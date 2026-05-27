Một doanh nghiệp bất động sản muốn mua 100 triệu cổ phiếu ngân hàng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - Mã: MSB) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông. Theo đó, Công ty cổ phần ROX Living – tổ chức có liên quan đến ông Tạ Ngọc Đa, Thành viên Hội đồng quản trị MSB – đăng ký mua vào 100 triệu cổ phiếu MSB với mục đích đầu tư.

Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 29/5 đến 8/6/2026 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu hoàn tất thương vụ mua vào lần này, lượng cổ phiếu MSB do ROX Living nắm giữ sẽ tăng từ gần 31,2 triệu đơn vị lên 131,2 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 4,2% vốn điều lệ của ngân hàng.

Động thái này gây chú ý khi diễn ra không lâu sau kế hoạch thoái vốn bất thành của chính ROX Living. Trước đó, doanh nghiệp này từng đăng ký bán toàn bộ gần 31,2 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 0,988% vốn điều lệ ngân hàng, trong giai đoạn từ ngày 3/4 đến 29/4/2026 nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư. Tuy nhiên, giao dịch không được thực hiện do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MSB đang ghi nhận diễn biến tích cực. Kể từ đầu tháng 4 đến nay, thị giá cổ phiếu này liên tục đi lên. Từ mức 11.600 đồng/cổ phiếu tại phiên giao dịch ngày 1/4, MSB đã tăng gần 30%, lên gần 15.000 đồng/cổ phiếu.

Tạm tính theo thị giá hiện tại, ROX Living có thể phải chi khoảng 1.500 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ mua vào 100 triệu cổ phiếu nói trên.

Công ty Cổ phần ROX Living là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản, đô thị, nghỉ dưỡng và dịch vụ, thuộc hệ sinh thái của ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Vietnam). Công ty hiện được định vị là nhà phát triển các dự án đô thị và bất động sản tích hợp trên phạm vi toàn quốc.

Không chỉ thu hút sự chú ý bởi diễn biến giá cổ phiếu, cơ cấu cổ đông của MSB thời gian gần đây cũng ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý.

Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được MSB cập nhật ngày 25/5/2026, ngân hàng đã xuất hiện thêm một cổ đông ngoại mới là Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) – quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital.

Theo dữ liệu công bố, VEIL hiện nắm giữ hơn 33,2 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 1,06% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, người có liên quan của tổ chức này sở hữu thêm hơn 20,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 0,66% vốn ngân hàng. Dữ liệu được cập nhật trên cơ sở thông tin từ VSDC chốt đến ngày 31/3/2026 và báo cáo từ cổ đông đến hết ngày 25/5/2026.

Danh sách cổ đông mới cũng ghi nhận sự thay đổi về tỷ lệ sở hữu của một số tổ chức liên quan đến hệ sinh thái ROX Group.

Cụ thể, Công ty TNHH Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội đã giảm sở hữu tại MSB từ gần 155 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,97% vốn điều lệ, xuống còn gần 121,98 triệu cổ phiếu, tương đương 3,91%.

Tương tự, Công ty cổ phần Sapphire Invest giảm lượng nắm giữ từ hơn 138 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,43% vốn, xuống còn gần 98,98 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,17%. Trong khi, người có liên quan đến doanh nghiệp này hiện sở hữu 14,85 triệu cổ phiếu, tương đương 0,48% vốn tại MSB.

Trong khi đó, một số cổ đông lớn khác tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hiện nắm giữ 188,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,05% vốn điều lệ. Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài sở hữu 154,6 triệu cổ phiếu (4,96%), Công ty cổ phần Đầu tư Ricohomes nắm 155,37 triệu cổ phiếu (4,98%), Công ty cổ phần Jasper Investment nắm giữ 151,88 triệu cổ phiếu (4,87%) và Buenavista Holdings Limited sở hữu hơn 74,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,37% vốn.