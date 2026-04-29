Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 300 căn hộ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang sắp được đưa vào sử dụng

Theo Trường Phong | 29-04-2026 - 06:57 AM | Bất động sản

Khởi công từ tháng 2/2011 và để hoang hoá nhiều năm, bằng nhiều biện pháp quyết liệt, trong tháng 5 và tháng 6/2026, Dự án nhà tái định cư N01, tại ô đất D17, khu đô thị mới Cầu Giấy với 299 căn hộ, sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa đi kiểm tra một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Trong đó, ông Trần Đức Thắng đã kiểm tra thực địa tại Dự án nhà tái định cư N01, tại ô đất D17, Khu đô thị mới Cầu Giấy.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa tại Dự án nhà tái định cư N01, tại ô đất D17, khu đô thị mới Cầu Giấy. Ảnh: PV.

Theo báo cáo, Dự án nhà ở chung cư cao tầng NO1 tại ô đất D17, Khu đô thị mới Cầu Giấy nhằm phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng 7 dự án, trong đó có những dự án trọng điểm của thành phố như: đường Vành đai 2,5 , dự án đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng…

Dự án khởi công từ tháng 2/2011, có diện tích 8.696m2; được thiết kế cao 15 tầng, 299 căn hộ với tổng diện tích sàn 42.502 m2. Trước khi chuyển giao về phường Cầu Giấy quản lý (tháng 1/7/2025), công trình mới hoàn thành 8/44 hạng mục.

Khi tiếp quản dự án, phường Cầu Giấy đã chỉ đạo quyết liệt, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo và gỡ vướng mắc, đồng thời phối hợp các sở, ngành thành phố xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

Phường cũng áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc thực hiện. Đến nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành 100% khối lượng; tổng thể công trình đạt khoảng 98%.

Theo kế hoạch, trong tháng 5 và tháng 6/2026, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các khâu cuối cùng để đưa dự án vào sử dụng, phấn đấu hoàn thành sớm và không để chậm tiến độ thêm.

Theo Trường Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngay ngày mai, hàng triệu người dân TP.HCM sẽ chứng kiến một sự kiện quan trọng, có Vingroup, Sun Group, THACO... đảm nhận trọng trách lớn

Đúng ngày mai, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ khởi công tuyến metro 33.000 tỷ đồng nối tới siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

Hàng ngàn dự án "đắp chiếu" sắp được tháo gỡ vướng mắc nhờ cơ chế đặc thù

06:46 , 29/04/2026
Buồn của Vinahud: ĐHĐCĐ bất thành, cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, nợ vượt tài sản và tìm cách thoái dự án hơn 3.000 tỷ tại Hội An

20:29 , 28/04/2026
Giảm số lượng thôn, tổ dân phố theo đặc điểm từng vùng miền

20:27 , 28/04/2026
Ngày mai 29-4, khởi công tuyến metro Bến Thành-Thủ Thiêm, tăng tốc kết nối sân bay Long Thành

20:26 , 28/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên