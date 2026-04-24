Vì sao bất động sản Bãi Cháy sẽ hưởng lợi “trên mọi mặt trận”?

Hạ tầng đồng bộ mở đường cho tăng trưởng

Một trong những lợi thế nổi bật của Quảng Ninh là hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ bậc nhất Việt Nam, có thể nói tạo nên một "cuộc cách mạng" quy mô. Địa phương này hiện là một trong số ít nơi hội tụ đầy đủ các loại hình kết nối: cao tốc, cảng biển, sân bay và cửa khẩu quốc tế.

Sở hữu tuyến cao tốc nội tỉnh dài nhất cả nước, Quảng Ninh rút ngắn thời gian di chuyển về Hà Nội chỉ còn khoảng 2 giờ, mở rộng đáng kể thị trường khách nội địa. Trong khi đó, sân bay Vân Đồn và Cảng tàu khách Hạ Long đóng vai trò cửa ngõ đón khách quốc tế, đặc biệt là các thị trường tiềm năng tại Đông Bắc Á qua đường không và đường biển.

Quảng Ninh đang tiếp tục dồn lực cho "cách mạng hạ tầng lần 2". Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vừa khởi công ngày 12/4 vừa qua, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa 3 cực của tam giác tăng trưởng miền Bắc: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh chỉ còn dưới 30 phút, tạo cú hích mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế. Chưa kể tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái đang được quy hoạch cũng sẽ giúp đa dạng hóa phương thức di chuyển và gia tăng năng lực đón khách trong tương lai.

Trong bức tranh đó, Bãi Cháy với vai trò là lõi trung tâm hiện hữu của Quảng Ninh, chính là khu vực hưởng lợi trực tiếp và rõ nét nhất. Nằm ngay bên bờ vịnh Hạ Long, khu vực này vừa là cửa ngõ tiếp cận di sản, vừa là trung tâm lưu trú, vui chơi và giải trí sôi động. Khác với nhiều điểm đến chỉ phát triển một chức năng, Bãi Cháy hội tụ đầy đủ các yếu tố: cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng đồng bộ, dịch vụ du lịch đa dạng và khả năng kết nối linh hoạt. Đây chính là nền tảng giúp Bãi Cháy giữ vững vai trò trung tâm của Hạ Long, bất chấp sự xuất hiện của nhiều điểm đến mới trong khu vực.

"Lễ hội" pháo hoa được tổ chức thường xuyên tại quảng trường Sun Carnival thu hút đông đảo du khách đến với Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương.

Đặc biệt, quỹ đất ven biển tại Bãi Cháy ngày càng khan hiếm khiến những dự án sở hữu vị trí trung tâm du lịch, cận kề di sản trở nên đặc biệt giá trị và lọt tầm ngắm của các nhà đầu tư lớn. Khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, dòng khách đổ về Bãi Cháy sẽ không ngừng gia tăng, và tọa độ "kết nối" này sẽ trở thành điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá vùng đất di sản của du khách.

Hệ sinh thái hoàn chỉnh: "Chìa khóa" giữ chân khách

Nếu hạ tầng giúp "mở cửa" thì hệ sinh thái du lịch chính là yếu tố quyết định khả năng giữ chân du khách. Thực tế cho thấy, một điểm đến chỉ thực sự bứt phá khi không chỉ thu hút khách đến mà còn khiến họ ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Tại Bãi Cháy, yếu tố này đang dần được hoàn thiện nhờ sự góp mặt của các nhà phát triển lớn, đặc biệt là Sun Group. Với chiến lược đầu tư bài bản, Tập đoàn này không chỉ xây dựng các công trình đơn lẻ mà kiến tạo cả một hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí - lễ hội. Tiêu biểu là quần thể Sun Elite City quy mô 324ha - một "thành phố không ngủ" đang dần hình thành tại trung tâm Bãi Cháy, hội tụ nhiều hạng mục đã đi vào vận hành, đồng thời liên tục được nâng cấp, bổ sung các sản phẩm mới, tạo nên tâm điểm du lịch hiện hữu sôi động bậc nhất miền Bắc.

