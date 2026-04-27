Chỉ 40 tháng, Việt Nam tạo ra công trình lập kỷ lục thế giới, vượt loạt công trình của Mỹ - Pháp ngay khi khánh thành

27-04-2026 - 09:42 AM

Dù quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp, sau hơn 40 tháng thi công, ngày 2/12/2006, cầu Bãi Cháy đã được khánh thành và đưa vào sử dụng, về đích sớm khoảng 3 tháng so với kế hoạch.

Cầu Bãi Cháy nằm trên Quốc lộ 18 (ảnh: Lễ Lễ).

Theo Báo Quảng Ninh, cầu Bãi Cháy nằm trên Quốc lộ 18, kết nối hai trung tâm văn hóa, kinh tế lớn của tỉnh là Hòn Gai và Bãi Cháy.

Ngày 18/5/2003, tại Hạ Long, dự án xây dựng cầu Bãi Cháy chính thức được khởi công. Công trình sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản cùng một phần vốn đối ứng trong nước, với tổng mức đầu tư hơn 2.140 tỷ đồng. Cầu do Viện Cầu và Kết cấu Nhật Bản (JBSI) thiết kế; liên danh nhà thầu Shimizu – Sumitomo Mitsui cùng các đơn vị trong nước như CIENCO 1, LICOGI và Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhiệm thi công.

Cầu Bãi Cháy được xây dựng trên hệ móng giếng chìm hơi ép có kích thước rất lớn, lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, cùng các công nghệ thi công hiện đại - công trình được triển khai theo phương pháp đúc hẫng cân bằng.

Sự ra đời của cầu Bãi Cháy đã tạo thêm động lực phát triển cho Quảng Ninh (ảnh: Lễ Lễ).

Cầu có tĩnh không thông thuyền 50 m về chiều cao và 130 m về chiều rộng, cho phép tàu trọng tải 40.000 tấn lưu thông thuận lợi, đồng thời có khả năng chịu động đất cấp 7, gió bão và biến động nhiệt độ khắc nghiệt.

Tại thời điểm khánh thành, cầu Bãi Cháy xác lập kỷ lục thế giới với nhịp chính dài 435 m, sử dụng kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, dầm hộp treo trên một mặt phẳng dây văng ở giữa. So với các công trình cùng loại, cầu Elom (Pháp) có nhịp chính 400 m, Sunshine Skyway (Mỹ) đạt 366 m, Brotonne (Pháp) 320 m và Puente Coatzacoalcos (Mexico) 288 m.

Năm 2014, hệ thống đèn LED chiếu sáng đa sắc được lắp đặt, khiến cây cầu trở nên lung linh, huyền ảo trên vịnh Cửa Lục.

Cầu Bãi Cháy không chỉ bổ sung điểm nhấn cảnh quan mà còn tôn vinh vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long (ảnh: Lễ Lễ).

Với kiến trúc thanh thoát, hiện đại, cầu Bãi Cháy không chỉ bổ sung điểm nhấn cảnh quan mà còn tôn vinh vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long. Công trình được ví như “Cung đàn Hạ Long” – một kỳ quan do con người tạo dựng, hài hòa với kỳ quan thiên nhiên.

Sự ra đời của cầu Bãi Cháy đã tạo thêm động lực phát triển cho Quảng Ninh, trở thành dấu ấn hạ tầng tiêu biểu của tỉnh và cả nước trong những năm đầu thế kỷ XXI.

Đặc biệt, công trình đã thay thế bến phà Bãi Cháy, góp phần cải thiện đáng kể giao thông Hạ Long, đồng thời nối thông toàn tuyến Quốc lộ 18 – trục giao thông huyết mạch của tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của toàn vùng Đông Bắc.

Số phận trái ngược của 5 toà nhà cao nhất TP.HCM: Nơi là máy in tiền, nơi là ám ảnh nợ xấu

Lộ diện khu đô thị tại Hà Nội có giá liền kề, biệt thự tới 740 triệu đồng/m2

Ồ ạt tung căn hộ ở Đà Nẵng: Cẩn trọng 'bội thực' nguồn cung

09:41 , 27/04/2026
09:41 , 27/04/2026
08:14 , 27/04/2026
08:12 , 27/04/2026

