Vành đai 3, Vinbus, sổ hồng và những điều thú vị khiến Vinhomes Grand Park trở thành dự án được tìm kiếm nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh

Bài và ảnh: Quốc Hoàng | 29-04-2026 - 07:09 AM | Bất động sản

Các từ khóa liên quan đến việc hạ tầng vành đai 3, di chuyển bằng Vinbus, sang tên, cho thuê căn hộ, bàn giao sổ hồng đã khiến khu đô thị 70.000 dân có đời sống sôi động trên Google.

Vành đai 3, Vinbus, sổ hồng và những điều thú vị khiến Vinhomes Grand Park trở thành dự án được tìm kiếm nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Theo dữ liệu từ Google, Vinhomes Grand Park là khu đô thị được tìm kiếm nhiều nhất trong một năm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, các từ khóa liên quan được quan tâm nhất liên quan đến: Tiến độ đường Vành đai 3, kết nối Metro số 1 và lộ trình bàn giao sổ hồng tại các phân khu cụ thể.

Vành đai 3, Vinbus, sổ hồng và những điều thú vị khiến Vinhomes Grand Park trở thành dự án được tìm kiếm nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Trọng tâm của mọi luồng tìm kiếm là đường Vành đai 3 – dự án hạ tầng giao thông trọng điểm phía Nam. Với lộ trình đưa vào khai thác trước ngày 30/6/2026, tuyến đường chạy xuyên tâm đại đô thị này đã được thảm nhựa, hứa hẹn rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án về trung tâm TP.HCM xuống còn dưới 30 phút.

Vành đai 3, Vinbus, sổ hồng và những điều thú vị khiến Vinhomes Grand Park trở thành dự án được tìm kiếm nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Hiện công trường đang có tiến độ khẩn trương 24/7. Các hạng mục cầu vượt, nút giao kết nối trực tiếp vào dự án đã lộ diện hình hài hoàn chỉnh. Đường đã trải nhựa. Việc thực tế hóa hạ tầng không chỉ thay đổi diện mạo mà còn tạo ra áp lực gia tăng giá bất động sản theo mô hình "hạ tầng đi trước, giá trị theo sau".

Vành đai 3, Vinbus, sổ hồng và những điều thú vị khiến Vinhomes Grand Park trở thành dự án được tìm kiếm nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Hệ thống xe buýt điện VinBus không còn là tiện ích nội khu đơn thuần mà đóng vai trò là mạch máu kết nối, trung chuyển hành khách đến ga Metro số 1, tạo ra mạng lưới giao thông đa phương thức hiện đại như các đô thị tại Singapore hay Tokyo.

Vành đai 3, Vinbus, sổ hồng và những điều thú vị khiến Vinhomes Grand Park trở thành dự án được tìm kiếm nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Cụ thể, tuyến nội khu GRP03 và mạng lưới VinBus kết nối liên vùng đang vận hành với tần suất cao. Và các từ khoá liên quan đến việc đi Vinbus đến metro số 1, Vinbus vào trung tâm thường xuyên được tìm kiếm trên Google.

Vành đai 3, Vinbus, sổ hồng và những điều thú vị khiến Vinhomes Grand Park trở thành dự án được tìm kiếm nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Về khía cạnh pháp lý, việc bàn giao 20.000 sổ hồng cũng là chi tiết được người dùng quan tâm tìm kiếm, nhất là tiến độ bàn giao sổ hồng cụ thể tại các phân khu như: The Origami, The Rainbow và The Beverly.

Vành đai 3, Vinbus, sổ hồng và những điều thú vị khiến Vinhomes Grand Park trở thành dự án được tìm kiếm nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 7.

Các phân khu đã đi vào vận hành như The Origami và The Rainbow hiện đóng vai trò là "mặt bằng tham chiếu" về giá và công suất lấp đầy. Theo đánh giá từ Knight Frank, những khu vực có tỉ lệ sáng đèn cao và hạ tầng hoàn thiện là điểm tựa an toàn cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường đang sàng lọc mạnh mẽ.

