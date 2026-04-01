ĐHĐCĐ DIG: Sẵn sàng khởi công 2 dự án trọng điểm, hé lộ nguồn thu từ 6 dự án với điểm nhấn 10.000 tỷ từ dự án Phú Thọ

ĐHĐCĐ thường niên 2026 DIG diễn ra chiều ngày 24/4.

Chiều ngày 24/4, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của 1.331 cổ đông.

HĐQT trình Đại hội mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 37% và 28% so với thực hiện năm 2025, trong bối cảnh thị trường bất động sản tiếp tục đối mặt áp lực lãi suất cao và thanh khoản suy yếu.

Với công tác tài chính, DIC Corp ưu tiên bố trí vốn cho bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và dự án sớm tạo sản phẩm kinh doanh; hạn chế vay trong bối cảnh lãi suất tăng. Đồng thời, chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư dự án khu dân cư xây đợt đầu 35ha tại đô thị mới Phú Mỹ.

Đáng chú ý, dù thận trọng với vay nợ, doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch thu xếp hạn mức vốn vay năm 2026 ở mức 1.400 tỷ đồng, nhằm triển khai hai dự án chung cư DIC Silver (A4) và DIC Emera (A5) tại khu trung tâm Chí Linh.

Toàn bộ tờ trình đã được Đại hội thông qua.

Tại đại hội, một trong những vấn đề được nhiều cổ đông quan tâm nhất là việc lợi nhuận hợp nhất năm 2026 của Tập đoàn dự kiến thấp hơn lợi nhuận của công ty mẹ.

Giải đáp thắc mắc này, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT cho biết: Trong cấu trúc hợp nhất hiện nay, các đơn vị thành viên hoạt động ở mảng vật liệu xây dựng, thi công xây lắp và thương mại đều duy trì sự ổn định và có kết quả kinh doanh dương.

Tuy nhiên, riêng mảng du lịch là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi quy mô đầu tư tài sản lớn và thời gian khấu hao kéo dài, nên hiện tại vẫn đang trong giai đoạn lỗ theo kế hoạch. Mặc dù vậy, các khoản lỗ này đã được Tập đoàn tính toán kỹ lưỡng và có phương án hỗ trợ nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của công ty mẹ.﻿

Chia sẻ về kế hoạch năm 2026, ông Cường nhấn mạnh tiêu chí hàng đầu khi xây dựng kế hoạch là đảm bảo tính khả thi và sự chắc chắn về mặt pháp lý. Sau khi hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2025 (một sự cải thiện rõ rệt so với các năm trước), kế hoạch năm 2026 đã được rà soát rất kỹ lưỡng từ quý IV/2025.

Theo đó, định hướng của năm nay sẽ tập trung chủ yếu vào hoạt động kinh doanh bán lẻ tại các dự án mà công ty có thể chủ động triển khai. Về nguồn thu dự kiến, tổng doanh thu năm 2026 sẽ có sự đóng góp đáng kể và chắc chắn từ các dự án sau:

Dự án chung cư A2: Dự kiến mang về khoảng 1.700 tỷ đồng.

Dự án Nam Vĩnh Yên: Dự kiến mở bán vào quý III, đóng góp khoảng 1.300 tỷ đồng.

Dự án Vị Thanh (Hậu Giang): Đang triển khai bán hàng, dự kiến thu về khoảng 300 tỷ đồng. Đặc biệt, dự án đã hoàn tất 100% công tác đền bù, đã nộp tiền sử dụng đất và đủ điều kiện để mở bán toàn bộ. Tập đoàn sẽ tập trung triển khai để đạt tốc độ bán hàng nhanh nhất.

Dự án Đại Phước: Dự kiến mang lại khoảng 70 tỷ đồng.

Dự án CSJ (Phường Phước Thắng): Sẽ chính thức được mở bán ngay trong quý II này.

Dự án Phú Thọ: Tập đoàn sẽ tiếp tục mở bán lượng hàng khá lớn còn lại. Nếu tiêu thụ hết sản phẩm, doanh thu từ dự án này có thể đạt khoảng 8.000 - 10.000 tỷ đồng.

Về vấn đề đầu tư, năm 2026 đánh dấu hai nội dung đầu tư rất lớn với việc khởi công hai dự án quy mô lớn, sở hữu vị trí đắc địa:

Dự án Bắc Vũng Tàu (dự kiến khởi công Quý III): Nút thắt lớn nhất của dự án trong nhiều năm qua đã được tháo gỡ sau khi làm việc với cơ quan chức năng và có các điều chỉnh về mặt quản lý hành chính. Liên quan đến nội dung thanh tra vừa qua, đây là thông tin rất tích cực, khẳng định DIG là chủ dự án và có đầy đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai.

Dự án Long Tân (dự kiến khởi công Quý IV): Dự án hiện đang được tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tháo gỡ các vấn đề pháp lý. Dù công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thời gian qua gặp khó khăn do các thông tin liên quan đến kết nối hạ tầng giữa Đồng Nai và TP.HCM, nhưng nhờ được triển khai đền bù từ sớm, dự án về nguyên tắc đã đủ điều kiện thực hiện.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT cho biết: "Cả hai dự án này có vị trí rất tiềm năng, đóng vai trò nền tảng cho kế hoạch phát triển của tập đoàn trong giai đoạn 5 năm tới, từ nay đến năm 2030. Các ngân hàng đã có những cam kết tài trợ vốn cho các dự án này. Vì vậy, chúng tôi mạnh dạn đưa hai dự án vào kế hoạch đầu tư năm nay".

Chia sẻ về kết quả kinh doanh quý I/2026, ông Nguyễn Quang Tín, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Doanh thu của công ty mẹ đạt khoảng 68 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 19,8 tỷ đồng. Kết quả hợp nhất sẽ được công bố sớm sau khi hoàn tất tổng hợp số liệu từ các công ty thành viên. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả của công ty mẹ ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 60%.

Đối với doanh nghiệp bất động sản, các chỉ tiêu đầu năm thường không cao và điểm rơi doanh thu, lợi nhuận thường tập trung vào quý II, quý III hoặc quý IV. Tuy nhiên, với kế hoạch đã được rà soát kỹ lưỡng, chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu năm 2026.﻿