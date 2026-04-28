Việt Nam sắp có tuyến cao tốc dài hơn 200km đi qua 3 tỉnh, thành miền Tây, vốn đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng

Theo nội dung báo cáo, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 212 km, đi qua các tỉnh, thành phố gồm An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Điểm đầu dự án kết nối với quốc lộ 80 tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên (phường Hà Tiên, tỉnh An Giang), trong khi điểm cuối giao với quốc lộ 1 tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Về quy mô kỹ thuật, dự án được đề xuất đầu tư với 4 làn xe, mặt cắt ngang rộng 24,75 m. Trên tuyến bố trí dải phân cách giữa và dải an toàn trong rộng 2,25 m, cùng với dải dừng xe khẩn cấp hai bên, mỗi bên rộng 3 m. Tốc độ thiết kế đạt 100 km/h.

Theo kế hoạch, công tác thiết kế kỹ thuật dự kiến triển khai trong năm 2027, tiến tới khởi công vào quý III/2027 và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2030. Trên tuyến sẽ bố trí 2 trạm dừng nghỉ quy mô loại 2, diện tích khoảng 3 ha mỗi trạm; trong đó, phần đầu tư, vận hành các trạm này sẽ được thực hiện theo hình thức xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực ngoài ngân sách.

Liên quan đến phương án đầu tư, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đưa ra 2 kịch bản.

Cụ thể, phương án 1 (tuyến đi thấp) có tổng mức đầu tư khoảng 121.770 tỷ đồng, trong khi phương án 2 (xây dựng cầu cạn) có chi phí cao hơn đáng kể, lên tới 175.337 tỷ đồng. Việc lựa chọn phương án sẽ phụ thuộc vào các yếu tố kỹ thuật, hiệu quả kinh tế và khả năng cân đối nguồn lực.

Để thuận tiện cho công tác triển khai, dự án được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài khoảng 45 km qua tỉnh An Giang; dự án thành phần 2 dài khoảng 52 km, cũng thuộc địa bàn An Giang; dự án thành phần 3 dài khoảng 49 km đi qua An Giang và TP Cần Thơ; và dự án thành phần 4 dài khoảng 46 km qua TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau.

Đáng chú ý, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt và điều chỉnh, tuyến cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu được xác định có quy mô 4 làn xe và nằm trong danh mục ưu tiên đầu tư trước năm 2030.

Trong quy hoạch, cửa khẩu Hà Tiên giữ vai trò kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và Thái Lan. Với lợi thế vị trí địa lý, tuyến cao tốc này được định vị là trục ngang quan trọng, kết nối hàng loạt trung tâm kinh tế – đô thị như Xà Xía, Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất, Rạch Giá, Giồng Riềng, Vị Thanh và Bạc Liêu, qua đó hình thành hành lang giao thông liên vận quốc tế.

Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới cao tốc khu vực mà còn nâng cao năng lực kết nối, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn tới. Đồng thời, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho hệ thống quốc lộ hiện hữu, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics.