Ngày mai: Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công dự án 2,2 tỷ USD tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Ngày 29/4, TP. HCM sẽ tổ chức lễ khởi công 4 dự án quy mô lớn, đồng thời trao chứng nhận đầu tư cho dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Đây là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, phát triển không gian đô thị, văn hóa, giáo dục, logistics và giao thông theo hướng hiện đại, qua đó tạo động lực bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong danh mục các dự án khởi công có Khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn. Dự án được kỳ vọng sẽ là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển đô thị tri thức, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút đầu tư và hình thành không gian đổi mới sáng tạo cho thành phố.

Phối cảnh tổng thể dự án.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô khoảng 880 ha, nằm trên địa bàn một phần xã Xuân Thới Sơn, với phạm vi giáp kênh An Hạ, kênh ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai.

Về cơ cấu sử dụng đất, đồ án quy hoạch phân bổ đa dạng các chức năng. Trong đó, đất cây xanh và mặt nước khoảng 117 ha; đất xây dựng trường trung học phổ thông 5,7 ha; đất đơn vị ở khoảng 436 ha; khu chức năng dịch vụ, nghiên cứu và giáo dục khoảng 150 ha; cùng 6,9 ha dành cho dịch vụ y tế.

Ngoài ra, các chức năng khác như khu xanh chuyên dụng, đất dịch vụ, an ninh, bãi đỗ xe, mặt nước, sông suối, kênh rạch và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích khoảng 209 ha sẽ tiếp tục được nghiên cứu ở bước quy hoạch phân khu, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển chung của khu vực động lực.

Vị trí dự án.

Theo định hướng, Khu đô thị Đại học Quốc tế được phát triển như một đô thị tổng hợp, gắn với các chức năng đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Quy mô dân số dự kiến khoảng 135.000 cư dân đô thị và khoảng 60.000 sinh viên, với hệ thống đầy đủ các khu chức năng về ở, giáo dục, thương mại, dịch vụ và hạ tầng xã hội.

Nhu cầu nhà ở sẽ được đáp ứng thông qua nhiều loại hình nhà ở đô thị đa dạng theo quy hoạch, phù hợp với cơ cấu dân cư và tính chất của một khu đô thị đại học. Đối với nhà ở xã hội, việc phát triển được thực hiện theo cơ chế chung của TP. HCM, nhằm bảo đảm cân đối quỹ đất, hạ tầng và phân bố hợp lý trên toàn đô thị.

Theo định hướng quy hoạch tổng thể, khu vực này được xác định là đô thị sáng tạo – công nghệ cao thuộc phân vùng đô thị phía Bắc (khu vực Củ Chi – Hóc Môn – quận 12 cũ). Đây là khu vực được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp – đô thị – dịch vụ của Tây Bắc TP. HCM, đồng thời giữ vai trò trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Toàn cảnh khu vực triển khai dự án.

Khu vực sở hữu lợi thế địa hình tương đối bằng phẳng, quỹ đất lớn và tiềm năng kết nối giao thông thuận lợi. Trong tương lai, khi các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc TP. HCM – Mộc Bài và Quốc lộ 22 mở rộng được triển khai, nơi đây được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các dự án quy mô lớn, đồng bộ và mang tính chuyên biệt.

Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya là dự án thu hút nhiều sự quan tâm khi đã đình trệ gần 20 năm. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008, song chỉ thực sự có dấu hiệu “tái khởi động” khi Vinhomes xác lập quyền chi phối tại chủ đầu tư là CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam, qua đó mở đường cho việc triển khai trên thực địa.

Trong thời gian tới, dự án sẽ được thi công các hạng mục công trình. Toàn bộ khu đô thị Đại học quốc tế có thể đi vào vận hành đầu năm 2035.