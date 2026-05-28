Một ngân hàng chuẩn bị họp cổ đông bất thường bàn chuyện nhân sự

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Theo kế hoạch, ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 24/7/2026 tại Hà Nội. Địa điểm cụ thể sẽ được ngân hàng thông báo tới cổ đông trong thư mời tham dự đại hội. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết là ngày 24/6/2026.

Về nội dung, đại hội dự kiến tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025-2030).

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra ngày 28/4, Eximbank đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương và ông Hoàng Thế Hưng.

Eximbank cũng thông qua việc miễn nhiệm chức thành Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn, ông Hoàng Tâm Châu. Những nhân sự trên đều có Đơn từ nhiệm trước đó.﻿

Sau đó, ĐHĐCĐ đã bầu ông Nguyễn Trí Trung, ông Nguyễn Trọng Hiền và ông Ho Poh Wah vào HĐQT.﻿

ĐHĐCĐ cũng bầu 3 thành viên Ban Kiểm soát mới là bà Phạm Thị Hồng Thu, bà Lưu Thúy Lan và bà Đỗ Thị Túy Phương. Đây đều là các nhân sự đã có nhiều năm gắn bó với Eximbank.﻿

Động thái triệu tập ĐHĐCĐ bất thường diễn ra trong bối cảnh Eximbank tiếp tục thực hiện tái cấu trúc bộ máy quản trị và củng cố hoạt động điều hành.

Liên quan đến công tác nhân sự, ngày 25/5, Eximbank cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của ba Phó Tổng Giám đốc gồm ông Đào Hồng Châu, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ và ông Nguyễn Hướng Minh.

Theo đó, ông Đào Hồng Châu sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt công tác tại Eximbank kể từ ngày 1/6/2026. Cùng thời điểm, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ cũng rời vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính. Trong khi đó, ông Nguyễn Hướng Minh sẽ thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/7/2026 để phục vụ công tác bàn giao và triển khai các kế hoạch chuyển tiếp của ngân hàng.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 25/3/2026, ngân hàng có tổng cộng 35.551 cổ đông.