Vành đai 3 mở trục kết nối, IKI Village định hình “An trú – Thịnh vượng”

Khi hạ tầng vẽ lại bản đồ đô thị

Không phải ngẫu nhiên mà Vành đai 3 liên tục được nhắc đến thời gian gần đây như một dấu mốc có tính thay đổi cấu trúc hạ tầng đô thị. Hiện tại, tuyến Vành đai 3 đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp thông xe vào tháng 6/2026. Trục có quy mô 8 làn xe cao tốc với tổng chiều dài hơn 100km, kết nối ba tỉnh trọng điểm phía Nam là Đồng Nai qua TP.HCM đến Tây Ninh (Long An cũ).

Đường Vành đai 3 bắt đầu tại Km 38 đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (xã Phước An), tuyến hướng lên phía Bắc vượt sông Đồng Nai tại Cầu Nhơn Trạch qua địa phận phường Long Trường (TP.HCM), giao cắt đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, giao cắt Quốc lộ 1 (Xa lộ Hà Nội) tại khu vực Tân Vạn, tuyến đi trùng đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Vành đai 3 còn giữ vai trò kết nối chiến lược 5 tuyến cao tốc hướng tâm, gồm TP.HCM – Trung Lương, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Bến Lức – Long Thành, TP.HCM – Mộc Bài và TP.HCM – Chơn Thành. Khi Vành đai 3 thông xe, những khu vực từng bị coi là "xa trung tâm" sẽ được giảm thiểu đáng kể thời gian lưu thông và ranh giới "đáng sống" sẽ không còn bị bó hẹp trong lõi trung tâm nội đô.

Theo đó, nhóm người mua bất động sản có năng lực tài chính cao, vốn quen ưu tiên "gần trung tâm bằng mọi giá", đang dần dịch chuyển sang tiêu chí khác: Đủ gần để kết nối – đủ xa những xô bồ thường nhật. Một không gian có thể đi vào trung tâm hoặc di chuyển ra sân bay trong thời gian ngắn, nhưng đồng thời phải đủ yên tĩnh, đủ xanh và đủ riêng tư để thực sự nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Vành đai 3 chính là hạ tầng giải được bài toán đó, rút ngắn khoảng cách di chuyển mà vẫn giữ nguyên những lợi thế tự nhiên mà lõi trung tâm đã đánh mất từ lâu.

IKI Village – Hệ sinh thái "An trú – Thịnh vượng" cho lối sống cân bằng

Giữa làn sóng dự án đang nở rộ tại TP. Hồ Chí Minh, IKI Village của An Khải Hưng được xem là một trong những minh chứng cụ thể nắm bắt lợi thế về hạ tầng và kết nối nói trên. Dự án căn hộ cao cấp lấy triết lý "vì con người" làm nền tảng thiết kế, hướng đến xây dựng hệ sinh thái "An trú – Thịnh vượng", thay vì tối đa hóa giá trị khai thác trong ngắn hạn.

Ngày 17/4/2026, lễ khởi công dự án IKI Village chính thức diễn ra, với nghi thức "gieo mầm", mở đầu cho hành trình kiến tạo không gian sống cân bằng giữa con người, thiên nhiên và những giá trị bền vững.

Với tâm huyết và dụng công bài bản, An Khải Hưng chọn vị trí của IKI Village tại khu Đông TP.HCM, nơi dòng chảy tự nhiên của sông nước giao hòa với dòng chảy đô thị của hạ tầng. Một bên là lợi thế ven sông hiếm có - "lưỡng giang tụ thủy", một bên là nút giao Gò Công 4 tầng trên Vành đai 3 chỉ cách dự án chưa đến 1km, tất cả tạo nên một tọa độ an trú vừa gần gũi thiên nhiên, vừa kết nối thuận tiện tới các trung tâm kinh tế.

