Ngay ngày mai, hàng triệu người dân TP.HCM sẽ chứng kiến một sự kiện quan trọng, có Vingroup, Sun Group, THACO... đảm nhận trọng trách lớn

Ngày 29/4, TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công các dự án, công trình quy mô lớn. Trong đó, 4 dự án lớn được khởi công dịp này gồm: dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 TP.HCM, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm; dự án thành phần 4 (quảng trường trung tâm TP.HCM) thuộc dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính; dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh; dự án xây dựng khu đô thị Đại học Quốc tế. Tổng mức đầu tư cho nhóm 4 dự án trên là 142.000 tỷ đồng.

Trong dịp này, TP.HCM cũng trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.﻿

Cụ thể, Dự án xây dựng Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM có quy mô khoảng 33 ha, thuộc phường An Khánh, với tổng mức đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, tổ hợp gồm 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ đi kèm hệ thống hầm xe trong khu công viên cảnh quan đóng vai trò nền tảng. Trung tâm hành chính TP.HCM là hạng mục lớn nhất với tổng vốn gần 18.500 tỷ đồng, được thiết kế để tập trung trụ sở các cơ quan quản lý Nhà nước. Bên cạnh đó là Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn quy mô 2.000 chỗ ngồi, vốn đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng. Điểm nhấn không gian là Quảng trường trung tâm với khả năng phục vụ khoảng 268.000 người cho các sự kiện chính trị và lên tới 500.000 người cho các hoạt động văn hóa, lễ hội.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới. Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc TP. HCM

UBND TP.HCM đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn – doanh nghiệp được cho là thuộc hệ sinh thái Sun Group – làm nhà đầu tư dự án. Theo cam kết, doanh nghiệp sẽ bố trí hơn 5.963 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và huy động khoảng 23.673 tỷ đồng vốn vay để triển khai, với thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2028.﻿

Với dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh , khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ được quy hoạch và mở rộng Khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM) trên tổng diện tích khoảng hơn 30 ha. Trong đó, khoảng 11 ha dành để mở rộng bảo tàng, phần diện tích còn lại phát triển công viên cây xanh đa chức năng, kết hợp không gian công cộng, vui chơi giải trí và dịch vụ phục vụ cộng đồng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự án sẽ triển khai khu vực trọng điểm khoảng 9ha tại Khu số 1 - Khu trung tâm bến Nhà Rồng, bao gồm công viên cảnh quan, quảng trường trung tâm, không gian công cộng ven sông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 1.224 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BT.

Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm là đoạn tuyến quan trọng để cùng với metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành kết nối liên thông giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Ga Thủ Thiêm là điểm cuối dự kiến của đoạn 6,2 km nối từ Bến Thành.

Với các tuyến đường sắt đô thị then chốt như metro số 2 hay đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, THACO thông qua Công ty cổ phần Đại Quang Minh đã chủ động đề xuất nghiên cứu và được TP.HCM giao nhiệm vụ.

Theo đề xuất của THACO, tuyến metro Bến Thành – Thủ Thiêm có chiều dài khoảng 5,6–6,2km, toàn bộ đi ngầm, với khoảng 6 nhà ga. Tổng mức đầu tư sơ bộ vào khoảng 33.000 tỷ đồng.

Khu đô thị Đại học Quốc tế có diện tích gần 880 ha, thuộc một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn. Khu đất có các mặt tiếp giáp kênh An Hạ, kênh ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai.

Vị trí dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế.

Quy hoạch sử dụng đất được phân bổ cho nhiều chức năng. Trong đó, khoảng 117 ha dành cho cây xanh và mặt nước; 5,7 ha bố trí trường trung học phổ thông; 436 ha là đất đơn vị ở; 150 ha dành cho khu dịch vụ, nghiên cứu và giáo dục; 6,9 ha bố trí dịch vụ y tế.

Phần diện tích còn lại khoảng 209 ha dành cho các chức năng như cây xanh, dịch vụ công cộng, mặt nước, sông suối - kênh rạch và các công trình hạ tầng kỹ thuật sẽ tiếp tục được nghiên cứu chi tiết ở các bước quy hoạch tiếp theo.

Khu đô thị Đại học Quốc tế được định hướng phát triển theo mô hình đô thị tổng hợp gắn với đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Quy mô dân số dự kiến khoảng 135.000 cư dân đô thị và khoảng 60.000 sinh viên, với hệ thống nhà ở, giáo dục, thương mại, dịch vụ và hạ tầng xã hội đồng bộ.﻿

Dự án do Công ty cổ phần đô thị đại học quốc tế Berjaya Việt Nam - đơn vị liên quan của Vinhomes làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD (tương đương 59.000 tỷ đồng).﻿

Về dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ , TP. HCM chính thức trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A (TIL).

Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư khoảng 128.872 tỷ đồng (tương đương 4,99 tỷ USD). Dự án này có diện tích khoảng 571ha với tổng chiều dài cầu cảng chính dự kiến khoảng 7,5km. Công suất thiết kế dự kiến đến năm 2030 đạt 4,8 triệu TEU, đến năm 2047 đạt 16,9 triệu TEU.﻿