Siêu cầu dây văng dài 5 km do người Việt tự thiết kế, thi công: Riêng dây cáp nặng 800 tấn, lọt top 3 thế giới về số nhịp

Toàn cảnh cầu Bạch Đằng (ảnh: Lễ Lễ).

Dự án cao tốc Hải Phòng - Hạ Long được khởi công vào năm 2014 và thông xe vào năm 2018. Đây là dự án đường cao tốc đầu tiên được Chính phủ giao cho địa phương tự đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long dài 24,6 km, rộng 25 m, được thiết kế 4 làn xe, vận tốc tối đa 100 km/h. Tổng mức đầu tư dự án gần 13.700 tỷ đồng, gồm 2 dự án thành phần: đoạn Hạ Long – cầu Bạch Đằng dài 19,3 km, đầu tư bằng vốn ngân sách địa phương với tổng vốn 6.416 tỷ đồng; dự án cầu Bạch Đằng cùng đường dẫn, nút giao cuối tuyến dài 5,3 km, thực hiện theo hình thức BOT với tổng vốn 7.277 tỷ đồng.

Tại thời điểm hoàn thành, cầu Bạch Đằng là một trong những cây cầu lớn nhất cả nước (ảnh: Lễ Lễ).

Đáng chú ý, cầu Bạch Đằng là hạng mục lớn nhất của toàn tuyến, đồng thời là cầu dây văng do kỹ sư Việt Nam tự thiết kế và tổ chức thi công.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Bạch Đằng và đường dẫn, nút giao cuối tuyến được xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng, có tổng chiều dài 5,3 km, mặt cầu rộng 25 m, gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Riêng cầu chính Bạch Đằng dài gần 3 km, kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, có tĩnh không thông thuyền rộng 250 m, cao 48,4 m, chịu được động đất cấp 8. Cầu gồm 3 trụ tháp, trong đó trụ giữa cao 99,74 m, hai trụ bên cao 94,5 m, với 4 nhịp dây văng.

Tại thời điểm hoàn thành, đây là một trong những cây cầu lớn nhất cả nước, đồng thời đứng thứ 3 trong số 7 cầu dây văng nhiều nhịp nhất thế giới. Khối lượng lắp đặt dây cáp lên tới hơn 800 tấn, với hơn 144 bó cáp, mỗi bó gồm từ 31 đến 85 sợi, thể hiện quy mô thi công đồ sộ.

Cầu Bạch Đằng là công trình cầu dây văng hiện đại, ghi nhận nhiều kỷ lục (ảnh: Lễ Lễ).

Cầu Bạch Đằng cũng thuộc nhóm cầu dây văng có kết cấu phức tạp với 4 nhịp liên tục, nhưng lại hạn chế chiều cao tháp dây, nên góc nghiêng dây văng rất nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật thi công phức tạp hơn những cầu dây văng khác.

Đây là công trình cầu dây văng hiện đại, ghi nhận nhiều kỷ lục, được thiết kế và thi công bởi chính các kỹ sư Việt Nam. Hình tượng 3 tháp chữ H thể hiện khát vọng kết nối ba trung tâm kinh tế lớn phía Bắc là Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long.

Việc hoàn thiện tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long đã rút ngắn quãng đường từ Hạ Long (Quảng Ninh) đi Hà Nội từ 180 km xuống còn 130 km, thời gian di chuyển bằng ô tô giảm từ khoảng 3,5 giờ xuống còn 1,5 giờ. Quãng đường từ Hạ Long đi Hải Phòng cũng giảm từ 75 km xuống còn 25 km.

Tuyến cao tốc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Quảng Ninh mà còn với các địa phương lân cận và toàn vùng Bắc Bộ. Công trình góp phần hoàn thiện trục kết nối vùng kinh tế động lực phía Bắc (Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh), đồng thời giảm tải cho Quốc lộ 10 và Quốc lộ 18A.