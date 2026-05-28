Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước triển khai giải pháp nhằm hỗ trợ sức mua của người dân

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, trước yêu cầu tăng trưởng 2 con số, cùng với các động lực từ đầu tư công, đầu tư nước ngoài, xuất khẩu…, thị trường trong nước và tiêu dùng nội địa là dư địa tăng trưởng quan trọng cần được khai thác hiệu quả hơn. Với quy mô dân số Việt Nam hơn 100 triệu người, nếu có chính sách phù hợp, tiêu dùng trong nước có thể trở thành động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu tiêu dùng, trong đó thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; tổ chức các chương trình khuyến mại, kích cầu quy mô lớn, thực chất, hiệu quả, bảo đảm người dân biết rõ công dụng, chất lượng và giá cả sản phẩm để lựa chọn tiêu dùng.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp triển khai các giải pháp tài khóa, chính sách tiền tệ phù hợp nhằm hỗ trợ sức mua của người dân, thúc đẩy tiêu dùng hợp lý, lành mạnh; quan tâm tín dụng tiêu dùng và tín dụng cho các ngành sản xuất. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước có vai trò quan trọng đối với kích thích tiêu dùng thông qua cho vay tiêu dùng, thanh toán không dùng tiền mặt và các chính sách tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn và mở rộng chi tiêu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch gắn chặt với xúc tiến thương mại, đầu tư; phát huy giá trị di sản văn hóa, đẩy mạnh số hóa và khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển du lịch; phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng các sản phẩm văn hóa có giá trị cao; tính toán các điều kiện về hạ tầng, cơ sở lưu trú và dịch vụ để đáp ứng mục tiêu thu hút nhiều khách du lịch hơn, qua đó góp phần thúc đẩy tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế.

Bộ Công Thương tiếp tục điều hành, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, nhất là xăng dầu, theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, cần phát triển hệ thống phân phối bán lẻ, hạ tầng thương mại; xây dựng chiến lược phát triển thị trường bán lẻ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực, từng bước chiếm lĩnh thị trường bán lẻ trong nước.