Vành đai 3, Vinbus, sổ hồng và những điều thú vị khiến Vinhomes Grand Park trở thành dự án được tìm kiếm nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 8.

The Beverly hiện là phân khu sở hữu lợi thế hạ tầng kép khi nằm liền kề depot Metro số 1 và trực diện công viên 36 ha – diện tích rộng gấp 7 lần công viên Tao Đàn. Vị trí này được so sánh với các bất động sản hạng sang quanh Central Park (New York) nhờ tầm nhìn không bị che chắn và kết nối thẳng ra Vành đai 3.

Vành đai 3, Vinbus, sổ hồng và những điều thú vị khiến Vinhomes Grand Park trở thành dự án được tìm kiếm nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 9.

Một xung lực mới là phân khu The Opus One, dự kiến bàn giao vào quý 2/2026. Hình ảnh thực tế tại công trường cho thấy hệ thống cần cẩu tháp và thiết bị chuyên dụng đang hoạt động hết công suất để kịp tiến độ bàn giao, đón đầu thời điểm thông xe toàn tuyến Vành đai 3.

Vành đai 3, Vinbus, sổ hồng và những điều thú vị khiến Vinhomes Grand Park trở thành dự án được tìm kiếm nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 10.

Dữ liệu tìm kiếm trên Google cho thấy thị trường ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt sang giao dịch thực tế. Các truy vấn về "thủ tục sang tên" và "danh sách căn hộ có sổ" cho thấy dòng tiền đang ưu tiên nhóm tài sản có tính thanh khoản cao và pháp lý minh bạch, thay vì các sản phẩm đầu cơ trên giấy.

Vành đai 3, Vinbus, sổ hồng và những điều thú vị khiến Vinhomes Grand Park trở thành dự án được tìm kiếm nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 11.

Phân tích hành vi người dùng trên Google cho thấy một sự thay đổi về chất: Người mua không còn hỏi "giá bao nhiêu" một cách chung chung, mà đi sâu vào: Cách di chuyển tối ưu, chi phí vận hành và trạng thái pháp lý. Điều này phản ánh sự trưởng thành của tệp khách hàng thực tế tại khu Đông.

Vành đai 3, Vinbus, sổ hồng và những điều thú vị khiến Vinhomes Grand Park trở thành dự án được tìm kiếm nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 12.

Sự hội tụ giữa tiến độ của Vành đai 3, lộ trình bàn giao sổ hồng quy mô lớn và lượng người ở thực cao đang tạo một thế giới trên internet sôi động cho Vinhomes Grand Park.

Bài và ảnh: Quốc Hoàng

Ngay ngày mai, hàng triệu người dân TP.HCM sẽ chứng kiến một sự kiện quan trọng, có Vingroup, Sun Group, THACO... đảm nhận trọng trách lớn

Ngay ngày mai, hàng triệu người dân TP.HCM sẽ chứng kiến một sự kiện quan trọng, có Vingroup, Sun Group, THACO... đảm nhận trọng trách lớn Nổi bật

Đúng ngày mai, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ khởi công tuyến metro 33.000 tỷ đồng nối tới siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

Đúng ngày mai, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ khởi công tuyến metro 33.000 tỷ đồng nối tới siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử Nổi bật

Tây Ninh công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh, sẽ có 3 trung tâm và 6 hành lang kinh tế

Tây Ninh công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh, sẽ có 3 trung tâm và 6 hành lang kinh tế

Đồng Nai đầu tư 3 dự án hạ tầng giao thông quan trọng hơn 110.000 tỉ đồng

Đồng Nai đầu tư 3 dự án hạ tầng giao thông quan trọng hơn 110.000 tỉ đồng

Gần 300 căn hộ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang sắp được đưa vào sử dụng

Gần 300 căn hộ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang sắp được đưa vào sử dụng

Hàng ngàn dự án "đắp chiếu" sắp được tháo gỡ vướng mắc nhờ cơ chế đặc thù

Hàng ngàn dự án "đắp chiếu" sắp được tháo gỡ vướng mắc nhờ cơ chế đặc thù

