Nâng cấp MyShop 5.0 KienlongBank cùng chủ shop hoàn thiện các thủ tục pháp lý

Trong bối cảnh hoạt động quản lý thuế đối với Hộ Kinh doanh đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng điện tử, minh bạch và dựa trên dữ liệu, các cửa hàng nhỏ, Hộ Kinh doanh cá thể và tiểu thương đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách quản lý doanh thu, dòng tiền và chứng từ giao dịch.

Nếu trước đây nhiều Hộ Kinh doanh quen với hình thức ghi chép thủ công, thu chi bằng tiền mặt, đối soát cuối ngày hoặc quản lý doanh thu dựa trên kinh nghiệm, thì nay yêu cầu về hóa đơn điện tử, kê khai thuế, quản lý hoá đơn và chứng từ đang đặt ra những áp lực mới, thách thức với nhiều Hộ Kinh doanh. Chủ cửa hàng không chỉ cần bán hàng tốt, mà còn phải theo dõi dòng tiền rõ ràng, tách bạch doanh thu, lưu vết giao dịch và từng bước đáp ứng các yêu cầu tuân thủ trong môi trường số.

Việc thiếu hụt nhân sự chuyên trách cùng những lo ngại về sai sót trong quy trình hành chính không chỉ tạo ra gánh nặng tâm lý lớn, mà còn trực tiếp làm phân tán nguồn lực vận hành cốt lõi của các cửa hàng. Thấu hiểu nhu cầu này, giải pháp nâng cấp MyShop 5.0 của KienlongBank chính là lời giải thiết thực giúp các thế hệ tiểu thương dễ dàng thích ứng với các yêu cầu pháp lý mới, chuyển đổi từ trạng thái ứng phó bị động sang thế chủ động tuân thủ. Bằng cách định danh và chuyển dòng tiền thanh toán trực tiếp từ khách hàng vào tài khoản chính thức của Hộ Kinh doanh, giải pháp giúp đơn giản hóa toàn diện nghĩa vụ kê khai ngay từ điểm chạm đầu tiên.

Đặc biệt, trong giai đoạn Hộ Kinh doanh từng bước chuyển đổi sang phương thức quản lý thuế mới, MyShop không chỉ là công cụ thanh toán, mà còn là nền tảng dữ liệu hỗ trợ chủ cửa hàng hình thành thói quen quản trị hiện đại. Khi doanh thu được ghi nhận tự động, dòng tiền được tách bạch và giao dịch được lưu vết rõ ràng, Hộ Kinh doanh có thêm cơ sở để đối chiếu, báo cáo và thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện hơn.

Đại diện lãnh đạo KienlongBank chia sẻ: "KienlongBank mong muốn MyShop 5.0 trở thành người bạn đồng hành của Hộ Kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi thuế và chuyển đổi số. Chủ cửa hàng chỉ cần tập trung vào việc bán hàng và phục vụ khách hàng; các nhu cầu về thanh toán, ghi nhận doanh thu, tách bạch dòng tiền và đáp ứng yêu cầu quản lý thuế sẽ được MyShop 5.0 hỗ trợ theo hướng đơn giản, minh bạch và an toàn."

Minh chứng cho cam kết đồng hành này, KienlongBank vừa ký kết hợp tác chiến lược với Thuế thành phố Đồng Nai. Bước đi này không chỉ cụ thể hóa kế hoạch dời Hội sở chính về cực tăng trưởng kinh tế phía Nam, mà còn trực tiếp đồng bộ hạ tầng số giữa giải pháp MyShop 5.0 với ứng dụng eTax Mobile. Thông qua sự kết nối trực tiếp này, các chủ shop tại Đồng Nai có thể dễ dàng thực hiện nghĩa vụ thuế trực tuyến, chủ động tra cứu và kiểm soát thông tin, biến những thủ tục hành chính phức tạp thành trải nghiệm công nghệ mượt mà ngay trên không gian số.

KienlongBank và Thuế thành phố Đồng Nai chính thức bắt tay hợp tác, đồng bộ giải pháp MyShop 5.0 và eTax Mobile nhằm hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng Hộ Kinh doanh chuyển đổi số.

Với MyShop 5.0, KienlongBank kỳ vọng góp phần giảm bớt áp lực chuyển đổi cho hàng triệu Hộ Kinh doanh, giúp các cửa hàng nhỏ từng bước vận hành chuyên nghiệp hơn mà không phải đầu tư hệ thống phức tạp. Thay vì loay hoay với nhiều công cụ rời rạc, chủ cửa hàng có thể quản lý dòng tiền, thanh toán và doanh thu ngay trong hệ sinh thái ngân hàng số KienlongBank Plus.

Trong hành trình chuyển đổi thuế và chuyển đổi số, điều các Hộ Kinh doanh cần không chỉ là một phần mềm, mà là một giải pháp dễ dùng, đáng tin cậy và có sự đồng hành của ngân hàng. MyShop 5.0 của KienlongBank được định vị để đáp ứng chính nhu cầu đó: giúp cửa hàng an tâm bán hàng, quản lý minh bạch hơn và sẵn sàng hơn trước các yêu cầu quản lý mới.

Giá trị gia tăng cốt lõi của MyShop 5.0 còn nằm ở khả năng chuyển hóa dữ liệu giao dịch, minh chứng cho một hồ sơ năng lực tài chính minh bạch và lành mạnh. Các chính sách ưu đãi, hạn mức cấp tín dụng hỗ trợ cho các chủ cửa hàng có thêm nguồn vốn để gia tăng sản xuất, mở rộng kinh doanh, gỡ bỏ hoàn toàn rào cản chứng minh dòng tiền bằng sổ sách thủ công.

Tiến trình chuyển dịch từ hệ sinh thái MyShop cũ lên phiên bản 5.0 được cam kết bảo tồn nguyên vẹn dữ liệu và duy trì tính liên tục của dòng chảy kinh doanh. Bằng tinh thần gánh vác phần khó để trả lại không gian tối đa cho các ý tưởng tăng trưởng, KienlongBank khẳng định vị thế người đồng hành chiến lược cùng các Hộ Kinh doanh theo đúng chủ thể và đúng pháp lý.

Để trải nghiệm giải pháp MyShop 5.0, khách hàng có thể thực hiện nâng cấp ngay trên ứng dụng KienlongBank Plus, hoặc liên hệ Hotline 1900 6929, hệ thống Chi nhánh/Phòng giao dịch KienlongBank trên toàn quốc.