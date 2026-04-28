Hàng nghìn hộ dân sẽ đi nhận tiền đền bù đất xuyên lễ tại siêu dự án 925.000 tỷ đồng có sân vận động lớn nhất hành tinh

Ban Bồi thường GPMB duy trì làm việc xuyên lễ để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic. (Ảnh: Hà Nội Mới)

Theo báo Hà Nội Mới, 100% nhân sự của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hồng Vân vẫn duy trì thời gian làm việc đều đặn để tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Theo đó, trên địa bàn xã Hồng Vân, dự án Khu đô thị thể thao Olympic cần thu hồi 847,5ha. Trong đó, đất nông nghiệp giao cho các hộ gia đình, cá nhân tại 25 thôn, xóm trên địa bàn là 784,2ha liên quan tới 5.900 hộ dân. Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích là 42ha; Đất ở: 3,8ha thuộc 2 thôn Bách Liên và Khê Hồi. Đất công cộng (giao thông, thủy lợi, nghĩa trang…) khoảng 17,5ha. Số lượng mồ mả phải di chuyển khoảng 1.500 ngôi. Ngoài ra phải di chuyển hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông…

Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng đã hoàn thành việc tổ chức họp dân với 5.900 hộ gia đình, cá nhân tại 25/25 thôn, xóm có đất nông nghiệp bị thu hồi.

Thống kê tới 27/4, địa phương mới ban hành thông báo thu hồi đất được 85/784 ha, đạt khoảng 10,8% đất nông nghiệp; công tác di chuyển mộ mới đạt 362 ngôi, tương đương 25%; ngoài ra, tổ chức kiểm đếm thêm được 710 ngôi. Địa phương bố trí lên phương án mở rộng, tiếp nhận ở 9 khu nghĩa trang nhân dân trên địa bàn.

Địa phương đã tiến hành kiểm đếm và lên phương án tạm chi đền bù để bàn giao mặt bằng cho 53ha của hơn 1.200 hộ dân với tổng số tiền giải ngân đạt hơn 500 tỷ đồng.

Lãnh đạo địa phương cho biết, cố gắng dảo đảm yêu cầu của thành phố trước 30-6 hoàn thành nhiệm vụ, bàn giao mặt bằng sạch, phục vụ thi công, xây lắp đại dự án.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic được quy hoạch triển khai trên địa bàn 11 xã thuộc khu vực phía Nam Hà Nội, tổng diện tích khoảng 9.171ha, được chia thành 4 phân khu chức năng chính (A, B, C, D).

Dự án khởi công ngày 19/12, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, dự án đã trở thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam.

Phối cảnh sân vận động Trống Đồng vừa đổi tên thành Sân vận động Hùng Vương.

Điểm nhấn của dự án là Trung tâm của khu liên hợp thể thao có diện tích 73 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.

Khu đô thị thể thao Olympic được kỳ vọng không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo thêm việc làm, mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực và các vùng lân cận.﻿