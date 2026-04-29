Đồng Nai đầu tư 3 dự án hạ tầng giao thông quan trọng hơn 110.000 tỉ đồng

Theo Nguyễn Tuấn | 29-04-2026 - 06:59 AM | Bất động sản

3 dự án hạ tầng quan trọng của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 110 ngàn tỉ đồng phục vụ kết nối sân bay Long Thành và kết nối vùng.

Ngày 28-4, tại Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư 3 dự án dự án hạ tầng quan trọng với tổng mức đầu tư hơn 110 ngàn tỉ đồng.

Cụ thể, dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 - TPHCM; đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đồng Nai đầu tư 3 dự án hạ tầng 110 . 000 Tỉ Đồng kết nối sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Ngã tư Vũng Tàu nơi giao với Quốc lộ 51 sẽ làm đường trên cao và Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Sân bay Long Thành đi qua

Theo đó, Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 - TPHCM có chiều dài khoảng 44,5km, gồm 2 đoạn. Tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỉ đồng.

Trong đó, đoạn 1 từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào (ngã ba giao với đường tỉnh 761) dài khoảng 13km (đoạn qua Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai), xây dựng cầu cạn cao từ 6-8m, bề rộng mặt cầu 33,5m, gồm 8 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng rộng khoảng 37,5m.

Đoạn 2 từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 31,5km (kể cả nút giao với đường Vành đai 4), xây dựng đường bộ kết nối với đoạn 1 có bề rộng mặt đường 33,5m, gồm 8 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng rộng khoảng 45m.

Đồng thời, đầu tư xây dựng các công trình trên tuyến và hệ thống an toàn giao thông. Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn các xã: Trị An, Tân An. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2028.

Đồng Nai đầu tư 3 dự án hạ tầng 110 . 000 Tỉ Đồng kết nối sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Quang cảnh kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai

Đối với Dự án Xây dựng đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 6,2km, điểm đầu tại đường Lê Văn Duyệt, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng phần cầu cạn dài hơn 4,6km, quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h với 6 làn xe. Đồng thời, thực hiện nâng cấp, cải tạo đường hiện hữu bên dưới đảm bảo 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp; xây dựng nút giao và các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí, nhà điều hành… theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, Luật Đường bộ và pháp luật khác có liên quan.

Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn các phường: Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2029. Tổng đầu tư dự án hơn 16.000 tỉ đồng.

Đồng Nai đầu tư 3 dự án hạ tầng 110 . 000 Tỉ Đồng kết nối sân bay Long Thành - Ảnh 4.

Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Sân bay Long Thành sẽ là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với Đồng Nai và sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Triều)

Riêng Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Sân bay Long Thành có chiều dài khoảng 44,6km gồm 2 đoạn. Tổng mức đầu tư hơn 60.000 tỉ đồng.

Đoạn 1, từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh dài khoảng 7,4km; đoạn 2, từ Trung tâm hành chính tỉnh đến Sân bay Long Thành dài khoảng 37,2km. Dự án cũng đầu tư xây dựng nhà ga, depot và các công trình trên tuyến.

Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn các phường, xã gồm: Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Long Thành, Nhơn Trạch. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2030.


Theo Nguyễn Tuấn

