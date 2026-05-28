Nhóm Âu Lạc tiếp tục tăng sở hữu tại ACB

Bà Ngô Thu Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Âu Lạc vừa mua thêm 6,3 triệu cổ phiếu ACB, nâng tổng lượng nắm giữ của cả nhóm Âu Lạc tại ACB lên hơn 309 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,02% vốn điều lệ của ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB) vừa công bố báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn và nhà đầu tư nắm giữ từ 5% vốn trở lên.

Theo báo cáo, ngày 19/5, bà Ngô Thu Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Âu Lạc (mã ALC) đã mua thêm 6,3 triệu cổ phiếu ACB, nâng lượng nắm giữ lên 71,29 triệu cổ phiếu, tương đương 1,39% vốn điều lệ ACB.

Ngoài phần sở hữu trực tiếp, những người có liên quan đến bà Ngô Thu Thúy (gồm ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, ông Nguyễn Đức Hinh, bà Mai Phi Lan và Công ty CP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương) cũng đang nắm giữ tổng cộng 237,8 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 4,63% vốn điều lệ ACB.

Tính chung, nhóm nhà đầu tư liên quan tới Chủ tịch HĐQT Âu Lạc hiện sở hữu tổng cộng hơn 309 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 6,02% vốn của ACB.

Trong báo cáo giao dịch trước đó, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny - con gái của bà Ngô Thu Thúy và ông Nguyễn Đức Hinh - thông báo đã hoàn tất mua vào gần 8,4 triệu cổ phiếu ACB vào ngày 4/5. Qua đó, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ của cá nhân lên hơn 118 triệu đơn vị, tương ứng 2,3% vốn, đồng thời, nâng tổng sở hữu của cả nhóm lên trên 308,2 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 6% vốn của ACB.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ 4/5 – 19/5, trước giao dịch mua lại của bà Thúy, nhóm Âu Lạc cũng đã bán ra hàng triệu cổ phiếu ACB. Chốt lại khoảng thời gian trên, cả nhóm đã mua ròng 800.000 cổ phiếu ACB, giữ tỷ lệ nắm giữ ở mức trên 6% và vẫn là cổ đông lớn tại ngân hàng này.

Tại cuộc họp đại hội cổ đông thường niên 2026 diễn ra vào đầu tháng 4, ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB cho biết nhóm cổ đông Âu Lạc đã có hơn 20 năm đồng hành với ngân hàng. Tỷ lệ sở hữu của nhóm có thời điểm trên hoặc dưới ngưỡng 5% tùy cơ cấu đầu tư, song cam kết gắn bó lâu dài với ACB vẫn được duy trì. Lãnh đạo ACB kỳ vọng nhóm cổ đông này sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ ngân hàng trong giai đoạn phát triển tới.

Liên quan đến cơ cấu cổ đông của ACB, thông tin cập nhật về tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ của ngân hàng tính đến ngày 18/5 cho thấy, 3 quỹ ngoại gồm Smallcap World Fund, Inc., Boardwalk South Limited và VOF PE Holding 5 Limited đều đã giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu ACB.

Cụ thể, so với thời điểm cập nhật gần nhất được ACB công bố (tháng 7/2024), Smallcap World Fund, Inc đã giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 112 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ sở hữu 2,51%) xuống còn 76,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,494%).

Boardwalk South Limited giảm sở hữu từ hơn 82,2 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 43 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 0,839%), chính thức rời danh sách cổ đông năm trên 1% vốn của ACB.

Trong khi đó, VOF PE Holding 5 Limited (thuộc VinaCapital) đã thoái toàn bộ vốn, tương đương hơn 76,6 triệu cổ phiếu ACB.

Cập nhật tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ của ACB tại ngày 18/5. (Nguồn: ACB)

Tính chung, 3 cổ đông ngoại này đã bán ra tổng cộng hơn 150 triệu cổ phiếu ACB trong thời gian qua. Việc thoái vốn của 3 quỹ ngoại diễn ra cùng thời điểm với việc mã chứng khoán ACB liên tục bị bán ròng hàng trăm tỷ đồng/phiên trong thời gian qua, trước khi mua ròng trở lại trong một vài phiên gần đây cùng với nhịp hồi của giá cổ phiếu. Mở cửa phiên sáng 28/5, cổ phiếu ACB giao dịch quanh vùng 25.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường xấp xỉ 129.000 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 17% so với cùng kỳ lên 5.368 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng tăng 17,5% so với cùng kỳ lên 4.320 tỷ đồng.

Năm 2026, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 22.338 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với kết quả đạt được trong năm 2025. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm 2026, ngân hàng đã đạt được 24% mục tiêu đề ra.

Tại thời điểm ngày 31/3/2026, tổng tài sản của ACB ghi nhận ở mức 1,03 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi cuối năm 2025. Trong đó, cho vay khách hàng đạt gần 709.026 tỷ đồng, chiếm 68,6% tổng tài sản và tăng 3% so với đầu kỳ.










