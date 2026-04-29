Hàng ngàn dự án "đắp chiếu" sắp được tháo gỡ vướng mắc nhờ cơ chế đặc thù

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có thông báo bày tỏ sự hoan nghênh về việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 29/2026 - quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai phát sinh trước thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Nghị quyết 29 có hiệu lực từ ngày 1-5-2026. Theo HoREA, đây là "chìa khóa vàng" giúp khơi thông nguồn lực đất đai, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Hiệp hội cũng đánh giá cao việc Bộ Tư pháp đã nhanh chóng tổ chức thẩm định dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết 29, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhằm đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, sớm đưa chính sách vào thực tiễn.

Hàng ngàn dự án vướng mắc pháp lý được kỳ vọng tháo gỡ nhờ Nghị quyết 29/2026

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại Tờ trình 4085 ngày 24-4, đến ngày 30-3-2025, cả nước có 4.489 dự án gặp vướng mắc về đất đai, tương ứng diện tích hơn 198.428 ha, tổng mức đầu tư lên tới khoảng 3,35 triệu tỉ đồng.

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương đã xử lý được khoảng 52.790 ha đất, tương ứng 804.953,6 tỉ đồng; 129 dự án được Chính phủ tháo gỡ theo thẩm quyền; 1.814 dự án thuộc thẩm quyền địa phương đang tiếp tục được xử lý; 1.524 dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội đang được nghiên cứu cơ chế tháo gỡ.

HoREA kỳ vọng việc triển khai Nghị quyết 29 cùng nghị định hướng dẫn sắp ban hành sẽ tháo gỡ được khó khăn cho khoảng 3.338 dự án còn lại, bao gồm 1.524 dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội và 1.814 dự án thuộc thẩm quyền địa phương.

Qua đó, hàng triệu tỉ đồng nguồn lực đang "đắp chiếu" sẽ được khơi thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và khách hàng tại các dự án.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho biết dự thảo nghị định đang được hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét ban hành.

Theo HoREA, việc triển khai quyết liệt cơ chế đặc thù không chỉ là tín hiệu tích cực đối với thị trường bất động sản mà còn tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu phát triển đột phá trong giai đoạn tới.