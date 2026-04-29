Sun Group “đổ” gần 30.000 tỷ vào lõi Thủ Thiêm xây trung tâm hành chính quy mô lớn nhất lịch sử

Lãnh đạo, đại biểu cùng ấn nút khởi công dự án

Sáng 29/4, TPHCM chính thức khởi công Dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính thành phố tại lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng do Sun Group làm chủ đầu tư.

Đây được xem là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên trong hơn 300 năm hình thành và phát triển, TPHCM xây dựng một trung tâm hành chính - chính trị tập trung, hiện đại, quy mô lớn, xứng tầm với vai trò đầu tàu kinh tế.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc triển khai dự án là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa yêu cầu “nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì Nhân dân”.

Theo ông, công trình này không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng mà còn góp phần định hình một không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn, đồng thời đặt nền móng cho một “siêu đô thị” mang tầm vóc khu vực và quốc tế.

Phối cảnh của dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính thành phố tại lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Dự án được triển khai trên diện tích gần 47 ha theo hình thức PPP (hợp đồng BT), do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn thành viên Sun Group thực hiện. Khu vực này nằm tại vị trí chiến lược, kết nối các trục giao thông lớn như Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu và sông Sài Gòn.

Điểm nhấn của dự án là triết lý quy hoạch “Của Dân - Do Dân - Vì Dân”, được cụ thể hóa thành ba phân khu không gian đồng tâm mang ý nghĩa xuyên suốt.

Phối cảnh không gian kiến trúc Trung tâm hành chính - chính trị TPHCM (Ảnh: Sở Xây Dựng TpHCM)

Phân khu “Của Dân” mở ra không gian công cộng ven sông rộng lớn, nơi người dân có thể đi bộ, thư giãn, trải nghiệm các công trình cảnh quan. Phân khu “Do Dân” thể hiện vai trò của nhân dân trong việc tạo dựng và nâng đỡ bộ máy nhà nước. Trong khi đó, phân khu “Vì Dân” là trung tâm với quảng trường quy mô lớn cùng các công trình biểu tượng.

Tại đây, Trung tâm hành chính cao khoảng 30 tầng sẽ là nơi làm việc của hơn 8.000 cán bộ, công chức, phục vụ mỗi ngày từ 1.500 - 2.000 lượt người dân thông qua hệ thống “một cửa” hiện đại. Công trình được thiết kế theo hướng mở, không chỉ phục vụ hành chính mà còn trở thành không gian sinh hoạt đô thị sau giờ làm việc.

Khi hoàn thành, tổ hợp Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính - chính trị không chỉ giải bài toán hạ tầng công vụ mà còn trở thành không gian giao thoa giữa chính trị, văn hóa và cộng đồng, góp phần định vị hình ảnh một TPHCM hiện đại, năng động và giàu bản sắc.

Bên cạnh đó là nhà hát đa năng kết hợp trung tâm hội nghị - biểu diễn khoảng 2.000 chỗ, cùng công viên trung tâm với mặt hồ rộng khoảng 12 ha, nơi dự kiến tổ chức các hoạt động nhạc nước, pháo hoa và sự kiện lớn.

Phối cảnh ban đêm của dự án. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Dự án có sự tham gia thiết kế của các đơn vị quốc tế như SOM, EDSA, Morphis…, góp phần định hình một không gian đô thị hiện đại mang tầm quốc tế.

Theo lãnh đạo TPHCM, khi hoàn thành, tổ hợp này không chỉ là trung tâm hành chính mà còn là biểu tượng mới của thành phố, đồng thời mở ra dư địa lớn để tái cấu trúc quỹ tài sản công và tạo thêm nguồn lực phát triển trong giai đoạn tới.