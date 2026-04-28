Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinhomes sẽ tài trợ 300 tỷ xây công trình gần 4.000 m² tại “thủ phủ du lịch” có đường bờ biển dài nhất Việt Nam, sắp khởi công vào dịp đặc biệt

Lễ Lễ | 28-04-2026 - 11:27 AM | Bất động sản

CTCP Vinhomes sẽ là đơn vị thực hiện dự án Bảo tàng Trường Sa theo hình thức tài trợ, với tổng mức đầu tư 299,7 tỷ đồng.

Theo Báo Khánh Hòa, ngày 29/4, công trình Bảo tàng Trường Sa (xã Cam Lâm) sẽ được khởi công vào đúng dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2026).

Trước đó, vào ngày 23/4, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Trường Sa tại xã Cam Lâm. Theo đó, CTCP Vinhomes là đơn vị thực hiện dự án theo hình thức tài trợ, với tổng mức đầu tư 299,7 tỷ đồng từ nguồn vốn do doanh nghiệp tài trợ 100%.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được bàn giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa hoặc đơn vị được chỉ định để quản lý, vận hành.

Phối cảnh dự án.

Bảo tàng Trường Sa được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1,71 ha, nằm bên bờ vịnh Cam Ranh; phía đông giáp biển, phía tây giáp Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và đường Nguyễn Tất Thành, hai phía còn lại tiếp giáp các khu du lịch.

Công trình có diện tích xây dựng khoảng 3.873 m², gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng thể kiến trúc được tạo hình với ba nhánh vươn từ đất liền hướng ra Trường Sa – Biển Đông.

Các chi tiết kiến trúc được lồng ghép như những câu chuyện lịch sử, tôn vinh tinh thần dân tộc. Khối trung tâm mang hình khối mềm mại, uốn lượn, lấy cảm hứng từ địa hình tự nhiên và sự liên kết không gian. Công trình chính đặt tại trung tâm khu đất, vừa là điểm nhấn, vừa là hạt nhân tổ chức tổng thể.

Phối cảnh tổng thể dự án.

Không gian kiến trúc – cảnh quan được tổ chức theo hướng mở, gắn kết giữa công trình, cây xanh và mặt nước, tạo sự hài hòa với thiên nhiên, đồng thời đáp ứng yêu cầu về công năng, an toàn và phát triển bền vững.

Song song với quá trình xây dựng Bảo tàng Trường Sa, công tác sưu tầm hình ảnh, tư liệu, tài liệu, hiện vật cũng như xây dựng phương án trưng bày, giới thiệu đang được triển khai đồng bộ. Bảo tàng được định hướng trở thành một thiết chế văn hóa – giáo dục đa năng, hiện đại, đáp ứng tốt nhất nhu cầu tham quan, tìm hiểu của công chúng.

Phối cảnh dự kiến các không gian trưng bày bên trong.

Nơi đây sẽ hình thành không gian trưng bày thường xuyên với các chuyên đề trong nhà, ngoài trời có quy mô xứng tầm tên gọi và mục tiêu hướng tới. Đặc biệt, bảo tàng chú trọng ứng dụng công nghệ và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, qua đó phát huy tối đa giá trị của hệ thống hình ảnh, tư liệu, tài liệu và hiện vật.

Dự kiến Bảo tàng Trường Sa sẽ được hoàn thành quý 1/2028. Đây là công trình có ý nghĩa văn hóa – lịch sử, nhằm lưu giữ, bảo quản và giới thiệu các tư liệu, hiện vật về biển đảo Trường Sa đến người dân và du khách, qua đó góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Được biết, sau khi sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới được mở rộng không gian phát triển, sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước với gần 500 km, cùng nhiều vịnh nổi tiếng như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy…


Lễ Lễ

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phố vàng tê liệt vì lô cốt metro chậm tiến độ, nhà 2 mặt tiền không ai thuê

Sau khảo sát 'trả nhà, đổi nhà', cư dân HH Linh Đàm muốn bán vội để tránh thiệt

Nhà ở xã hội và thực trạng người dân "không đủ nghèo để được hỗ trợ nhưng cũng không đủ giàu để tự mua"

11:25 , 28/04/2026
Đúng ngày mai, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ khởi công tuyến metro 33.000 tỷ đồng nối tới siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

11:15 , 28/04/2026
Khởi công "siêu cảng" 2 tỷ USD Liên Chiểu: Kích hoạt chuỗi logistics khổng lồ, mở toang cánh cửa tăng trưởng miền Trung

11:06 , 28/04/2026
Lợi ích bất ngờ khi sống tại "thành phố không khói bụi" Van Phuc City

11:00 , 28/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên