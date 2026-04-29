Bộ Xây dựng: Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội.

Bộ Xây dựng vừa có Công điện yêu cầu các địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu hơn 158.700 căn nhà ở xã hội trong năm nay.

Tại Công điện số 08/CĐ-BXD ngày 28/04/2026, Bộ Xây dựng cho biết, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, cả nước đã khởi công thêm 40 dự án với quy mô hơn 36.590 căn.

Lũy kế đến nay, đã có 226 dự án được khởi công với tổng quy mô hơn 228.725 căn, đạt 144% so với chỉ tiêu được giao. Đồng thời, hơn 5.426 căn nhà ở xã hội đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Một số địa phương chưa quan tâm đến phát triển nhà ở xã hội

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác phát triển nhà ở xã hội, theo Bộ Xây dựng, bức tranh tổng thể vẫn chưa thực sự đồng đều. Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội, chưa bố trí ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư hạ tầng để có quỹ đất sạch; Một số địa phương đã dành quỹ đất đủ về số lượng, nhưng "chất lượng" quỹ đất chưa đảm bảo: quy hoạch, bố trí ở những nơi xa trung tâm, thiếu kết nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Thủ tục hành chính tại một số địa phương vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu "luồng xanh", "ưu tiên", ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Trước những tồn tại trên, Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2026.

Trọng tâm là việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cấp tỉnh trong quý II/2026; đồng thời tích hợp chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các địa phương cũng phải rà soát, điều chỉnh và phê duyệt chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2026–2030, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, quỹ đất và nhu cầu thực tế. Việc thành lập Quỹ nhà ở địa phương theo quy định cũng cần hoàn thành trong quý II/2026 để tạo nguồn lực tài chính ổn định.

Đối với các dự án đang triển khai, Bộ Xây dựng yêu cầu địa phương làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để cam kết tiến độ cụ thể, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo hoàn thành đúng hạn. Những dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2026 cần được ưu tiên nguồn lực, áp dụng công nghệ thi công hiện đại để rút ngắn thời gian.

Với phần chỉ tiêu còn thiếu, các địa phương phải khẩn trương rà soát các dự án đủ điều kiện, đặc biệt là dự án của lực lượng vũ trang, để đẩy nhanh cấp phép và khởi công ngay trong quý II/2026.

Song song đó, yêu cầu đặt ra là phải ưu tiên quỹ đất có vị trí thuận lợi, đảm bảo kết nối hạ tầng đồng bộ về giao thông, y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Việc công bố giá vật liệu xây dựng sát thực tế cũng được nhấn mạnh nhằm giúp chủ đầu tư kiểm soát chi phí và hạn chế rủi ro trượt giá.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, rút ngắn thủ tục hành chính, đồng thời đảm bảo việc mua bán nhà ở xã hội đúng đối tượng, đúng quy định.

Nguồn: Công điện số 08/CĐ-BXD ngày 28/04/2026 của Bộ Xây dựng

Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp làm việc trực tiếp với các địa phương để đôn đốc và hướng dẫn triển khai, nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội không chỉ đạt về số lượng mà còn nâng cao chất lượng và tính bền vững.