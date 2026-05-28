Sáng 28/5: Giá vàng miếng, vàng nhẫn rớt thảm, mất mốc 160 triệu đồng/lượng

Cập nhật mới nhất, giá vàng trong nước tiếp tục rớt mạnh, mất mốc 160 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện ở mức 156,0 – 159,0 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh xuống còn 155,8 – 158,9 triệu đồng/lượng. Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp của vàng, “bốc hơi” tổng cộng 3 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn, vàng miếng cũng hạ về còn 156,0 – 159,0 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới điều chỉnh mạnh xuống 4.400 USD/ounce, giảm 40 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm nay và thấp hơn sáng hôm qua khoảng 100 USD/ounce. ﻿

Đầu giờ sáng 27/5, tại Công ty SJC, giá vàng miếng ở mức 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn được niêm yết 157,2 – 160,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng, vàng nhẫn đều ở mức 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tối ngày 28/5 giảm mạnh và tuột mốc 4.500 USD/ounce. Hiện giá vàng giao ngay chỉ còn 4.445 USD/ounce, thấp hơn sáng hôm qua khoảng 50 USD/ounce.

Giá vàng và bạc giao ngay đều đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng thứ Tư tại Mỹ khi giá dầu hạ nhiệt, chứng khoán toàn cầu phục hồi và nhu cầu trú ẩn an toàn suy yếu, qua đó lấn át tác động hỗ trợ từ việc lợi suất trái phiếu Mỹ giảm.

Lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ trong ngày tương đối thưa thớt, với chỉ số sản xuất của Fed Richmond dự kiến công bố lúc 10h sáng theo giờ miền Đông Mỹ (ET). Tuy nhiên, thị trường sẽ đón loạt dữ liệu kinh tế quan trọng hơn vào thứ Năm, bao gồm thu nhập và chi tiêu cá nhân tháng 4, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và ước tính lần hai GDP quý I, cùng được công bố lúc 8h30 sáng ET. Sau đó là số liệu doanh số bán nhà mới tháng 4 vào lúc 10h sáng ET.

Eo biển Hormuz tiếp tục được xem là mắt xích địa chính trị quan trọng tác động tới giá năng lượng, kỳ vọng lạm phát và thị trường kim loại quý. Tuy nhiên, diễn biến thị trường trong phiên thứ Tư cho thấy giới đầu tư đang nghiêng nhiều hơn về kỳ vọng đạt được thỏa thuận thay vì nguy cơ leo thang căng thẳng.

Giá dầu giảm khi thị trường cho rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang đi đúng hướng hướng tới khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình và mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, bất chấp các cuộc không kích gần đây của Mỹ nhằm vào tàu Iran và động thái đáp trả từ Tehran nhằm vào máy bay Mỹ.

Giá dầu Brent hiện giao dịch quanh mốc 95 USD/thùng, trong khi dầu WTI ở gần 92 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với các đỉnh thiết lập tuần trước. Diễn biến này giúp giảm áp lực lạm phát và kéo lợi suất trái phiếu đi xuống, qua đó phần nào hạn chế đà giảm của vàng.