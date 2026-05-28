Lãi suất tiết kiệm ngày 28/5: Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Sacombank, HDBank...cao nhất là bao nhiêu?

Mạnh Đức | 28-05-2026 - 10:58 AM | Tài chính - ngân hàng

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 28/5 cho thấy mặt bằng lãi suất tại nhiều ngân hàng tiếp tục duy trì chênh lệch giữa các kỳ hạn và nhóm nhà băng. Mức lãi suất cao nhất hiện lên tới 7,1%/năm ở kỳ hạn 18 tháng, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mặt bằng thấp hơn đáng kể so với khối ngân hàng thương mại cổ phần.

Ngày 28/5, mặt bằng lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại các ngân hàng tiếp tục duy trì chênh lệch đáng kể giữa các nhóm nhà băng, với mức cao nhất được niêm yết hiện vượt 7%/năm ở các kỳ hạn dài.

Khảo sát biểu lãi suất huy động online tại hơn 30 ngân hàng cho thấy, ở nhóm kỳ hạn ngắn 1-3 tháng, lãi suất phổ biến dao động quanh mức 4-4,75%/năm. Trong đó, Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV cùng niêm yết mức 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng. Một số ngân hàng thương mại cổ phần như BVBank, MSB, OCB, BaoViet Bank và PGBank cũng áp dụng mức tương tự.

Ở chiều ngược lại, SCB tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp nhất trong bảng khảo sát khi chỉ niêm yết 1,6%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 1,9%/năm cho kỳ hạn 3 tháng. GPBank hiện áp dụng mức 3,6-3,7%/năm, trong khi ABBank niêm yết 3,8-4%/năm cho các kỳ hạn ngắn.

Tại nhóm kỳ hạn 6-9 tháng, mặt bằng lãi suất bắt đầu phân hóa rõ hơn. MBV hiện niêm yết mức 7%/năm cho cả kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, cao nhất trong nhóm khảo sát. LPBank và PGBank cùng áp dụng mức 6,9%/năm ở hai kỳ hạn này, trong khi Bac A Bank niêm yết 6,85%/năm.

Nhiều ngân hàng khác đang duy trì lãi suất từ 6,5%/năm trở lên ở nhóm kỳ hạn 6-9 tháng như BVBank (6,7%/năm), OCB (6,6%/năm), Techcombank (6,55%/năm), Nam A Bank (6,4-6,6%/năm), VCBNeo (6,5%/năm) và Saigonbank (6,2-6,4%/năm). Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, còn BIDV áp dụng mức 5,8%/năm.

Đối với nhóm kỳ hạn từ 12-18 tháng, lãi suất huy động tiếp tục duy trì ở mức cao tại nhiều ngân hàng. LPBank hiện là ngân hàng niêm yết mức cao nhất với 7,1%/năm cho kỳ hạn 18 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. MBV duy trì mức 7%/năm cho cả kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng, trong khi VIB áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Một số ngân hàng khác cũng niêm yết lãi suất tiệm cận mốc 7%/năm ở kỳ hạn dài như PGBank (7%/năm kỳ hạn 12 tháng), Bac A Bank (6,9%/năm kỳ hạn 12 tháng), BVBank (6,9%/năm kỳ hạn 12 và 18 tháng), OCB (6,9%/năm kỳ hạn 12 tháng) và Nam A Bank (6,9%/năm kỳ hạn 18 tháng). Techcombank hiện áp dụng mức 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục duy trì mặt bằng thấp hơn đáng kể. Agribank, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng, còn BIDV áp dụng mức 5,9%/năm ở hai kỳ hạn này.

Ở nhóm lãi suất thấp hơn mặt bằng chung, HDBank hiện niêm yết khoảng 5,3-5,6%/năm cho các kỳ hạn từ 6-18 tháng. KienlongBank áp dụng mức 5,15-5,5%/năm, trong khi SCB duy trì mức 3,7-3,9%/năm cho các kỳ hạn dài.

