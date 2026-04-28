Xóa dự án căn hộ, Tp.HCM biến “đất vàng” Bến Nhà Rồng thành siêu công viên 20.000 tỷ ven sông

Tuy nhiên, TPHCM đã quyết định “quay xe” vào cuối năm 2025, dừng dự án thương mại để ưu tiên phát triển công viên và không gian văn hóa phục vụ cộng đồng. Thường trực Thành ủy thống nhất dừng dự án này, chuyển toàn bộ khu vực sang phát triển công viên và không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Theo phương án mới, khoảng 60% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước; 20% cho công trình công cộng; 20% bố trí cảng quốc tế. Tỷ lệ đất công viên vì vậy tăng gấp 15 lần so với quy hoạch trước. Ngoài dự án trên, Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND thành phố xử lý các công việc tồn đọng, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công.