"Thành phố không ngủ" Sun Elite City sở hữu "1.001" tiện ích vui chơi, giải trí đẳng cấp. Ảnh: Sun Property.

Điểm nhấn đặc biệt của Sun Elite City là sở hữu trọn vẹn hơn 4km đường bao biển Kỳ Quan. Dọc theo tuyến đường này là bãi cát trắng mịn trải dài, rộng hơn 100m, được xem là bãi biển rộng và đẹp nhất Quảng Ninh cũng như khu vực miền Bắc. Từ đây, du khách có thể phóng tầm nhìn không giới hạn ra toàn cảnh vịnh di sản.

Không chỉ sở hữu lợi thế cảnh quan, Sun Elite City còn được định vị như "kinh đô lễ hội không ngủ", nơi các hoạt động vui chơi, giải trí, sự kiện diễn ra xuyên suốt ngày đêm với hàng loạt tiện ích nổi bật: Ga cáp treo Nữ Hoàng, Sun World Hạ Long, quảng trường biển Sun Carnival, bến du thuyền, chợ đêm VUI-Fest cùng những chương trình nghệ thuật, pháo hoa tầm cao, show 3D Mapping tại Ngọn Hải Đăng… Nhờ sở hữu sức hút đặc biệt đối với cư dân và du khách, Sun Elite City khiến Bãi Cháy không chỉ là điểm đến tham quan mà còn là nơi trải nghiệm trọn vẹn 24/7.

"Trên nền tảng chất liệu có sẵn cộng với sự đầu tư bài bản tạo ra những công trình chất lượng, tiện ích đẳng cấp, sang trọng để thu hút khách cao cấp, khu vực Bãi Cháy có lợi thế rất cao về hiệu quả đầu tư kinh doanh", ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định.

Sun World Hạ Long – "tọa độ" vui chơi không thể bỏ lỡ khi đến với Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương.

Động lực cho bất động sản du lịch bứt phá

Sự cộng hưởng giữa vị trí, hạ tầng và hệ sinh thái định hình một thói quen cho du khách: khi đến Quảng Ninh thì Bãi Cháy trở thành điểm đến không thể bỏ qua. Từ việc tham quan vịnh Hạ Long, nghỉ dưỡng ven biển đến trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí, lễ hội, mọi nhu cầu của du khách đều được đáp ứng trong một không gian tập trung. Điều này giúp gia tăng thời gian lưu trú, thúc đẩy chi tiêu du lịch.

Theo các chuyên gia, mô hình phát triển quần thể "all-in-one" như tại Bãi Cháy chính là xu hướng của ngành du lịch hiện đại. Thay vì di chuyển nhiều điểm, du khách sẽ lựa chọn những khu vực có đầy đủ tiện ích để tối ưu thời gian và trải nghiệm.

Khi ngành công nghiệp không khói phát triển mạnh mẽ, bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng luôn là lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp. Sự gia tăng lượng khách kéo theo nhu cầu lớn về lưu trú, dịch vụ và thương mại. Những sản phẩm bất động sản nằm trong các quần thể du lịch - giải trí như Sun Elite City sẽ có lợi thế vượt trội, cả về khả năng khai thác kinh doanh lẫn tiềm năng tăng giá dài hạn.

Chợ đêm VUI-Fest hút khách đến Sun Elite City. Ảnh: Ánh Dương.

Không chỉ là điểm đến của hiện tại, Bãi Cháy còn là trung tâm của tương lai, nơi du lịch được nâng tầm, trải nghiệm được làm mới và giá trị bất động sản được củng cố. Đặc biệt, khi Bãi Cháy dần định hình là "trung tâm không ngủ", dòng tiền từ du lịch sẽ không còn mang tính mùa vụ mà trở nên ổn định quanh năm. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp bất động sản khu vực này có sức hấp dẫn bền vững.