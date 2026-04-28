Buồn của Vinahud: ĐHĐCĐ bất thành, cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, nợ vượt tài sản và tìm cách thoái dự án hơn 3.000 tỷ tại Hội An

Sáng 28/4, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (UpCOM: VHD) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Tuy nhiên, đại hội không thể tiến hành do không đạt tỷ lệ tham dự theo quy định.

Cụ thể, tính đến 8h, công ty ghi nhận 12 cổ đông tham dự, đại diện hơn 11 triệu cổ phần, tương ứng 30,57% tổng số phiếu biểu quyết. Trong khi đó, theo quy định, đại hội lần thứ nhất chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Năm 2026, Vinahud đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 208 tỷ đồng và lãi sau thuế khoảng 9 tỷ đồng. Trong đó, trọng tâm vẫn là tái cấu trúc tài chính, giảm áp lực nợ vay và cải thiện bảng cân đối kế toán.

Đại hội bất thành diễn ra trong bối cảnh Vinahud đang triển khai các phương án tái cấu trúc tài chính và xử lý danh mục đầu tư. Một trong những trọng tâm hiện nay là kế hoạch chuyển nhượng dự án Grand Mercure Hội An trong năm 2026.

Grand Mercure Hội An có quy mô khoảng 7,2 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng và hiện chiếm tỷ trọng lớn trong hàng tồn kho. Trước đó, dự án được khởi công từ tháng 11/2016, từng được công ty con của Bamboo Capital mua lại cổ phần trước khi chuyển nhượng cho Vinahud vào cuối năm 2021.

Tại ĐHĐCĐ năm trước, ban lãnh đạo đã lên kế hoạch bán dự án nhằm tất toán các khoản vay tại TPBank và giảm áp lực nợ vay. Đến nay, doanh nghiệp cho biết đang làm việc với đối tác để hoàn thiện các điều khoản, điều kiện nhằm hoàn tất giao dịch trong năm nay.

Bên cạnh Grand Mercure Hội An, một dự án khác cũng được nhà đầu tư quan tâm là Làng Hoa Tiền Phong tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội trước sáp nhập.﻿

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán, trong năm 2024, Vinahud đã thanh lý khoản đầu tư tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng và ghi nhận khoản lãi khoảng 125 tỷ đồng. Tuy nhiên, kiểm toán viên cho biết chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đưa ra ý kiến về tính hợp lý của khoản lãi này, do đó chưa thể xác định mức độ ảnh hưởng tiềm tàng đến báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Vinahud công bố hoàn tất chuyển nhượng 100% vốn tại Mê Linh Thịnh Vượng với giá trị sổ sách 659,5 tỷ đồng cho CTCP Mê Linh Homes với giá 1.080 tỷ đồng. Khoản đầu tư này được nhận chuyển nhượng từ Tập đoàn R&H theo hợp đồng ký tháng 4/2023.

Thông qua Mê Linh Thịnh Vượng, Vinahud từng sở hữu gần 40% vốn tại CTCP Đầu tư Bất động sản Prime Land – chủ đầu tư dự án Làng Hoa Tiền Phong. Dự án có quy mô khoảng 40 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 3.864,5 tỷ đồng.

Việc thoái toàn bộ vốn tại Mê Linh Thịnh Vượng đồng nghĩa doanh nghiệp chính thức rút khỏi dự án này. Theo lãnh đạo công ty, động thái nhằm tạo nguồn tiền xử lý các khoản nợ và chi phí tài chính tăng cao – nguyên nhân chính dẫn đến thua lỗ kéo dài.

Giải trình về ý kiến kiểm toán, Vinahud cho biết giao dịch thanh lý khoản đầu tư được thực hiện vào tháng 12/2024. Tuy nhiên, chứng thư thẩm định giá do đơn vị độc lập phát hành ngày 13/9/2024 chưa được cập nhật tại thời điểm cuối năm, khiến kiểm toán viên không sử dụng làm cơ sở đánh giá khoản lãi chuyển nhượng.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2026, Vinahud ghi nhận doanh thu thuần chỉ 838 triệu đồng, giảm tới 96% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, toàn bộ doanh thu đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ, trong khi không ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản.

Doanh thu tài chính trong kỳ cũng giảm 42%, còn 4,36 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính vẫn ở mức cao 19,2 tỷ đồng, riêng chi phí lãi vay chiếm 15,1 tỷ đồng, dù đã giảm khoảng một nửa so với cùng kỳ.

Trừ đi các chi phí, Vinahud lỗ sau thuế hơn 23 tỷ đồng trong quý I/2026. Mức lỗ có thu hẹp so với cùng kỳ chủ yếu nhờ chi phí lãi vay giảm, song đây vẫn là quý thua lỗ thứ 12 liên tiếp của doanh nghiệp.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của công ty đạt hơn 3.396 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền đạt 13,3 tỷ đồng, tăng khoảng 7,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho chiếm tới 49,5% tổng tài sản, tương đương 1.683 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Grand Mercure Hội An.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả lên tới 3.441 tỷ đồng, vượt tổng tài sản. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 1.406 tỷ đồng, trong khi dư nợ vay tài chính khoảng 1.264 tỷ đồng. Cơ cấu nợ cũng ghi nhận nhiều khoản vay lớn từ các bên liên quan như Tập đoàn R&H (151 tỷ đồng), Mê Linh Homes (1,5 tỷ đồng), T&N Financial (hơn 20,5 tỷ đồng), Công ty TNHH Kỹ thương Sông Hồng (hơn 171 tỷ đồng)…

Đáng lưu ý, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã chuyển sang âm 44,7 tỷ đồng do lỗ lũy kế tăng lên hơn 425 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ 380 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VHD đã bị HNX đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 9/4.