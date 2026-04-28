Xóa dự án căn hộ, Tp.HCM biến “đất vàng” Bến Nhà Rồng thành siêu công viên 20.000 tỷ ven sông

Bài: Hân Dao, Ảnh: Thanh Thương | 28-04-2026 - 14:39 PM | Bất động sản

Sau khi dừng kế hoạch xây dựng khu phức hợp với hàng nghìn căn hộ, Tp.HCM quyết định chuyển đổi toàn bộ khu “đất vàng” Bến Nhà Rồng - Khánh Hội thành công viên ven sông quy mô lớn, tổng vốn hơn 20.000 tỷ đồng. Dự án không chỉ tạo “lá phổi xanh” giữa trung tâm mà còn góp phần bảo tồn di sản lịch sử và giải bài toán giao thông cửa ngõ phía Nam.

Từ một cảng biển lâu đời, Tp.HCM cho biết khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ trở thành công viên ven sông quy mô lớn với mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, nơi đây sẽ là trung tâm văn hóa - du lịch hiện đại, vừa phát huy giá trị lịch sử, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đô thị tương lai.

Cuối năm 2016, thành phố từng chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp đầu tư khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội gồm trung tâm thương mại, hơn 3.100 căn hộ, trường học và trạm y tế. Theo quy hoạch chi tiết 1/2000 được duyệt năm 2015, chỉ hơn 4% diện tích khu đất dành cho công viên công cộng, phần lớn là nhà ở cao tầng và hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, TPHCM đã quyết định “quay xe” vào cuối năm 2025, dừng dự án thương mại để ưu tiên phát triển công viên và không gian văn hóa phục vụ cộng đồng. Thường trực Thành ủy thống nhất dừng dự án này, chuyển toàn bộ khu vực sang phát triển công viên và không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Theo phương án mới, khoảng 60% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước; 20% cho công trình công cộng; 20% bố trí cảng quốc tế. Tỷ lệ đất công viên vì vậy tăng gấp 15 lần so với quy hoạch trước. Ngoài dự án trên, Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND thành phố xử lý các công việc tồn đọng, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công.

Dự án Công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội được định vị không chỉ là “lá phổi xanh” mà còn là điểm đến văn hóa - du lịch tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị ven sông Sài Gòn.

Dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2026), dự án này là 1 trong 7 dự án được khởi công động thổ. Cùng với các công trình tại Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm, khu Nhà Rồng - Khánh Hội được xác định là một “hạt nhân” quan trọng trong việc tái tổ chức không gian lõi đô thị trung tâm.

Từ một khu cảng bỏ hoang nhiều năm, Bến Nhà Rồng - Khánh Hội đang đứng trước cơ hội “lột xác” thành biểu tượng mới của đô thị ven sông TPHCM, nơi hội tụ giữa lịch sử, không gian xanh và hạ tầng hiện đại.

Không dừng lại ở không gian xanh, siêu dự án hơn 20.100 tỷ đồng còn đặt trọng tâm vào cải thiện hạ tầng giao thông, vấn đề nhức nhối lâu nay tại khu vực quận 4.Tuyến đường Nguyễn Tất Thành - trục giao thông huyết mạch thường xuyên ùn tắc sẽ được mở rộng lên tối thiểu 8 làn xe, kết hợp xây mới cầu Tân Thuận 1 với tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng. Đây được xem là bước đột phá giúp tăng năng lực lưu thông kết nối khu Nam với trung tâm.

Hiện tại, Tập đoàn Sun Group đang là đơn vị tài trợ và phối hợp cùng các sở ngành để hoàn thiện ý tưởng quy hoạch tổng thể. Với cơ cấu 60% diện tích cho mảng xanh, 20% cho công trình công cộng và 20% cho cảng hành khách quốc tế, Công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến văn hóa, du lịch mang tầm quốc tế, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho hàng ngàn cư dân khu vực.


