nhiều cú hích hạ tầng lớn. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đã động thổ và dự kiến hoàn thành cuối năm 2028, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM xuống còn khoảng 13 phút. Cầu Cần Giờ dự kiến khánh thành năm 2029, thay thế phà Bình Khánh và tăng kết nối liên vùng.

Khi hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng loạt hoàn thiện, Cần Giờ sẽ chuyển mình mạnh mẽ, khoác lên diện mạo mới hiện đại và đầy sức sống.

"Rất đáng để đầu tư", anh Nguyễn Thái Dương (Thủ Đức, TP.HCM) nhận xét, "Một nơi vừa có không khí trong lành để nghỉ dưỡng, vừa có tiềm năng tăng giá trong tương lai".

Hiện thực hóa trụ cột "E" - Môi trường tại siêu đô thị biển

Từ những bước chân xanh của hơn 1.000 người đến các bước đi bài bản trong quy hoạch và triển khai, Vingroup cho thấy quyết tâm mạnh mẽ hiện thực hóa trụ cột "E" - Môi trường tại Vinhomes Green Paradise.

Trên nền thiên nhiên rừng biển nguyên sơ của Cần Giờ, Vingroup quyết tâm "xanh hóa" Vinhomes Green Paradise từ quy trình thi công đến hệ thống vận hành.

Theo đó, vào tháng 10/2025, Vingroup hợp tác đưa công nghệ gia cố bùn san lấp K-DPM của Nhật Bản vào Vinhomes Green Paradise, vừa giúp tái sinh tài nguyên, vừa bảo vệ hệ sinh thái. Tháng 12/2025, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ do VinSpeed đầu tư đã chính thức động thổ, khai mở kỷ nguyên giao thông xanh cho trung tâm mới phía Nam.

Tháng 3/2026, Vingroup khởi động Dự án Chứng nhận Đô thị Thông minh, hướng tới đưa Vinhomes Green Paradise trở thành đô thị tiên phong tại Việt Nam đạt chứng chỉ xanh quốc tế. Song song, VinEnergo cũng đã lên kế hoạch phát triển điện gió ngoài khơi Cần Giờ với công suất gần 600 MW, đủ đáp ứng 100% nhu cầu điện của siêu đô thị bằng năng lượng tái tạo.

Đáng chú ý, trụ cột "E" cũng được thể hiện sinh động qua cách siêu đô thị tổ chức nhiều sự kiện thể thao cộng đồng, hướng cư dân tương lai và du khách đến các giá trị bền vững.

"Sở hữu một căn nhà tại đây với mỗi sáng thức dậy có thể cảm nhận trọn vẹn hơi thở thiên nhiên - từ không gian rừng ngập mặn đến vị mặn mòi đặc trưng của gió biển. Đây là môi trường lý tưởng cho các hoạt động chạy bộ hằng ngày", anh Kiệt (Nhà Bè, TP.HCM), một runner của giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, chia sẻ.

Vinhomes Green Paradise được bao bọc bởi rừng và biển Cần Giờ

Vingroup không chỉ đưa thiên nhiên vào đô thị mà còn biến yếu tố này thành trụ cột giá trị. Từ những hoạt động cộng đồng như Green Family Walk đến chiến lược phát triển dài hạn, một chuẩn sống mới đang dần hình thành - nơi môi trường, công nghệ và cơ hội đầu tư cùng hội tụ để nâng tầm giá trị sống và tài sản.

Vinhomes đang triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất với mức ưu đãi hấp dẫn, chỉ từ 0-6%/năm, áp dụng trong tối đa 5 năm, tạo nên "lá chắn tài chính" an đối cho khách hàng.

Trong đó, kỳ hạn 18 tháng được miễn hoàn toàn; 4 gói còn lại tùy theo mức vay từ 70 - 80% giá trị sản phẩm, khách hàng chỉ phải trả thêm so với giá cơ sở (theo phương án thanh toán tiến độ chuẩn) tương ứng là 4,5 - 5% (24 tháng); 9 - 11% (30 tháng); 14 - 16,5% (36 tháng) và 25% - 30% (60 tháng).

Đặc biệt với kỳ hạn 18 - 36 tháng, khách mua sẽ được hỗ trợ thêm 2 năm khóa trần lãi suất tối đa chỉ 9%/năm.

Chính sách áp dụng cho khách mua nhà Vinhomes từ 1/1/2026 đến 20/7/2026.