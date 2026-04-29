Một tỉnh đang thu hồi 1.028 ha đất của hàng nghìn hộ dân để triển khai tuyến cao tốc gần 20.000 tỷ đồng do liên danh Vingroup thực hiện

Phối cảnh cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Mới đây, bà Giang Thị Phương Hạnh - Chủ tịch HĐND phường Bình Phước đã chủ trì họp tiến độ thực hiện Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành với lãnh đạo 10 xã, phường có Dự án cao tốc đi qua, theo thông tin báo Đồng Nai.

Cụ thể, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành có chiều dài đoạn tuyến là 101,03km. Tổng diện giải phóng mặt bằng khoảng 1.028ha, với 2.152 hộ gia đình và tổ chức có đất bị ảnh hưởng dự án.

Đến nay, công tác phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ của các địa phương đạt 100% diện tích (riêng xã Thọ Sơn đạt 95%). Công tác bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đạt từ 69%- 100%, trong đó đã bàn giao mặt bằng sạch chiều dài tuyến cho Nhà đầu tư đạt cao có xã Nha Bích (9,9km); xã Phước Sơn (10km).

Tại cuộc họp các xã, phường đã báo cáo nhanh về tiến độ thực hiện cũng như những vướng mắc hiện tại và đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc.

Trong đó vướng mắc chủ yếu là chính sách, pháp lý về đất đai, còn hộ dân chưa đồng thuận, chậm tiến độ thực hiện tái định cư.

Tại cuộc họp, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước Giang Thị Phương Hạnh nhấn mạnh Dự án Cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành dù còn khó khăn nhưng phải quyết tâm bàn giao mặt bằng đạt 100% trước kế hoạch. Đồng thời cho ý kiến chỉ đạo về những đề xuất, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án tại các địa phương.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành khởi công hồi tháng 8/2026. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 124 km, trong đó đoạn qua tỉnh Đắk Nông trước đây (nay là tỉnh Lâm Đồng) dài khoảng 23,10km, đoạn qua tỉnh Bình Phước trước đây (nay là tỉnh Đồng Nai) dài khoảng 101,03km.

Dự án được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Trong giai đoạn đầu, dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75m. Riêng đoạn qua Đồng Xoài rộng 25,5m (mở rộng dải phân cách giữa để bố trí hệ thống điện chiếu sáng). Tốc độ thiết kế là 120 km/h.

Tổng mức đầu tư dự án 19.965 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2027.

Được biết, dự án thành phần 1 đầu tư theo phương thức đối tác công tư với Liên danh Vingroup - Techtra (thành viên liên danh 1 là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Techtra, thành viên liên danh 2 là Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần). Hợp đồng được ký kết là xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), theo phương thức đối tác công tư.