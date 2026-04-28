Nhà gần công viên, trung tâm y tế: “Điểm cộng” đang định hình lựa chọn của người mua

Chọn nhà thời mới: Sức khỏe lên ngôi, "gần trung tâm lùi lại"

Trước thực trạng đô thị chật hẹp, cùng những hệ lụy rõ rệt từ ô nhiễm không khí đang khiến người mua nhà nhìn nhận lại khái niệm "vị trí đẹp" theo hướng hoàn toàn khác. Thay vì chỉ ưu tiên khu vực nội đô hay trung tâm, họ ngày càng hướng tới những không gian sống có khả năng nuôi dưỡng sức khỏe, với môi trường trong lành và hệ tiện ích hỗ trợ chăm sóc thể chất, tinh thần.

Báo cáo năm 2025 của Global Wellness Institute cho thấy, bất động sản vì sức khỏe có mức giá bán lại cao hơn từ 10% đến 25% so với dự án thông thường. Cùng với đó, một nghiên cứu trên Annals of Surgery cũng chỉ ra rằng việc có người thân sống gần các cơ sở y tế giúp bệnh nhân có kết quả điều trị tốt hơn, qua đó tiếp tục củng cố xu hướng ưu tiên không gian sống gắn với sức khỏe và kết nối với các cơ sở chăm sóc y tế.

Tại Việt Nam, mô hình gia đình đa thế hệ vẫn phổ biến, mỗi thành viên sẽ có nhu cầu chăm sóc sức khỏe riêng. Ông bà cần không gian dạo bộ yên tĩnh và cơ sở y tế gần để thăm khám thường xuyên. Trẻ em cần sân chơi, công viên để tăng cường vận động và phát triển nhận thức. Bố mẹ cần môi trường sống giảm stress sau giờ làm việc. Bởi vậy,.những dự án vừa kề cận công viên, vừa thuận tiện kết nối y tế, đồng thời đáp ứng đa dạng nhu cầu các thế hệ đang dần được xem là "vị trí đẹp" theo tiêu chí hiện đại.

Nắm bắt xu hướng hành vi này, Cụm chung cư The Flame Vine nằm trong khu đô thị Hinode Royal Park đang là một trong những phân khu tiêu biểu cho xu hướng lựa chọn vị trí bất động sản gắn với sức khỏe.

The Flame Vine – định hình chuẩn sống vì sức khỏe

Viện Sức khỏe Toàn cầu Barcelona từng đưa ra quy tắc "3-30-300" như một chuẩn mực cho không gian xanh đô thị có lợi cho sức khỏe. Theo đó, mỗi người nên có tầm nhìn tới ít nhất 3 cây xanh từ nơi ở, khu vực sinh sống đạt tối thiểu 30% diện tích phủ xanh và khoảng cách đến công viên không quá 300m. Các nghiên cứu tại châu Âu cũng cho thấy, việc đáp ứng những tiêu chí này có thể góp phần giảm đáng kể số ca tử vong sớm mỗi năm.

The Flame Vine đáp ứng trọn vẹn quy tắc "3-30-300" nhờ nằm trong đại đô thị Hinode Royal Park với mật độ xây dựng chỉ 29,2%, dành diện tích phát triển cho cây xanh lên tới 16,7ha cùng 6ha công viên hồ trung tâm. Đặc biệt, lợi thế "lá phổi xanh kép" từ hai công viên liền kề giúp dự án hạn chế hiệu ứng bê tông hóa, kiến tạo môi trường sống cân bằng và gia tăng giá trị dài hạn cho cư dân.

Đan xen trong những mảng xanh là hệ tiện ích được thiết kế nhằm khuyến khích lối sống vận động. Từ đường dạo bộ dưới hàng cây xanh, sân thể thao trời đến khu vực bể bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em,… - tất cả góp phần hình thành nhịp sống năng động. Sự kết hợp giữa không gian xanh và hệ tiện ích này mang đến môi trường sống giàu sinh khí, hướng tới cân bằng thể chất và tinh thần.

Hệ thống 16,7ha cây xanh đóng vai trò như điều hòa tự nhiên giúp hạ nhiệt độ môi trường, đồng thời hạn chế tiếp xúc với ô nhiễm không khí và tiếng ồn

Không chỉ thừa hưởng cảnh quan xanh, The Flame Vine còn được hưởng lợi từ quy hoạch đồng bộ của Hinode Royal Park với hệ thống bệnh viện, trung tâm y tế bố trí liền kề. Nhờ đó, cư dân có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khoảng cách ngắn. Yếu tố này đặc biệt quan trọng với các gia đình đa thế hệ, khi nhu cầu thăm khám định kỳ hoặc xử lý các tình huống y tế phát sinh cần được đáp ứng kịp thời.

Triết lý sống vì sức khỏe còn được thể hiện trong từng không gian căn hộ tại The Flame Vine. Dự án phát triển quỹ căn giới hạn với 1.380 sản phẩm, gồm các loại hình từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích 71,3–119m², đáp ứng nhu cầu đa dạng của các gia đình.

Điểm nhấn đắt giá của dự án nằm ở thiết kế khi 100% căn hộ đều sở hữu logia rộng thoáng và hệ cửa sổ kính lớn, tối ưu khả năng đón ánh sáng tự nhiên cùng gió trời. Từ mỗi căn hộ, tầm nhìn mở ra không gian xanh của công viên, góp phần mang thiên nhiên vào nhịp sống hàng ngày. Các nghiên cứu cho thấy, ánh sáng tự nhiên buổi sáng kết hợp với sắc xanh của cây cối giúp kích thích não bộ, đánh thức cơ thể một cách tự nhiên, hỗ trợ điều chỉnh nhịp sinh học. Đồng thời, việc thường xuyên nhìn vào mảng xanh cũng góp phần giảm căng thẳng cho mắt và hỗ trợ bảo vệ thị lực.

Với triết lý vì sức khỏe, The Flame Vine mang đến không gian sống có khả năng chữa lành.

Buổi sáng thức dậy giữa ánh nắng dịu nhẹ, buổi chiều thả bước quanh hồ, buổi tối trở về căn hộ yên tĩnh với làn gió mát len qua khung cửa - đó là nhịp sống mà cư dân The Flame Vine sẽ được tận hưởng trong tương lai.

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng ưu tiên sức khỏe, "vị trí đẹp" không còn được đo đơn thuần bằng khoảng cách đến trung tâm thành phố. Thay vào đó, những dự án vừa kề cận công viên, thuận tiện tiếp cận y tế và sở hữu hệ tiện ích khuyến khích vận động như The Flame Vine tại Hinode Royal Park đang trở thành lựa chọn đáng chú ý cho các gia đình ưu tiên chất lượng sống bền vững.