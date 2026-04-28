Giảm số lượng thôn, tổ dân phố theo đặc điểm từng vùng miền

Tại họp báo Bộ Nội vụ chiều 28/4, bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, Bộ được giao chủ trì xây dựng nghị định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ với người hoạt động không chuyên trách để cụ thể hóa, làm căn cứ cho các địa phương triển khai thực hiện thời gian tới.

Nhận định đây là nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến tổ chức, hoạt động ở cơ sở, bà Thanh khẳng định, việc xây dựng nghị định đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

Bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ).

" Hiện nay, cùng với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ đã phối hợp các cơ quan để báo cáo cấp có thẩm quyền về nội dung này. Theo đó, định hướng chung sắp xếp thôn, tổ dân phố là thu gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố và đảm bảo phù hợp với quy mô, thực tiễn, đặc điểm từng vùng, miền ", bà Thanh nói.

Theo bà Thanh, việc giảm số lượng thôn, tổ dân phố trên toàn quốc sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ được giao cũng như giảm áp lực quản lý trực tiếp cho chính quyền cấp xã.

Dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ với người hoạt động không chuyên trách định cũng được xây dựng theo hướng kế thừa các quy định còn phù hợp hiện nay.

" Nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng bảo đảm tương quan, hợp lý, phù hợp quy mô mới cấp xã, cũng như khối lượng công việc, chế độ, chính sách. Từ đó, góp phần khuyến khích đội ngũ không chuyên trách yên tâm công tác, nâng cao thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở ", đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Việc hoàn thiện chính sách cũng đặt trong tổng thể yêu cầu tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phù hợp khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Tú Thanh cho hay, Bộ Nội vụ đang xây dựng các phương án giảm số lượng thôn, tổ dân phố và số lượng cụ thể sẽ được quyết định bởi cấp có thẩm quyền.

Liên quan vướng mắc, khó khăn trong gần một năm khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bà Thanh cho biết quá trình vận hành mô hình tổ chức mới có những khó khăn liên quan tới cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin.

Theo đó, cơ sở dữ liệu và hạ tầng số trong giải quyết các thủ tục hành chính bước đầu có hiệu quả, song tại một số nơi vẫn có tình trạng hạ tầng chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, một số tiện ích đặc thù của địa phương chưa được vận hành trơn tru trên hệ thống mới.

" Về nhân sự ở cơ sở, sau sắp xếp, với quá trình phân cấp phân quyền, khối lượng công việc dồn rất mạnh về cấp xã. Song một số nơi nhân lực chuyên môn chưa đồng đều, các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên sâu, một số đơn vị còn phải làm việc phân tán ở nhiều trụ sở khác nhau gây khó khăn trong công tác điều hành, phối hợp và xử lý công việc ", bà Thanh nêu rõ.

Về hoàn thiện thể chế về phân cấp phân quyền, theo bà Thanh, phần lớn các nhiệm vụ phân cấp phân quyền đã được xử lý nhưng còn một số nội dung nhiệm vụ vẫn còn đang được tiếp tục hướng dẫn sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo thống nhất đồng bộ...

Thời gian tới, bà Tú Thanh cho hay Bộ Nội vụ xác định tập trung vào nhiều nhóm giải pháp lớn.

Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là các quy định về phân cấp phân quyền, về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhất là ở cấp cơ sở. Tiếp tục rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ Nội vụ cũng sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng số và dữ liệu số, bảo đảm liên thông đồng bộ, thống nhất và ổn định hơn giữa Trung ương và địa phương. Tiếp tục xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở nhà đất dư gắn với nhu cầu sử dụng thực tế của địa phương, tránh lãng phí. Tăng cường theo dõi đôn đốc kiểm tra và kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc...