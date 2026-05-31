Giá vàng miếng, vàng nhẫn chiều 31/5

Chiều 31/5, giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn tại các thương hiệu lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI,…được niêm yết ở mức 156,0 – 159,0 triệu đồng/lượng.

Trong tuần qua, giá vàng bất tăng nhẹ những phiên giao dịch đầu tuần lên 159,0 – 162,0 triệu đồng/lượng rồi quay đầu lao dốc. Ngày 29/5, giá vàng miếng và vàng nhẫn trơn đều giảm mạnh xuống còn 154,5 – 157,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất từ đầu năm. Giá vàng sau đó hồi phục nhẹ trong những phiên giao dịch cuối cùng của tuần.

So với cuối tháng 4/2026, giá vàng đã giảm khoảng 7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán. Do chênh lệch giá mua – giá bán được duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng, nhiều nhà đầu tư có thể chịu lỗ 10 triệu đồng/lượng nếu mua vàng vào giai đoạn cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Và nếu so với đỉnh lịch sử hồi cuối tháng 3, giá vàng đã giảm tới 32 triệu đồng/lượng.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý trên Phố Wall đã chuyển mạnh trở lại trạng thái lạc quan sau khi giá vàng bật tăng từ các vùng hỗ trợ quan trọng.

Trong số 12 chuyên gia tham gia khảo sát, có tới 9 người, tương đương 75%, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Chỉ 2 chuyên gia, chiếm 17%, cho rằng giá vàng có thể giảm, trong khi 1 người còn lại, tương đương 8%, nhận định thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy hoặc đi ngang.

Trái ngược với sự lạc quan của giới phân tích chuyên nghiệp, tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân đã suy yếu đáng kể. Cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 39 phiếu bầu, trong đó phe lạc quan không còn duy trì được ưu thế tuyệt đối dù giá vàng vẫn cho thấy khả năng chống chịu khá tốt trước các áp lực của thị trường.

Cụ thể, 17 nhà đầu tư bán lẻ, tương đương 44%, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi đó, 10 người, chiếm 26%, cho rằng kim loại quý sẽ giảm giá. Có 12 nhà đầu tư còn lại, tương đương 31%, kỳ vọng giá vàng sẽ dao động đi ngang trong những ngày tới.

Kết quả khảo sát cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa Phố Wall và Main Street. Trong khi giới chuyên gia ngày càng tin tưởng vào khả năng vàng tiếp tục phục hồi sau khi giữ vững các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, các nhà đầu tư cá nhân vẫn tỏ ra thận trọng hơn trước những biến động liên quan đến lạm phát, lãi suất và tình hình địa chính trị toàn cầu.

Bước sang tuần giao dịch mới, thị trường vàng và bạc sẽ tập trung gần như hoàn toàn vào sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và diễn biến của thị trường lao động, khi hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố có thể tác động mạnh tới kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Mở đầu tuần, giới đầu tư sẽ theo dõi chỉ số PMI sản xuất của Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) công bố vào sáng thứ Hai. Thị trường đang tìm kiếm tín hiệu cho thấy hoạt động sản xuất có đang dần ổn định hay tiếp tục lún sâu hơn vào vùng suy giảm.

Sang thứ Ba, tâm điểm sẽ chuyển sang báo cáo số lượng việc làm còn trống (JOLTs), một trong những chỉ báo được Fed đặc biệt quan tâm để đánh giá mức độ thắt chặt của thị trường lao động.

Đến sáng thứ Tư, báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP sẽ được công bố, đóng vai trò như “bản xem trước” của dữ liệu việc làm chính thức vào cuối tuần. Cùng ngày, thị trường cũng sẽ đón nhận chỉ số PMI dịch vụ ISM nhằm đánh giá sức khỏe của lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế Mỹ.

Ngày thứ Năm, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hằng tuần. Dù xuất hiện những lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp trong lịch sử, khiến nhiều chuyên gia đánh giá thị trường lao động Mỹ vẫn đang thể hiện khả năng chống chịu đáng kể.

Tuy nhiên, tâm điểm quan trọng nhất của tuần sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Non-Farm Payrolls) công bố vào sáng thứ Sáu.

Đây được xem là báo cáo có ảnh hưởng lớn nhất tới kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed, bởi cung cấp bức tranh toàn diện về tình hình tuyển dụng, tỷ lệ thất nghiệp và tốc độ tăng lương tại Mỹ. Những chỉ số này đều là cơ sở quan trọng để Fed đánh giá sức khỏe nền kinh tế và đưa ra các quyết định liên quan đến lãi suất trong thời gian tới.

Đối với thị trường vàng và bạc, loạt dữ liệu việc làm sắp công bố có thể tạo ra biến động mạnh. Nếu thị trường lao động tiếp tục duy trì sức mạnh, kỳ vọng Fed giữ lãi suất ở mức cao hoặc thậm chí trì hoãn việc nới lỏng chính sách có thể gia tăng, gây áp lực lên các kim loại quý. Ngược lại, nếu xuất hiện dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong tuyển dụng và tiền lương, thị trường có thể gia tăng kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai, qua đó hỗ trợ giá vàng và bạc phục hồi.