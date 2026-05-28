Việt Nam trở thành điểm đến đầu tiên của Chủ tịch AIIB: Dự kiến sẽ có cú hích về vốn cho các dự án giao thông quy mô lớn

Đây cũng là một trong những điểm đến đầu tiên của Chủ tịch AIIB trong chuỗi chuyến công tác quốc tế đầu tiên sau khi nhậm chức, thể hiện sự coi trọng của AIIB đối với quan hệ hợp tác với Việt Nam cũng như vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong khu vực.

Tham dự buổi tiếp có đại diện Lãnh đạo và cán bộ các đơn vị thuộc NHNN; về phía AIIB có lãnh đạo cấp cao phụ trách đầu tư khu vực công, khách hàng tài chính và Văn phòng Chủ tịch AIIB.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn trao đổi với Chủ tịch AIIB Trâu Gia Di tại buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, Thống đốc Phạm Đức Ấn chào mừng Chủ tịch Trâu Gia Di và Đoàn công tác AIIB đến thăm Việt Nam, đồng thời chúc mừng Bà trên cương vị mới. Thống đốc đánh giá cao việc Chủ tịch AIIB lựa chọn Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tiên sau khi nhậm chức. Thống đốc nhấn mạnh Việt Nam luôn coi AIIB là một đối tác phát triển quan trọng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng. Với tư cách là một trong những thành viên sáng lập AIIB, Việt Nam đã tham gia chủ động, tích cực ngay từ quá trình xây dựng nền tảng thể chế, chính sách và cơ chế hoạt động của Ngân hàng.

Trao đổi với Bà Chủ tịch AIIB, Thống đốc cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu rất lớn về nguồn lực tài chính dài hạn cho các công trình hạ tầng chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng số, phát triển đô thị và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thống đốc đánh giá AIIB, với lợi thế là một ngân hàng phát triển đa phương chuyên sâu về hạ tầng, có nền tảng vốn mạnh, có nhiều dư địa để mở rộng hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới. Trên tinh thần đó, Thống đốc đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xây dựng danh mục hợp tác trung và dài hạn, tập trung vào các lĩnh vực AIIB có thế mạnh và phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam như hạ tầng năng lượng và chuyển đổi năng lượng, giao thông – đặc biệt là đường sắt, hạ tầng số, phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thống đốc cũng khuyến khích AIIB mở rộng hơn nữa các khoản tài trợ cho khu vực tư nhân Việt Nam, đặc biệt là các khoản tài trợ không yêu cầu bảo lãnh Chính phủ đối với các dự án xanh, năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng chiến lược.

Về phía AIIB, Chủ tịch Trâu Gia Di bày tỏ vui mừng được lựa chọn Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tiên trong các chuyến công tác sau khi nhậm chức, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội nổi bật của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trong duy trì tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao vị thế quốc tế.

Chủ tịch AIIB khẳng định Việt Nam luôn là một trong những đối tác quan trọng và tích cực của AIIB trong khu vực. Đặc biệt, Chủ tịch AIIB đánh giá cao vai trò của NHNN với tư cách là cơ quan đại diện của Chính phủ Việt Nam tại AIIB, đã tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong các hoạt động quản trị, xây dựng chính sách và định hướng phát triển của Ngân hàng ngay từ những ngày đầu thành lập.

Chủ tịch Trâu Gia Di nhấn mạnh NHNN không chỉ phối hợp hiệu quả trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác và danh mục đầu tư của AIIB tại Việt Nam, mà còn có nhiều đóng góp thiết thực, trách nhiệm trong quá trình tham gia góp ý chính sách, giám sát hoạt động của Ngân hàng và thúc đẩy tiếng nói của các quốc gia thành viên đang phát triển trong khuôn khổ quản trị AIIB.

Chủ tịch AIIB cho biết chuyến thăm lần này mang tinh thần lắng nghe (listening tour) nhằm hiểu rõ hơn các ưu tiên phát triển, nhu cầu và kỳ vọng của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, trên cơ sở đó cùng nghiên cứu các định hướng hợp tác phù hợp, hiệu quả và có tác động dài hạn. Hai bên cũng trao đổi về một số lĩnh vực và dự án tiềm năng đang được quan tâm thúc đẩy trong thời gian tới, bao gồm các dự án giao thông quy mô lớn, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh, hỗ trợ huy động vốn cho khu vực tư nhân và các công cụ tài chính mới của AIIB trong lĩnh vực khí hậu.

Kết thúc buổi tiếp, Thống đốc Phạm Đức Ấn bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trâu Gia Di sẽ góp phần mở ra một giai đoạn hợp tác mới, thực chất và hiệu quả hơn giữa Việt Nam và AIIB, qua đó hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn lực phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của AIIB như một đối tác phát triển tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển dài hạn./.