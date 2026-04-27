Hơn 2,2 triệu tỷ đồng đã được “bơm” vào thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng lý giải nguyên nhân

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến 28/02/2026, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,235 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 11,7% so với quý IV/2025 và tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, dư nợ tín dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở đạt 783.940 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với các dự án văn phòng cho thuê đạt 70.547 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt 139.095 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng đối với các dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng đạt 84.281 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với các dự án nhà hàng, khách sạn đạt 77.442 tỷ đồng.

Ngoài ra, dư nợ tín dụng đối với cho vay xây dựng, sửa chữa nhà để bán, cho thuê đạt 157.970 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với cho vay mua quyền sử dụng đất đạt 255.352 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với đầu tư kinh doanh bất động sản khác đạt 666.678 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, nguồn vốn tập trung nhiều nhất vào các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở, với tỷ trọng vốn đạt 35% so với tổng dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản, tăng 24,1% so với quý IV/2025.

Con số này cho thấy các chủ đầu tư đang tăng tốc triển khai các dự án, đây được xem là tín hiệu tích cực, dự báo khả năng cải thiện nguồn cung trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các phân khúc khác như khu công nghiệp, nghỉ dưỡng và quyền sử dụng đất cũng ghi nhận tăng trưởng nhưng với tốc độ thấp hơn, cho thấy tín dụng đang ưu tiên các lĩnh vực có tính thanh khoản và khả năng thu hồi vốn tốt hơn.

Bộ này cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước đôn đốc thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 145 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; theo dõi, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.