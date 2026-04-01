Giới siêu giàu toàn cầu đã chạm mốc hơn 700.000 người, bất động sản hàng hiệu toàn cầu đang chứng kiến cuộc “di cư dòng tiền” về đâu?

Thế Anh | 25-04-2026 - 03:02 AM | Bất động sản

Tài sản toàn cầu bùng nổ, bất động sản hạng sang vẫn tăng giá và dòng tiền đổ về các “thiên đường” mới như Dubai, Miami.

Knight Frank vừa công bố ấn bản lần thứ 20 của The Wealth Report. Báo cáo cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong quá trình tạo lập tài sản toàn cầu bất chấp bất ổn địa chính trị, lo ngại về lãi suất tăng và tăng trưởng kinh tế không đồng đều.

Theo dữ liệu từ mô hình Sizing Model của Knight Frank, trung bình mỗi ngày trong vòng 5 năm qua, có tới 89 người trên toàn cầu bước qua cột mốc tài sản 30 triệu USD để gia nhập giới siêu giàu (UHNWI) . Tính đến năm 2026, dân số UHNWI toàn cầu đã chạm mức 713.626 người .

Mỹ tiếp tục là "cỗ máy in tiền" thống trị khi chiếm tới 41% lượng UHNWI mới được tạo ra trên toàn cầu . Tuy nhiên, điểm sáng thực sự nằm ở các nền kinh tế đang phát triển nhanh.

Đáng chú ý, Việt Nam lọt vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất thế giới với mức tăng dự báo lên tới gần 60% trong giai đoạn sắp tới, khẳng định vị thế trung tâm tài sản mới đang hình thành tại khu vực Đông Nam Á .

Khái niệm sở hữu một dinh thự cố định đang nhường chỗ cho lối sống dip-in, dip-out . Việc gia tăng thuế tài sản và những chính sách khắt khe nhắm vào giới giàu có ở các thị trường truyền thống như London, New York hay Los Angeles đã đẩy giới siêu giàu vào một cuộc di cư không biên giới.

Liam Bailey, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu của Knight Frank nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến một trong những sự dịch chuyển lớn nhất về phân bổ tài sản toàn cầu trong lịch sử hiện đại. Mỹ vẫn là động lực chủ đạo, nhưng sức mạnh từ Ấn Độ và nhóm nền kinh tế đang trưởng thành nhanh chóng đang định hình lại bức tranh toàn
cầu. Bất chấp cú sốc địa chính trị và áp lực lạm phát, vốn tư nhân đã thể hiện khả năng chống chịu phi thường”.

Ông cũng nhấn mạnh, biến động chính trị, cải cách thuế và rào cản pháp lý khiến dòng vốn tập trung vào một nhóm thành phố nhỏ hơn – nơi vừa có cơ hội vừa có sự ổn định. Trong bối cảnh này, các công ty quản lý gia sản có chiến lược nhất đang đa dạng hóa, duy trì hiện diện chiến lược tại London, New York, Dubai và Singapore để cân bằng giữa cơ hội, sự an toàn và khả năng tiếp cận.﻿

Thay vì định cư, họ chọn cách bay qua lại giữa các mạng lưới nhà ở, văn phòng và các điểm đến phong cách sống . Dòng vốn vì thế đổ mạnh vào các "thiên đường" mới như Dubai (nơi giá trị bất động sản hạng sang tăng phi mã 25,1%) hay Miami, biến nơi đây thành những thỏi nam châm thu hút giới tinh hoa .

Xét trên phạm vi toàn cầu, bất động sản hạng sang vẫn chứng tỏ sức hút khi giá trung bình tăng 3,2% trong năm 2025, trong đó gây sốc nhất là thị trường Tokyo với mức tăng vọt lên tới 58,5%.

Thập kỷ trước, sự xa xỉ thường được định nghĩa bằng sự tiêu dùng phô trương . Giờ đây, giới siêu giàu đang dịch chuyển mạnh mẽ sang "Nền kinh tế chuyển hóa" (Transformation Economy) .

Giới nhà giàu trẻ tuổi không còn mặn mà với những món hàng xa xỉ lặp đi lặp lại và bị đẩy giá lên mức đắt đỏ vô lý. Thay vào đó, họ chi tiền cho những trải nghiệm mang lại sự phát triển cá nhân, sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm giác thuộc về một cộng đồng có chung mục đích. Họ đầu tư vào các câu lạc bộ thành viên tư nhân, những chuyến du lịch khám phá, hay các khóa tĩnh dưỡng sức khỏe cao cấp .

Sự thay đổi này buộc các thương hiệu xa xỉ và các nhà phát triển bất động sản phải chuyển trọng tâm từ việc đơn thuần bán hàng sang việc kiến tạo những không gian kể chuyện và kết nối trải nghiệm.

Thế giới hiện có khoảng 10.000 văn phòng quản lý tài sản gia đình phục vụ giới siêu giàu . Không còn chỉ là những người "giữ tiền" với tư duy bảo toàn vốn thụ động, họ đang chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ, chiêu mộ các chuyên gia nội bộ để hoạt động như những nền tảng đầu tư thực thụ.

Dòng vốn tư nhân này đang làm thay đổi diện mạo thị trường bất động sản thương mại toàn cầu. Họ mạnh dạn theo đuổi các cơ hội gia tăng giá trị thay vì chỉ mua các tài sản an toàn. Điển hình nhất là sự bùng nổ của dòng vốn đổ vào các trung tâm dữ liệu (data center) - hạ tầng thiết yếu đang "khát" năng lượng do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh đó, các phân khúc bất động sản vận hành dựa trên biến đổi nhân khẩu học như bất động sản y tế hay nhà ở sinh viên cũng lọt vào tầm ngắm.

Thế Anh

Nhịp Sống Thị Trường

Tuyến đường sắt 85.000 tỷ đồng kết nối TP.HCM tới siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử sẽ khởi công trước ngày 30/6 Nổi bật

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tung thông báo đặc biệt: Miễn phí vé vào cổng trong 4 ngày, mang giấy khen học sinh giỏi nhận "bom tấn" Nổi bật

Dự án 7.000 tỷ do Sun Group đầu tư tại nơi được mệnh danh “Đà Lạt thứ 2” của Tây Nguyên tăng tốc triển khai khâu quan trọng

ĐHCĐ CEO Group: Tăng tốc phát triển quỹ đất bất động sản công nghiệp, nghỉ dưỡng và nhà ở tại nhiều địa phương

Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 28 bộ, 18 địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công

Phố đi bộ nghìn tỷ ở Bắc Ninh đìu hiu, biệt thự bỏ hoang cho cỏ mọc

