Ngày mai 29-4, khởi công tuyến metro Bến Thành-Thủ Thiêm, tăng tốc kết nối sân bay Long Thành
TPHCM dự kiến khởi công tuyến metro Bến Thành – Thủ Thiêm vào ngày 29-4, mở trục kết nối phía Đông, tăng tốc liên kết sân bay Long Thành.
Đây là đoạn then chốt trong trục kết nối phía Đông, do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc THACO) nghiên cứu, đề xuất đầu tư.
Cánh cửa đến sân bay Long Thành
Tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm được xem là "cánh cửa" kết nối với sân bay Long Thành, trong bối cảnh tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành đang hoàn tất thủ tục để khởi công vào cuối tháng 6 tới.
Tuyến Metro dài khoảng 6 km, đi ngầm toàn bộ từ ga Bến Thành đến ga Thủ Thiêm, với 6 ga ngầm gồm: Hàm Nghi, Tố Hữu, Cung Thiếu nhi, Bệnh viện Quốc tế, Bình Khánh và Thủ Thiêm. Hướng tuyến chạy dưới đường Hàm Nghi, vượt sông Sài Gòn lệch về phía thượng lưu hầm Thủ Thiêm hiện hữu, sau đó kết nối trục Mai Chí Thọ và khu đô thị Thủ Thiêm.
Sau ga Thủ Thiêm, tuyến được định hướng chuyển tiếp lên cao, vượt nút giao An Phú để kết nối tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm – Long Thành trong tương lai, hình thành hành lang vận tải khối lượng lớn từ trung tâm TP ra cửa ngõ phía Đông.
TPHCM đồng thời xác định 3 trục chính kết nối sân bay Long Thành, trong đó trục Tân Sơn Nhất – Tham Lương – Bến Thành – Thủ Thiêm – Long Thành giữ vai trò xương sống. Đoạn Bến Thành – Tham Lương đã khởi công đầu năm 2026, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2026–2030; đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm sẽ động thổ ngày 29-4-2026; còn tuyến Thủ Thiêm – Long Thành phấn đấu khởi công trước 30-6-2026.
Khởi công metro số 6 trong năm nay
Một trục quan trọng khác là tuyến metro số 6 dài 53,8 km với 38 nhà ga, phần lớn đi ngầm, kết nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với khu Đông và sân bay Long Thành, đồng thời liên kết các tuyến metro hiện hữu. Giai đoạn 1 (đoạn Phú Hữu – Bà Quẹo) dự kiến khởi công trong năm 2026; cùng với đó là định hướng kết nối tuyến này với metro số 1 và kéo dài metro số 1 về Đồng Nai.
Liên quan đến mở rộng mạng lưới, tỉnh Đồng Nai đã đề xuất kéo dài tuyến metro số 1 thêm khoảng 41 km đến sân bay Long Thành, tổng vốn hơn 60.200 tỉ đồng. Tuyến dự kiến đi từ khu vực Tân Vạn, vượt sông Đồng Nai, theo quốc lộ 1 đến trung tâm hành chính mới của tỉnh, sau đó kết nối trực tiếp vào sân bay. Dự án được kiến nghị triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT, trong đó nhà đầu tư thực hiện xây dựng, ngân sách đảm nhận công tác giải phóng mặt bằng.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án cần áp dụng cơ chế đặc thù như chỉ định thầu và mô hình "thiết kế – thi công đồng thời" nhằm bảo đảm tiến độ đồng bộ với sân bay Long Thành trong giai đoạn 2026–2030.
Bên cạnh đó, TPHCM đang hoàn tất thủ tục để khởi công tuyến Thủ Thiêm – Long Thành vào cuối tháng 6-2026, qua đó hình thành thêm một trục đường sắt đô thị trực tiếp kết nối trung tâm thành phố với sân bay quốc tế lớn nhất cả nước trong tương lai.
Lấy kỹ thuật metro số 2 làm tiêu chuẩn
Song song đó, TPHCM định hướng các tuyến metro trong khu vực nội đô (bên trong Vành đai 2 TPHCM) sẽ đi ngầm để tiết kiệm quỹ đất, phát triển đô thị theo mô hình TOD. Thành phố cũng thống nhất lấy tiêu chuẩn của tuyến metro số 2 làm nền tảng xây dựng khung tiêu chuẩn chung cho toàn mạng lưới, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại và khả năng kết nối dài hạn.
Theo Sở Xây dựng TP HCM, thành phố đã xác định 6 tuyến, đoạn tuyến metro ưu tiên hoàn thành trước năm 2030 với tổng chiều dài khoảng 187 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 17 tỉ USD. Trong đó, Metro Bến Thành – Suối Tiên đã đưa vào khai thác; Metro Bến Thành – Tham Lương đã khởi công vào tháng 1-2026; còn Metro Bến Thành – Cần Giờ được động thổ từ cuối năm 2025. Các tuyến còn lại đặt mục tiêu khởi công trong năm 2026, ưu tiên các hướng kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