Trên quỹ đất 5,1 ha, An Khải Hưng phát triển giới hạn 424 căn hộ và dành toàn bộ phần còn lại cho cảnh quan, mặt nước và khoảng trời riêng của mỗi gia đình.

Dự án hiện thực hóa triết lý "vì con người" qua từng lựa chọn thiết kế có chủ đích, thể hiện ở ba trụ cột: không gian gắn kết tình thân, cảnh quan nuôi dưỡng cảm xúc, và hệ sinh thái chăm dưỡng thân tâm.

Với trụ cột đầu tiên – không gian gắn kết tình thân, toàn bộ 100% căn hộ tại IKI Village đều được trao một khoảng sân vườn xanh riêng tư, tựa "biệt thự giữa tầng không". Từng khu vườn được dụng tâm thiết kế, tạo thành "lá phổi xanh" đắt giá – nơi ánh sáng ban mai, gió lành và không khí trong sạch giao hoà, giúp gia chủ dễ dàng tìm thấy một không gian tĩnh tại, riêng tư để kết nối sâu sắc với chính mình, cũng như gắn kết với các thế hệ trong gia đình.

Trong khi đó ở trụ cột cảnh quan nuôi dưỡng cảm xúc, hệ cảnh quan và công viên ven sông 1ha được Belt Collins thiết kế theo nhịp sống của một ngày: khởi đầu ở vườn năng lượng lúc bình minh, dạo bước qua lâm viên tri thức ban sáng, dừng lại ở đồi ngắm hoàng hôn khi chiều xuống, và lắng lại bên hồ đôi vọng nguyệt khi màn đêm buông. Hệ cảnh quan đáng sống là sự giao hoà tinh tế giữa kiến trúc hiện đại và cảnh quan tự nhiên vốn có, giúp con người tái tạo năng lượng mỗi ngày cho một cuộc sống an yên trường thọ.

Cuối cùng, hướng đến kiến tạo hệ sinh thái Wellness toàn diện theo chuẩn quốc tế, ngay trong khối đế thương mại, IKI Village (dự án Khu nhà ở (diện tích 51.157 m2) phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức (nay là Phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh)) cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ phòng ngừa, phục hồi đến tái tạo, tích hợp trung tâm wellness trị liệu chuyên sâu với buồng oxy, liệu pháp ánh sáng, liệu trình detox, tất cả có thể cá nhân hóa và đáp ứng những nhu cầu chuyên biệt. Đây là cách tiếp cận bền vững, giúp cư dân chủ động xây dựng trạng thái sống cân bằng và khỏe mạnh mỗi ngày.

Trong khuôn khổ Lễ khởi công IKI Village diễn ra vào ngày 17/4/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư An Khải Hưng đã trao tặng một tỷ đồng cho Living Heritage Foundation – một dự án nhằm gìn giữ và lan tỏa những giá trị sống minh triết của những người Việt ưu tú cho thế hệ tương lai. Việc đồng hành cùng Living Heritage Foundation phản ánh đậm nét tinh thần "An trú - Thịnh vượng", đó là: một môi trường sống tốt không chỉ nuôi dưỡng cá nhân, mà còn góp phần tạo nên những giá trị tích cực được chuyển giao qua nhiều thế hệ.

Xoay quanh triết lý "vì con người", IKI Village được xây dựng nhằm mang đến một không gian để cư dân sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.

IKI Village dự kiến ra mắt thị trường vào quý III/2026 và bàn giao trong quý I/2028. Theo giới chuyên môn, đây là một trong số ít dự án tại khu Đông TP.HCM tích hợp đồng thời lợi thế hạ tầng, đặc biệt là Vành đai 3 đang gấp rút hoàn thiện, lợi thế tự nhiên và chiều sâu triết lý sống trong một sản phẩm thống nhất. Và chính sự nhất quán đó, hơn bất kỳ con số nào, mới là thứ định hình giá trị bền vững trong dài hạn, và tinh thần "An trú - Thịnh vượng" trong mỗi gia đình sở hữu.